Koyun postuna girmiş çakallar: Mossad, Barzani ve PKK/SDG

SSBC desteği ile İran topraklarında 13 Ocak 1946’da ilan edilen Mahabad Kürt Cumhuriyeti’nde Savaş Bakanı ilan edildi. Ancak SSCB desteğiyle devlet kurma hayali 11 ay sürdü. SSCB’nin bölgeden çekilmesiyle 17 Aralık 1946’da İran Ordusu Mahabad Cumhuriyeti’ne son verdi. İran, kendisini Cumhurbaşkanı ilan eden Muhammed Kadı ve iki bakanı bağımsızlık ilan ettikleri Mahabad kenti meydanında 31 Mart 1947’de asarak idam etti.









İran’ı bölme hayali kuranlardan Mustafa Barzani ise aynı yıl 500 Peşmergesiyle birlikte SSCB’ye sığındı. 1958’e kadar Moskova’da kalan ve o dönem “Komünist Mustafa” diye anılan Barzani, Abdülkerim Kasım’ın krallık yönetimine karşı darbe yapması üzerine Irak’a geçti. Barzani 60’lı yıllardan itibaren İsrail ve Mossad kontrolüne geçti. Mustafa Barzani ile 1966 yılına ait fotoğrafı bulunan Mossad ajanlarından birisi olan İsrailli General Sagi Chori, 2010 yılındaki bir röportajında, Kürt devletinin kendi projeleri olduğunu ve “Barzani’nin savaşçılarını eğitmek için uçakla İsrail’e bizzat ben götürdüm. Kürtlere savaşmayı ben öğrettim” demişti. Mossad ajanları saldırılara karşı Barzani’nin yakın korumalığını da yapıyordu. Irak yönetimine karşı önce İsrail ve 1974’te İran’ın da desteğiyle bölücülük yapsa da 1976’da sığınma talebinde bulunduğu ABD’de 1979 yılında öldü. Mesud Barzani ve kardeşi İdris, Mossad ile ilişkileri babasının bıraktığı yerden devraldı.

MUMCU’YU ÖLÜME GÖTÜREN YAZI: MOSSAD VE BARZANİ



Bundan sonrasını, 7 Ocak 1993 günü yazdığı “Mossad ve Barzani” başlıklı yazısından bir gün sonra 8 Ocak’ta Ankara’da İsrail Büyükelçisi tarafından “Öldürülmekten korkmuyor musunuz” diyerek üstü kapalı tehdit edilen ve tam 17 gün sonra 23 Ocak 1993 günü bombalı suikast ile katledilen Uğur Mumcu’nun “Mossad ve Barzani” yazısından devam edeyim:

“Ortadoğu’nun karanlık bir kuyu olduğu her gün biraz daha anlaşılıyor

Kanıtlanan son ilişki MOSSAD – Barzani ilişkisidir. MOSSAD, İsrail ‘in gizli istihbarat örgütüdür. Bu örgütün, Kürt lideri Molla Mustafa Barzani ile ilişkileri olduğu söylense daha önce kim inanırdı?

Barzani’nin CIA ile ilişkisi artık belgelendi. Kimse bu ilişkiye, “Hayır olmadı” diyemiyor. CIA-Barzani ilişkileri biliniyordu da MOSSAD-Barzani ilişkileri bilinmiyordu.

MOSSAD’ ın Barzani ile ilişkileri Londra ve Sydney’de yayımlanan “Israel ‘s Secret Wars-A History of Israel’s Intelligence Services” adli kitapta sergileniyor.

Kitap, İngiliz The Guardian gazetesinde 1984 yılından bu yana Tel-Aviv muhabirliğini yapan Ian Black ve Washington’daki Brooking Enstitüsü’nde çalışan öğretim üyesi Benny Morris tarafından yazılmış. Kitapta MOSSAD-Barzani ilişkileri, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve MOSSAD yazışmalarına dayanılarak açıklanıyor.

Önsözde, kitabın yayından önce İsrail ordu yetkilileri tarafından da incelendiği yazılıyor.

Kitapta 1967 Arap-İsrail Savaşı’ndan sonra, Mossad’ın Kürtlerle ilişki kurduğu (sayfa.327), Mısırlı ünlü gazeteci Hasan el-Heykel’in İsrailli subayların Kürtler aracılığıyla Irak ‘tan radyo bağlantıları kurduğunu 1971 yılında açıkladığı anlatılıyor.

