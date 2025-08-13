Kurnaz Murat’ların ifade oyunu

Haberin Devamı

Murat Kapki tahliye olmak için avukat üstüne avukatlarla konuşuyor, milyonlarca dolar teklif ediyor. Ancak “etkin pişmanlıktan” yararlanıp verdiği üç ifadede kendisi dışında ortağı Hüseyin Köksal başta olmak üzere Murat Ongun ve kirli işlerinin ortağı Emrah Bağdatlı etrafında dönen dolapları anlatıyor.









Kapki, 7 Ağustos 2025 tarihli ifadesinde de şunları anlatmış: “Önceki ifademde bahsetmiş olduğum Murat Ongun, Hüseyin Köksal ve beraberindekilerin tekne kiralayarak Yunanistan’a gittikleri hakkında bilgiler vermiştim. Bu ifademi somutlaştırmak adına benim aracılığımla kiralanan teknenin bilgilerini şu an belirtmek istiyorum. Bu gezi, 14/06/2024 tarihinde Marmaris Limanı’ndan Ubi Bene isimli yelkenli tekne ile gerçekleşmiştir. Bu teknenin transitlog kayıtları Marmaris Liman Başkanlığı’ndan istenildiğinde, zaten bu tekne ile kimlerin seyahat ettiği net bir şekilde ortaya çıkacak olup benim ifademi somutlaştıracaktır. Bu teknede Soner Yalçın, Halide Didem Kurt, Zeynep Ayten Gözdem Ongun, Uğur Ongun, Reyhan Lal Ongun, Nihat Koray Ongun, Murat Ongun, Hüseyin Köksal, Ayşegül Köksal ve Ali Köksal’ın birlikte seyahat ettikleri ilgili kayıtlar istenildiğinde ortaya çıkacaktır.

Haberin Devamı

EKREM İMAMOĞLU SİSTEMİ

Ramazan bayramlarında Murat Ongun, Kültür A.Ş. kanalıyla ben ve benim gibi bazı şirketlerden market kartı almak için Kültür A.Ş. hesabına para göndermemizi veya market kartı göndermemizi istiyordu. Senede ben de BVA olarak 500 bin TL civarı parayı Kültür A.Ş. hesabına gönderiyordum. Daha önceki ifademde de bahsettiğim üzere Gönül Dursun isimli muhasebeci, Hüseyin Köksal’ın yine daha önceki ifadelerimde bahsettiğim gizli finans işlerini bilmektedir. Hüseyin Köksal’ın BVA şirketinden almış olduğu kâr paylarının EKREM İMAMOĞLU’NUN SİSTEMİ’ne nasıl aktarıldığını, bu paranın bankadan çekilmesi, başka hesaplara aktarılması hususlarını Gönül Dursun isimli şahıs net olarak bilmektedir. Hatta Hüseyin Köksal bu kişiye 2024 senesi içerisinde bir araba satın alıp hediye etmiştir. Aynı şekilde Urbanmedia’da çalışan Fatma Köksal da Hüseyin Köksal’ın gayrı resmi para işleri hakkında bilgi sahibidir.

Haberin Devamı

'KEŞKE BİZ DE GİTSEYDİK'

Bu soruşturma dosyası kapsamında tutuklandıktan sonra cezaevine sevkimiz sırasında otobüste Murat Ongun ortama ‘Emrah Bağdatlı’yı yurtdışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik aptal mıyız?’ şeklinde bir söylemde bulundu. Emrah Bağdatlı, belediyeden direkt veya dolaylı şekilde aldığı işlerden elde ettiği haksız kazancı sahte fatura yöntemiyle aklamaktadır. Zaten bu husus vergi incelemesinde ortaya çıkacaktır. Şu an firari olarak bulunan Emrah Bağdatlı benim vermiş olduğum ifadeden sonra atmış olduğu tweet’te Murat Ongun ile aramızın iyi olmadığını ve birbirimizden hazzetmediğimizi teyitlemiştir.”

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR



Firari Emrah Bağdatlı da 29 Temmuz günü sosyal medyadan yayınladığı mesajında, naylon faturacı ve kara para aklamakla suçladığı Murat Kapki’yi, “Naylon faturalar ve illegal işlerden elde ettiğin servetin, dolandırdığın iş arkadaşların, apar topar el değiştirttiğin evlerin ve hatta 22 milyon liraya aldığın Ferrari’ni ocak ayında apar topar sattığın MASAK raporlarıyla tescillenmis, dolandırıcılıktan elde ettiğin sanat eserlerin depolarda basılmış birisin” diyerek suçlamıştı.

Haberin Devamı

İlginçtir, Murat Ongun dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Murat Kapki’nin ifadesinde geçen hakkındaki iddialara cevap vermek yerine, kurnazca bir hamle ile ifadeyi haberleştiren Sabah gazetesine yüklenmeyi tercih etmiş.

ONGUN 'PATRONUNUN' YOLUNDA

Cezaevine sevk sırasında otobüste “Emrah Bağdatlı’yı yurtdışına kaçırdık, keşke biz de gitseydik aptal mıyız?” sözüne, “Bugün dahi kapıları açsanız Türkiye’den ayrılmam” diyen Ongun, “Sabah gazetesi daha önce Murat Kapki’nin dosyaya giren telefon kaydını yayınladı. Kendisine 2 yıldır randevu vermediğim için bana galiz küfürler ediyordu. Lakin, bugün kendisinden sık sık yardım kartı aldığım iddia edilmiş. Senaryo yine patlak” diyerek iddiaları savuşturduğunu sanıyor.

Haberin Devamı

Murat Ongun kendisi hakkında tarih, yer ve isim vererek suçlamalarda bulunan Murat Kapki’nin daha fazla konuşmasını önlemek için “Murat Kapki’nin iftiralarına karşı ona laf etmem, çünkü kendisi eşiyle tehdit edilmiştir. Ben düşene vurmam” diyor.

Tıpkı sır küpü olduğu Ekrem İmamoğlu ile benzer taktiği uyguluyor. Ekrem İmamoğlu da sayıları 75’i geçen itirafçılara tek söz etmemiş, “Buradan dostlarıma sesleniyorum: Onurunuzu, haysiyetinizi, ailelerinizi ve evlatlarınızı koruyun. Gerekirse önünüze konulan o iftiranameleri düzmece olduğunu bilerek imzalayın. Hiçbirinizin çocuğunun geleceği benim özgürlüğümden daha kıymetsiz değil. Ben o imzaların yükünü tek başıma taşırım” diyerek itirafçıların baskı ile ifade verdiği yalanını ortaya atıyor, yeni itirafçı olacakların önünü kesmek için onların çocuklarını, ailelerini, şereflerini gündeme getiriyor, suçu kendisine atabileceklerine dair sahte kahramanlık yapıyordu.

Haberin Devamı

Murat Ongun da “patronunun” yolundan gidiyor. Ancak her geçen gün sayıları artan itirafçılar, MASAK, BDDK, iletişim ve HTS raporları, banka dekontları, rüşvet villalarının ispatı tapu ve şirket devir kayıtları ve rüşvet görüntüleri; ne yaparlarsa yapsınlar gerçeği gizleyemeyeceklerini ortaya koyuyor.