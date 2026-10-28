Korumasından Mustafa Sarıgül’ün dokunulmazlığını kaldıracak ifade

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Ama yargıda işi hep “rast gitmiş”, ilişkileriyle basının gündemleştirmesinden kurtulmuş, her seferinde dört ayak üzerine düşmüştür. Ama işte Almanlara bulaşınca ortalık karıştı. Kara para aklama, gizli ortaklıklar, yolsuzluk ortaya saçıldı; eski eşi, oğulları dahil ailesi ve adamları tutuklandı, bir kısmı da ev hapsi ile adli kontrol altına alındı.

Birkaç yıl önce koruması Beşir Ömer Demir ile cinsel ilişki sırasında çekilen gizli kamera görüntüleri ortaya çıkınca, kendisine has yöntemlerle tartışmaları unutturdu ve CHP’de kalacak gibi yaparak son anda direksiyonu İmamoğlu’nun YENİ Partisi’ne kırdı.

İlginçtir, İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkının başındaki İmamoğlu gibi, belinde havlu ile basılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı, baklava kutusunda rüşvet alan Manavgat Belediye Başkanı Yardımcısını ve Belediye Başkanı Nefi Kara’yı savunan Özgür Özel nedense partisinin milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında tek kelime etmiyor.

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ÖZGÜR ÖZEL SAVUNAMIYOR AMA İHRAÇ DA EDEMİYOR

Yolsuzluk, kara para aklama, gizli ortaklıklar ve yıllardır biriken dosyalar yanında özellikle cinsel ilişki görüntüleri medyaya yansıyan yakın koruması Beşir Ömer Demir’in ifadesi, Özgür Özel’in Mustafa Sarıgül’ü savunmasını zorlaştırıyor olsa gerek. Savunamıyor ama partisinden ihraç da edemiyor.

Savunamamasının sebebi koruması, ev hapsi ile adli kontrole alınan Beşir Ömer Demir’in avukatının yanında verdiği ve okurken insanı rahatsız eden savcılık ifadesinde şu söyledikleri olsa gerek: “Üzerime atılı, suçlamayı anladım. Anlatacaklarım bizzat yaşadığım olaylar olup bu olaylar sonucu yaşadığım tüm zor süreçleri anlatmak istiyorum. Zincirlikuyu’da bulunan Endüstri Teknik Lisesi’nden mezunum. Mustafa Sarıgül isimli kişiyi uzun yıllardır tanımaktayım. Tanıdığım dönemde Mustafa Sarıgül, Şişli Belediye başkanıydı.



KORUMANIN NİKÂH ŞAHİDİ SARIGÜL



Mustafa Sarıgül ile tanıştıktan sonra iletişimim devam etti. 2015 yılında aktif olarak ekibinde çalışmaya başladım. 2020 yılında askere gidip geldikten sonra ise evlendim. Evliliğimde de nikâh şahidi Mustafa Sarıgül’dür. Mustafa Sarıgül, uzun yıllardır siyasetçi olduğundan gençlik yıllarından da itibaren tanıdığım için kendisinin elde ettiği güçten hep korktum. Şu anda da aktif olarak milletvekili olduğundan dolayı gerçekleri anlatmaktan çekindim. Başıma gelen tüm olaylar, korktuğumdan ve çaresizliğimden gerçekleşti. Ekonomik olarak da zor durumda olduğumdan Mustafa Sarıgül’ün aileme zarar verebileceğini düşündüğüm için sustum. Bu ruh halinden ötürü şikâyetçi olamadım.

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İMZA İLE KORKUTUP SUSMASI İÇİN 150 BİN DOLAR VERMİŞ

Mustafa Sarıgül ile tarafıma ait görüntüler 2024 yılında basına yansıdı. 2021 yılından itibaren Mustafa Sarıgül’ün tarafıma çok sayıda cinsel amaçlı müdahalesi oldu. Tüm bu cinsel saldırı müdahaleleri konusunda korktuğumdan ve bakmakla yükümlü olduğum ailem olduğundan şikâyetçi olamadım.

