Kılıçdaroğlu, ‘hain Ekrem’ ve ‘hançeri Özgür’e kılıcı çekti

Kılıçdaroğlu uğradığı ihanet karşısında tam anlamıyla kılıcı çekti diyebiliriz.

Öyle ki bu sadece CHP için değil, CHP’yi yolsuzluk ve rüşvet parasıyla, Ankara’da pavyon köşelerinde kurulan delege pazarıyla ele geçiren Ekrem İmamoğlu ve maşa olarak kullandığı Özgür Özel için de çok şeyin değişeceğini gösteriyor. Çünkü Kılıçdaroğlu, meselenin şaibeli kurultay olmadığını şu sözlerle anlatıyor: “Yaşadığımız mesele yalnızca bir kurultay tartışması değildir. Yalnızca kimin genel başkan olacağı meselesi de değildir. Bu mesele Türkiye’de siyasetin ahlakla mı, parayla mı, hukukla mı, operasyonla mı, millet iradesiyle mi, aparatlar üzerinden mi şekilleneceği meselesidir. Ben bugün çok açık konuşacağım...

Soruyorum size. Biz bu partiyi mahkeme salonlarında itibarımız çiğnensin diye mi büyüttük? Atamızın emaneti partimizi kimler pavyon masalarına meze etmeye çalıştı? Emanetimizi kimler mahkeme kapılarına düşürdü? Kimler kapalı kapılar ardındaki küçük hesaplarla kişisel ikbal telaşıyla ihanet etti?”

HESAP SORACAĞIM

Kılıçdaroğlu, CHP’yi pavyon köşelerine düşürenlerin ismini vermedi ama sözleri adrese teslimdi: Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i kastediyordu. “Şimdi bana soruyorlar, ne yapacaksın? Benim ne yapacağım bellidir. Ben hesap soracağım, hesap; herkes bunu bilsin” diyerek kendisine ve CHP değerlerine ihanet edenlerle nasıl mücadele edeceğini en kısa sürede kurultaya gideceğini ifade etti.

FETÖ VURGUSU



Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında en çok adı geçenlerden birisi Fetulahçı Terör Örgütü ve CHP içinde onunla işbirliği yapanlar oldu. Kendisi hakkında İmamoğlu-Özel yanlıları ile FETÖ mensuplarının sosyal medyada yürüttükleri “hain Kemal” kampanyasına dikkat çeken Kılıçdaroğlu’nun konuşmasında CHP’lilerden, tarihe geçen şu sözlerle özür diledi: “Şimdi müsaade edin. Ömrünün en zor yürüyüşünü yapan bu kardeşiniz, bu yaşlı adam sizinle tam bu noktada tarih önünde açıkça helalleşsin. Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakâr örgüte bir özür borcum var. Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman, onlardan icazet ve yardım dileyen o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. Sizin o nasırlı ellerinize helal lokmalarınızdan artırarak bu partiye verdiğiniz emekleri, kendi kurdukları o haram sofralarına meze yapanları, o hortumları zamanında kesmediğim için sizlerden özür diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’nin şerefli delegelerini pavyon masalarında pazarlık konusu yapanların, Mustafa Kemal’in partisini mahkeme kapılarına düşürüp itibarımızı ayaklar altına almaya çalışanların maskesini vaktinde indiremediğim için sizlerden özür diliyorum. Halkın belediyesinde, yetimin hakkına göz dikip rüşvete, talana bulaşan o rüşvetçi belediye başkanlarını bu partiden söküp atamadığım, onları tek tek ayıklayamadığım için sizlerden, örgütümden ve tarihi önünde Hakk deryasından özür diliyorum. Benim temiz niyetimi, bu ülkeye olan sevdamı sırtımdan hançerlenmek için kullananları göremedim. Hakkınızı helal edin ve beni affedin.”

CHP ARTIK İMAMOĞLU’NUN YANINDA DEĞİL



Konuşmasının bir başka dikkat çeken yanı İmamoğlu başta olmak üzere yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan, hakkında soruşturma olan belediye başkanları ile ilgili olan bölümdü. Sadece bugün, yarın değil CHP Genel Başkanı olarak ileride de çok tartışılacak ve sonuçları olacak tarihi sözleri şöyleydi: “Sizin o her fırsatta dilinize doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu? Uşak Belediyesi’nde rüşvete, talana göz yummak, yetimin hakkını peşkeş çekmek baba ocağının kitabında yazar mı? Size soruyorum değerli kardeşlerim, baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ’cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Baba ocağı; helaldir, temizdir, haktır ve haktır. Baba ocağımız vatandır. Biz, bu baba ocağının sahipleriyiz. Baba ocağının sofrasında asla ve asla haram lokma olmaz, her şey helaldir çünkü baba ocağıdır. Baba ocağında oturanlar, Gazi Meclisin çatısı altında rüşvet poşeti iddiaları karşısında sessiz kalamaz. Bu lekeyi Gazi Meclisimize ve Cumhuriyet Halk Partimize düşürenlerle nasıl yol yürüyeceğiz; biz değil, siz karar vereceksiniz.

‘Kapatma olursa yedek parti hazır’ diyenler şunu çok iyi bilsinler. Cumhuriyet Halk Partisi devlete istikamet çizen bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi; ahlakın, erdemin, ülkesine ve vatandaşına hizmet etmeyi şiar edinenlerin, demokrasiyi savunanların partisidir. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili çift ajandalı değildir. Bu parti, mandacılara karşı ‘ya istiklal ya ölüm’ diyenlerin partisidir. Dostlarım, kardeşlerim, evlatlarım; arınacağız. Rüşvetçiler ve hırsızlardan arınacağız.”

YOLLAR AYRILDI

Artık şu kesin Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’nun hedefinde. Belli ki artık CHP kurumsal kimliği yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan İmamoğlu’nun yanında olmayacak. Ayrıca Özgür Özel ve beraberindekilere CHP’de yer yok. Artık başka bir parti adı altında örgütlenmekten başka çareleri yok. Sadece bu değil, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri ileriki günlerde Özgür Özel ile ilgili yeni gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor.