Kılıçdaroğlu ‘ihanet hançeri’ne karşı kılıcı çekti

Haberin Devamı

Ekrem İmamoğlu’nun 28 Mayıs 2023’te kaybedilen ikinci tur seçimin ertesi sabahı 29 Mayıs günü “değişim” videosuyla başlattığı süreçte, Kılıçdaroğlu’na en yakın isimleri gizli zoom toplantısında yan yana getirerek Kılıçdaroğlu’na ihanet operasyonunu başlatmıştı. İmamoğlu’nun İBB’deki yolsuzluk ve rüşvet çarkına dayanarak, pavyon köşelerinde kurulan delege pazarıyla yönettiği kurultay sürecinde Kılıçdaroğlu’na karşı kullandığı “hançer” Özgür Özel’di.

Kılıçdaroğlu’nun son grup konuşmasını gözyaşlarıyla izleyen, kaybedilen ikinci tur sonrası 6 Haziran 2023 günü televizyonda, “Parti içinde genel başkanın istifasını isteyen yok, istifasını isteyenlerin altını kazıyın Aktrol çıkıyor” diyen Özgür Özel genel başkanına bağlılığını ilan etmişti. Çok kısa süre sonra Özgür Özel’in Kılıçdaroğlu’nun sırtına saplanacak “hançer” olacağı kimsenin, en başta da Kılıçdaroğlu’nun aklına gelmemiştir herhalde. Ama aklına gelmeyen başına geldi ve Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği tüm seçimlerde yanında olan Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu’nun ihanet için kullanacağı bir hançer olarak sırtına saplandı. Sonradan davalık olan, parayla delege pazarı kurulan şaibeli Kurultay’da genel başkan adayı oldu.

Haberin Devamı

İşte o Kurultay’da yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu uğradığı ihaneti şöyle tarif etmişti:

“Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Ateşi, ihaneti gördük ama yılmadık yıkılmadık, çalıştık. Yapılan bütün kumpaslara, yalana dolana rağmen asla boyun eğmedik. Yüküm ağırdı, hançerlerle birlikte ağırdı ama beni asıl üzen sırtımdaki yük değil hançerlerdi.”

İMAMOĞLU’NUN PLANI

Görünüşte Ekrem İmamoğlu’nun planı tıkır tıkır işliyordu. Bir yandan İBB başkanlığını koruyor diğer yandan CHP’nin başına kullandığı Özgür Özel’i getirerek, Kılıçdaroğlu’nun yine engel çıkartacağı 2028 yılı cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylığı da garantiliyordu.

Ama bir sorun vardı; usulsüz diploma ve boğazına kadar battığı rüşvet ve yolsuzlukları... Usulsüz diplomanın iptali edilmesi ve 19 Mart 2024 günü başlayan yolsuzluk ve rüşvet operasyonuyla tüm planları alt üst oldu. Kemal Kılıçdaroğlu ise yolsuzluk ve rüşvet olaylarını çok iyi bildiği İmamoğlu ve ekibine zoraki destek olup İmamoğlu’na desteğini devamı gelmeyen bir iki ziyaretle sınırlı tuttu.

Haberin Devamı

Bir yandan Kurultay’daki şaibelerle ilgili davalar diğer yandan İBB’ye yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonu tek bir yere bağlanıyordu; CHP’nin ele geçilerek cumhurbaşkanlığı adayı olmak. 4 bin sayfayı bulan iddianamede de yolsuzluklar iki sebebe bağlanıyordu: birincisi haksız maddi menfaat elde etmek ikincisi CHP yönetiminin ele geçirmek...