2024 yılında da görüntüler çıktıktan sonra Mustafa Sarıgül’ün avukatları tarafından düzenlenen evrakın içeriğinde de Mustafa Sarıgül hakkında konuşursam 100.000 Euro cezai şart ödeyeceğim belirten kâğıdı imzaladığımdan dolayı konuşamadım. Mustafa Sarıgül’ün üç yıl sayısız kere cinsel saldırısına maruz kaldım. İtibarım zedelendiğinden, intiharı düşündüğümden dolayı avukatı tarafından 150.000 dolar çocuğumun geleceği için para ödendi. Mustafa Sarıgül milletvekili olup YENİ Parti’de güçlü bir siyasetçi olduğundan dolayı bu olayların gerçekliği ortaya çıkmadı.

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Mustafa Sarıgül’ün tarafıma yaşattığı cinsel saldırılar kendi rızam ile gerçekleşmedi. Korktuğumdan dolayı zevk almadığım olaylara karşılık vermedim. Bir bakıma kendisinin zevk aldığı, benim mağdur olduğum ilişkiler yaşandı. (Demir burada ‘cinsel saldırı’ ile ilgili son derece irite edici ifadeler kullanıyor.)



GÖRÜNTÜLERİ HİZMETÇİ VE ŞOFÖR ÇEKTİ



Mustafa Sarıgül, fiili müdahalelerde bazen vücuduma dokunurdu, bazen de vücudumu öpmek isterdi. İstanbul’daki evi Platin Konutları’nda ve Ankara’daki Angora Evleri’nde sayısız kere cinsel saldırısı olmuştur. Bu olaylar ile ilgili (HTS) bazlarıma bakıldığında ortaya çıkacaktır. Ayrıca basına yansıyan video incelendiğinde mağduriyetim ortaya çıkacaktır. Söz konusu görüntüler, o dönem Mustafa Sarıgül’ün yanında kalan Özbekistanlı temizlikçi Firüzan ve şoför Turgut Alkan (ev hapsi verildi) tarafından planlanarak kayıt altına alındı.

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SARIGÜL’ÜN MONTAJ SAVUNMASI NE KADAR GERÇEK

Görüntüler kaydedildikten sonra C.D. isimli kişi Turgut Alkan’dan alarak para karşılığında satılmaya çalışıldığını duydum. Mustafa Sarıgül’ün nasıl bir ruh yapısında olduğunu anlamak mümkün değildir. Hem erkekle hem de kadınlarla cinsel birlikteliği olurdu. Hatta benim gibi mağdur olduğunu duyduğum Ankara’da berberlik yapan biri daha olduğunu duydum. Bu kişiyi de Mustafa Sarıgül’ün yanında temizlik işlerini yapan Özbekistan vatandaşı olan Firuzan isimli kişiden duymuştum. Firuzan bir keresinde Mustafa Sarıgül’ün evine gelen escort kadınların cinsel ilişki yaşarken ... (sinkaflı kelimeler) diyerek seslendiğini, cevaben Mustafa Sarıgül’ün ‘Ömer’ diye bağırdığını duymuş.”

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Belli ki Sarıgül medyaya düşen korumasının itiraflarından haberdar, o yüzden iddiaları reddederken “14-15 yıldır yanımızda biri, evladımızdır. İddia kesinlikle doğru değildir. Cezaevine girmekten korktuğu için böyle bir ifade verdi” açıklaması yaymış. Görüntüler için sahte montaj raporu almaya çalıştığı da basına yansıdı.

Kaydı yapanlar ise temizlikçisi ve şoförü, koruma da bunu biliyor. Dolayısıyla koruma Ömer Demir’in korkudan böyle ifade verdiğini söylemek inandırıcı değil. Çünkü hiç kimse, hapis korkusuyla ailesinin, toplumun önünde kendisini bu derece yaralayacak bir ifade vermez. Görüntüler montaj ise Demir hapis yatsa bile kısa süre içinde çıkacağını kendisi de bilir avukatı da.

Dolayısıyla avukatının yanında ifade veren Ömer Demir’in mağduru olduğu bir çirkin ilişki onun tutuklanmasını gerektirecek bir suç değil. Ama Mustafa Sarıgül’ün “nitelikli cinsel saldırıdan” başını ağrıtacak türden, hatta dokunulmazlığını kaldırılmasına bile yol açacak türden bir suçlama. Tüm iddiaları reddeden Mustafa Sarıgül’e düşen tüm ailesi yakınları, adamları tutuklanırken; rest çekip milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ederek yargı önünde herkesle hesaplaşmaktır.