Kendi belediye başkanına küfreden Özgür Özel, küfürbaza rozet takmış çok mu

Haberin Devamı

“O zaman sen layığını bulmuşsun.”

“Ama gün gelince ben sana yapıştırırım.”

“Ama gün gelecek devir dönecek, elime düşeceksin. O gün sana acırsam namerdim.”

“Köpek.”

“S... git.”

“Alçak köpek s... git.”

“Yalaka.”

“Karaktersiz p....”

‘Seni doğuran ana senden utanır.’’

Bu küfürler sokakta serseriler tarafından edilmedi.

Bu küfürlü mesajları Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, kendi partisinden Ankara’nın Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a WhatsApp üzerinden yazılı olarak yolladı. Elbette yazışmalar mahkemeye de yansıdı.

Peki Özgür Özel bu küfürlü mesajları nasıl savundu hatırlıyor musunuz? “Siyasette hakaret olur”.

Özgür Özel şimdi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurucusu olduğu 103 yıllık CHP’ye yakışmayan; ama tam da kendisine benzer dili olan sosyal medyada provokatif röportajlar yaparak yine kendisini eleştirenlere belden aşağı iğrenç küfürler eden Arif Kocabıyık İsimli birini partiye üye yaparken rozetini de makamında elleriyle takmış.









Haberin Devamı

“ERMENİ” DİYE KÜFREDİYOR

Geçen seçimlerde İYİ Parti’den milletvekili adayı da olan, Antalya Konyaaltı Belediyesi’nden işe gitmeden maaş aldığı için “bankamatik faresi” diye eleştirenlere ettiği hakaret ve açtığı davalarla gündeme gelen Arif Kocabıyık, sosyal medyadan insanların annelerine, eşlerine, manevi değerlerine ettiği hakaretlerle biliniyor.

Öyle ki CHP’ye katıldığı gün yapılan eleştirilere de “Konuşma lan Ermeni p...çi., Konuşma lan Ermeni tohumu...” diyerek hakaret etti.

Bu köşede adını anmaya konu etmeye değmeyecek birisi.

Zaten yazımın öznesi de bu kişi değil, CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturan Özgür Özel...

Aslında bu rozet takma merasimi Özgür Özel’in CHP’yi nereye sürüklediğinin bir göstergesi.

ÖZEL HER ŞEYİ SAVUNUYOR

İBB başta belediyelerde ortaya çıkan yolsuzlukları, rüşveti, otele kapattığı belediye çalışanı kızla birlikte belinde havlu ile yolsuzluk operasyonunda yakalanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ı, Manavgat’ta baklava kutusunda çıkan rüşveti, yolsuzluk yanında çirkin görüntüleri ortaya çıkan Gökhan Böcek ve babası Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i savunan Özgür Özel’in CHP gibi bir partiyi getirdiği durum ortada.

Haberin Devamı

Parti yönetimini eleştiren yüzlerce kişiyi CHP’den ihraç eden Özgür Özel, bu kirli işlere adı karışanları partide tutarken adı her pisliğe bulaşanları savunmaya devam ediyor.

Dolayısıyla Arif Kocabıyık isimli şahsın bizzat Özgür Özel tarafından rozeti takılarak partiye üye yapılması ise bilinçli bir tercihin yansıması.

Özgür Özel, kendi belediye başkanına nasıl ağza alınmayacak küfürler ediyorsa Arif Kocabıyık da aynı rahatlıkla sağa sola hakaretler yağdırıyor.

Üstüne, “Ermeni” kimliğini bir hakaret ifadesi olarak kullanıyor.

Bir de Özgür Özel’in bu kişiyi tanımadığı ya da ettiği küfürlerden hatta üye olduğu gün sosyal medyadan paylaştığı hakaretlerden haberdar olmadığı iddiası var.

Haberin Devamı

ŞİMDİLİK 43 ŞÜPHELİ KAYDI VAR

Özgür Özel’in daha önce İYİ Parti’den milletvekili adayı olmuş bu kişinin hakkında bilgi detaylı bilgiye sahip olmaması mümkün değil. Sadece sosyal medya taraması yaptırsa Arif Kocabıyık’ın ettiği hakaretler nedeniyle defalarca gözaltına alınıp tutuklandığını bilirdi.Arif Kocabıyık’ın ‘Atatürk Aleyhine Suçlar’dan tutun da Cumhurbaşkanına hakaret, Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik, Hakaret, Tehdit, TCK 134’e göre kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal, TCK 136’e göre kişisel verileri hukuka aykırı olarak başkasına vermek, yaymak, TCK 301’e göre Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, TBMM’yi, Hükümeti ve yargı organlarını alenen aşağılamak ve 6769 Sınai Mülkiyet Kanunu’na muhalefetten toplam 43 şüpheli kaydı mevcut.

Haberin Devamı

Bir başka insanın utanacağı bu suçlamalar, Özgür Özel nezdinde övünç kaynağı olsa gerek. Çünkü makamında bizzat rozet takarak parti üyeliğine alması Özgür Özel’in bu kişiyi tanıdığını ve neler yaptığını bildiğini hatta ona verdiği önemi gösteriyor.

Dediğim gibi “bilinçli bir tercih” söz konusu.

ÖZGÜR ÖZEL’İN STRATEJİSİ

Peki neden bu kişi, CHP Genel Başkanı tarafından rozet takılarak üye yapıldı.

Elbette daha önce ne yaptıysa aynısını yapsın; yani daha öncekiler gibi kavga çıkartacak röportajlar yayınlasın, özellikle Özgür Özel’i eleştiren kim varsa hakaret etsin diye.

Bu gelecek günlerde Özgür Özel’in sosyal medya üzerinden nasıl saldırgan bir iletişim stratejisi oluşturacağını da gösteriyor. Eğer parti içinden de yapılan eleştiriler sonucu ihraç edilmezse ya da istifa etmezse neler yaptığını herkes görecek. Eğer partiden atılırsa Özgür Özel’in kullanmak istediği silahın kendisine çevrildiğine de şahitlik edeceğiz.

Haberin Devamı

NOT: Akşam saatlerinde CHP adına yapılan açıklamayla, Arif Kocabıyık’ın geçmiş dönemdeki tutumları ve sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek parti üyelik işleminin durdurulduğu açıklandı. Peki küfür ve hakarette ondan geri kalmayan Özgür Özel’e ne olacak? Tabii ki hiç, ettiği küfür yanına kalacak.