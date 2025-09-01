Kendini yumruklayan boksör: Tom Barrack

Haberin Devamı

“Batı, bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot Suriye’yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batının müdahale dönemi sona erdi. Batılı müdahalecilerin Orta Doğu’ya gelerek nasıl yaşanacağı ve yönetileceği konusunda ders verdiği günler geride kaldı. Suriye’nin trajedisi bölünmüşlükle doğdu. Yeniden doğuşu ancak onur, birlik ve halkına yatırımla mümkün.”

İç savaştan çıkmış Suriye’nin birliğini isteyen hatta bunun için Türkiye başta bölge ülkeleri ile işbirliğini öne çıkaran Barrack’ın bu açıklamasından sadece iki gün sonra bu köşede yayınlanan yazımın başlığı şuydu; “PKK’lı Öcalan ve ABD Büyükelçisi Barrack’ın Sykes-Picot açıklaması Ortadoğu’da yeni bölme hazırlığı mı?”

Maalesef dört ayda geldiğimiz nokta burası...

TEK BAYRAK, TEK ORDU, TEK SURİYE

Tom Barrack’ın 10 Temmuz 2025’deki açıklaması sadece beni değil kendi ülkesi dahil herkesi şaşırtan cinstendi: “Sorun şu ki, tüm bu (Irak ve Suriye) ülkelerde federalizmin işlemediğini ve bir devlet içinde (başka) bağımsız bir devlet kurulamayacağını gördük. Hepimizin uzlaşması ve şu sonuca varması gerekiyor: Tek millet, tek halk, tek ordu, tek Suriye.”

Tom Barrack, 11 Temmuz günü ise “SDG’ye bağımsız devlet kurma borcumuz yok. SDG dediğiniz, YPG’dir. YPG, PKK’nın bir türevidir. Suriye şunu savunuyor; federal bir sistemle Suriye olamaz. Ayrı ayrı Dürzi güçleri Dürzi gibi giyinip, Alevi Alevi gibi giyinip, Kürt Kürt gibi giyinip Suriye’de ordu olamaz” dedi.

SİYONİST İSRAİL DEVREDE

Bu tarihten sonra artık ABD Başkanı Trump ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın görüşleri değil, ABD yönetiminin değil vesayeti altında olduğu Siyonst İsrail’in Başkanı soykırımcı Netanyahu’nun işgalci stratejisi devreye girdi. Washington’da ABD Başkanı Trump’a bile diz çöktüren Siyonist İsrail lobisi, Tom Barrack’ın açıklamalarına da egemen oldu. Tom Barrack, artık kendi politikalarını değil, İsrail’in ne düşündüğünü anlatıp ona uygun davranmaya başladı.



21 Temmuz 2025 günü, İsrail’in, Suriye’nin güçlü bir merkezi devlet tarafından kontrol edilmesindense ülkeyi “parçalanmış ve bölünmüş” görmeyi tercih edeceğini söylerken, “Güçlü ulus devletler bir tehdittir. Özellikle Arap devletleri, İsrail için bir tehdit olarak görülür” dedi. Tom Barrack’ın, “İsrail’in görüşü” olarak söylediği sözler, bir süre sonra kendi görüşleri haline dönüştü. İsrail, Suriye’yi güneyden Dürzilerin, ortasında Alevilerin, kuzeyde PKK/YPG-SDG’nin, Şam’da ise zayıf bir yönetimin bulunduğu parçalanmış bir yapı istiyordu. 1982 yılında açıklanan Oded Yinon planından beri planı buydu.

TEK SURİYE’DEN PARÇALANMAYA



Parçalanmış ama bütünmüş gibi görünen Suriye’ye yönelik bu planın pazarlaması da elbette işadamı, emlakçı, pazarlamacı Tom Barrack’a düştü. PKK’nın Suriye kolu, PYD/SDG’nin 8 Mart 2025 tarihinde Şam yönetimi ile imzaladığı entegrasyon mutabakatına uyması için çalışan, “Tek devlet, tek bayrak” diyerek görüşünü açıkça belli eden, federal yapıya karşı olduğunu açıklayan Tom Barrack, 24 Ağustos 2025 günü kendini yumruklayan boksör gibi üç ay içinde kendi kendini yalanlayan bir noktaya geldi: “Bir federasyon değil ama biraz onun gibi herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini korumasına izin veren ve İslamcılık tehdidi olmayan bir yapıya dönüşmeli.”

Tom Barrack’a göre daha doğrusu İsrail’in istediği gibi Suriye’de adı federasyon olmayacak ama her şeyiyle dörde beşe belki daha fazla etnik ve dini bölgelere ayrılmış bir sistem olacak

KENDİNİ NAKAVT EDEN VURUŞU

Siyonist İsrail’in kendi kendini yumruklamasını istediği Tom Barrack, Türkiye’nin gözünde kendisini nakavt ettiği yumruğu 30 Ağustos 2025 günü ABD’de yaptığı şu açıklamayla attı; “PKK, Türkiye tarafından terör örgütü olarak tanımlanmıştır. ABD de PKK’yı yabancı bir terör örgütü ilan etmiştir. Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: SDG ve YPG. Bunlar IŞİD karşıtı savaşta bizim müttefiklerimiz oldu. Onların kökeni PKK’ya dayanıyordu.”

PKK/YPG’YE SDG ADINI VEREN ABD



Yarım yamalak Ortadoğu bilgisiyle bölgeyi değerlendirdiği anlaşılan ve İsrail’in çizmeye kalkıştığı haritaların bekçiliğini yapan ABD ve temsilcisi Tom Barrack, YPG’nin 2003 yılında PKK elebaşı Öcalan’ın talimatıyla kurulduğunu, DEAŞ ile mücadele bahanesiyle bölücü terör örgütüne destek veren ABD’nin isteği üzerine harf değişikliği yaparak SDG adını aldığını, ABD Özel Kuvvetler Komutanı 2017 yılı Temmuz ayında ABD’li düşünce kuruluşlarından Aspen Enstitüsü’nün yıllık güvenlik toplantısında yaptığı şu konuşmayı bir daha izlemeli:

“...En çok tartışılan ve anlaşılmayan şey Suriye Demokratik Güçleri... Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor, ‘Benim terörist bir düşmanımla muhatap oluyorsunuz, bunu müttefik olarak nasıl yapabilirsiniz?’ diyordu. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Bir gün sonra adlarının ‘Suriye Demokratik Güçleri’ olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına ‘demokratik’ ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu onlara bir miktar itibar sağladı. Brett McGurk gibi bir partnerim olduğu için şanslıydım... Suriye’nin geleceğinin konuşulduğu Cenevre ve Astana gibi yerlerde masada olmak istiyorlardı. PKK ismi altında hiçbir zaman masada olamazlardı. Brett McGurk, onları bu şekilde görüşmelerin içinde tuttu ve bizim iyi bir ortağımız olmaları için onlara gerekli meşruiyeti sağladı.”

10 Temmuz’da “SDG dediğiniz, YPG’dir. YPG, PKK’nın bir türevidir” diyen Tom Barrack 30 Ağustos’ta “Ancak artık PKK ile ilişkili olmayan başka bir örgüt var: SDG ve YPG” diyerek güvensizlik konusunda zirveye 4 ay gibi kısa sürede çıkarak rekor kırıp diplomasi tarihine geçti, kutlarız...

Ama şunu bilmeli, Türkiye bölücü terör örgütü ve her türlü uzantılarına karşı mücadelesini diploması oyunlarıyla değil kılıcının gücüyle kazanmıştır. Gelişmeler bundan sonra da böyle olacağını gösteriyor...