Gerek şaibeli kurultay davaları gerekse İBB’ye yönelik yolsuzluk operasyonlarına karşı destek olmak bir yana kendisini iyice geriye çeken Kılıçdaroğlu, iddianameler hakkında nihayet beklenen açıklamayı yaptı ve bir zamanlar “Aramızda baba oğul ilişkisi var” dediği ama kendisini sırtından Özgür Özel ile hançerleyen İmamoğlu’na adeta kılıç çekerek intikamını aldı. Önceki akşam yayınladığı video mesajında, boğazına kadar yolsuzluk ve rüşvete batmış İmamoğlu ile onu savunan Özgür Özel ve CHP yönetimine şöyle seslendi: “Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu partisidir. Aynı zamanda devleti ve cumhuriyeti koruma iradesinin de ta kendisidir Cumhuriyet Halk Partisi sıradan bir parti değildir. Partimizin kodları, geleneği ve iki büyük misyonu vardır. Birincisi, siyaseti temiz tutmak ve hesap sormaktır. Hesap sorabilmek için de hesap vermekten kaçınmamak gerekir. Hesap vermek her bir CHP’linin namus borcudur Her siyasi parti ve her siyasetçi savrulabilir, geri durabilir, rüşvet ve yolsuzluk sarmalına bulaşabilir ve hatta ihanet zincirine de tutunabilir. Ama büyük bir ama ile söylüyorum. CHP rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamaz. Bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz. Derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir Cumhuriyet Halk Partisi aziz milletimizi ahlaki uyanışına davet eden bir parti olmalıdır.”

Haberin Devamı

Kemal Kılıçdaroğlu, tam iddianamenin mahkeme tarafından kabul edilip yargılamaların başlayacağı aşamada İmamoğlu ve adamlarına tavrını ortaya koyarken, onu siyasi mezarlıkta yerini alan tabutuna son çivileri de çakmış oldu.

MİLLETVEKİLLERİ BİLDİRİSİ

Bu, İmamoğlu’nun yolsuzluklarına tepki olsa da aynı zamanda Özgür Özel yönetimine de açık bir uyarı. Kılıçdaroğlu, boğazına kadar yolsuzluğa batmış İmamoğlu’na tavrını net olarak ortaya koyarken, rüşvetçileri savunan Özgür Özel ve CHP yönetimine karşı da parti içinden tepkilerin yükseldiğini göreceğiz. Nitekim geçen hafta 10 civarında milletvekili bir bildiri ile yönetimi şöyle uyardı:

“Sayın Genel Başkanım,

Haberin Devamı

Hem kamuoyunda hem de saha çalışmalarımızda tekrarla ve ısrarla bizlere sorulan bazı sorulara cevap vermekte zorlanıyoruz. Partimizin kurumsal kimliğini korumak ve yıpratıcı tartışmalardan uzak tutmak için, aşağıda ifade ettiğimiz üç hususu dikkate almanızı ve gereğini yapmanızı takdirlerinize sunuyoruz. Bazı Genel Başkan Yardımcılarının ve milletvekillerinin isimleri de somut bir şekilde belirtilerek, kendisinden yüklü rüşvetler alındığı iftirasını atan Aziz İhsan Aktaş isimli müteahhide iftira davası açılması,

Ciddi iddia ya da iftiralara maruz kalan partililerin konumu ve görevi ne olursa olsun, parti içinde bir muhakeme sürecine tabi tutulması ve bunun için gerekirse bir heyet kurulması,

Haberin Devamı

Bu süreçte itirafçı ya da iftiracı konumda olup birçok belediye başkanımızın ya da partilimizin cezaevinde tutulmasına ve partimizin zan altında kalmasına neden olan kişilerden halen parti üyeliği devam edenlerin ilişiklerinin kesilmesi.

Saygılarımızla...”

Bu hafta çok sayıda eski milletvekili ve eski il başkanı da İmamoğlu’nun yolsuzlukları ve onu savunan Özgür Özel başta CHP yönetimine karşı üst üste açıklamalar yapması bekleniyor. Parti tabanı da artık eskisi gibi İmamoğlu ve adamlarının yolsuzluklarını savunamıyor. Tüm bu bu gelişmeleri sadece CHP yönetiminin el değiştirmesi ve koltuk kavgası olarak bakmak büyük hata olur.

İmamoğlu ve ekibinin yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla ele geçirdiği CHP, ya arınma sürecine girecek ya da yargılama süreci ile iyice ortalığa saçılacak skandallar yanında daha da genişleyecek yolsuzluk ve rüşvet davaları ile adından başka geriye bir şeyi kalmayacak.