1969 yılı mart ayında Kerkük petrollerine yapılan saldırının da İsrail tarafından yapıldığı açıklanıyor. 1972 yılında imzalanan Sovyet-Irak Dostluk Antlaşması’ndan sonra İran Şahı ABD Başkanı Nixon ile gizli görüşme yapıyor; bu gizli görüşmeden sonra CIA tarafından “Kürdistan Demokratik Partisi”ne üç yıl içinde 24 milyon dolar gönderiliyor.

Barzani’nin Irak rejimine karşı ayaklandığı yıllarda, ABD-İsrail-İran üçlüsü bu ayaklanmayı destekliyor. Barzani-ABD ilişkileri, ABD Dış işleri eski bakanı Henry Kissinger eliyle yürütülüyor.

Mossad-Barzani ilişkileri de İsrail ‘in Tahran’daki askeri ateşesi Yaakov Nimrodi (Mossad Ajanı) aracılığı ile gerçekleşiyor.

Nimrodi’nin üstlendiği görev ilginç: Nimrodi Sovyet silahlarının Barzani’nin eline geçmesinde rol oynuyor. (sayfa. 328-329) Kitapta, Mossad’dan Kürtler’e 50 milyon dolar para verildiği, ABD kaynaklarına dayanarak açıklanıyor. (sayfa.328)

70’li yıllardaki bu ilişkiler bugün sürüyor mu?

Kitaba göre sürüyor. “Körfez Savaşı sırasında Irak ‘ın attığı Scud füzelerinin Tel-Aviv’e düşmesi üzerine bu ilişkiler yeniden başladı. (sayfa.521) Baba Molla Mustafa Barzani ile kurulan ilişkiler, şimdi de oğul Mesud Barzani ile sürüyor.

Mossad, Barzani’ye Avrupa kahvelerinde çekler vererek bu desteği sürdürüyor. Kitapta, Mesud Barzani’nin İsrail’e gizlice giderek yardım istediği yazılıyor. Bu ilişkiler sürüyor ve anlaşılıyor ki daha da sürecek... Gizli yollarla sürecek, açık yollarla sürecek...

İlgi belli... İlişki de belli...

Kürtler sömürgeciliğe karşı bağımsızlık savaşı yapıyorlarsa ne işi var CIA ve Mossad’ın Kürtler arasında?



Yoksa CIA ve Mossad, antiemperyalist savaş veriyorlar da dünya bu savaşın farkında değil mi?”

İSRAİL, BARZANİ’DEN SONRA PKK/SDG’Yİ KULLANIYOR



El Kaide’nin 11 Eylül 2001 saldırısı sonrası Afganistan’dan sonra “kimyasal silah yalanı” ile 2003 yılında Irak’ın işgalinin en önemli sonuçlarından birisi Barzani bölgesinin Irak Kürdistan Bölgesel Yönetim (IKBY) olarak anayasaya işlenmesi oldu. Mossad ve İsrail’in projesi uygulamaya geçmiş oldu. IKBY, 2017’de bağımsız devlet olma yolunda; “Evet” sonucu çıkan ancak uygulanamayan bağımsızlık referandumunu tanıyan tek ülke ise yine Siyonist İsrail’di. Bugün de İsrail’in eli Barzanilerin üzerinde. Yalnız onun mu?

PKK terör örgütünün Suriye’deki kolu PKK/KCK-PYD//YPG/SDG terör örgütü de artık soykırımcı Siyonist İsrail’in kontrolü altında. Bunu en iyi bilen ise kuran Öcalan...

Nitekim Mesud Barzani ile PKK/SDG terör örgütü elebaşı Mazlum Abdi kod adlı terörist ile 18 Kasım günü Dohuk kentinde bir konferans nedeniyle bir araya geldiler. PKK elebaşı Öcalan’ın PKK’nın tüm gruplarına yaptığı çağrısına rağmen; Barzani ve onun arkasındaki İsrail ve ABD desteği, Barzaniler gibi PKK/SDG’nin de Suriye’de özerklik elde etmesine ve silah bırakmaması gerektiğine dair söylemde bulunuyorlar. Netanyahu’nun oğlu gibi İsrail medyası kaynaklı yazı ve harita paylaşımları ile Mossad’a yakın sosyal medya hesapları da hem Barzani hem PKK/SDG ile işbirliğini açık açık paylaşıyorlar. Gerçek gözümüzün önünde; Siyonist İsrail kullandığı Dürziler ve Aleviler üzerinden, Irak’ta Barzani’yle yaptığı gibi PKK/SDG terör örgütüne kullanarak Suriye’yi bölmeyi amaçlıyor.