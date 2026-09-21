‘Kazım Kaşifoğlu’nun şaşkınlığı koğuş arkadaşı Uğur’un çelişkisi

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2008 yılında Enver Altaylı’nın FETÖ elebaşına yazdığı mektuptan tutun da, 2009’da Ergenekon kapsamında telefonlarının dinlenmesi, 2011’de Odatv kumpasına dahil edilmesi, kontrol altına aldıkları Kurtlar Vadisi dizisinde yalan ve iftirayla itibarsızlaştırıp 10 Kasım 2011 günü yayınlanan bölümle ölümü ile ilgili talimatın verilmesi, iki gün sonra 12 Kasım 2011’de ilk duruşmaya 10 gün kala şüpheli biçimde ölümü ve ilgili soruşturmanın üstünün kapatılması ile yürüttükleri algı operasyonlarına kadar Kozinoğlu cinayetinin her aşamasında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının olduğu çok net.

Nitekim, kalp rahatsızlığı bulunmayan Kaşif Kozinoğlu’nun ölümü sonrası yürütülen soruşturmayı “kalp ve damar rahatsızlığı” diye gerekçelendirip takipsizlikle üstünü kapatan FETÖ’den ihraç edilen dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören FETÖ’den ihraç cezaevi savcısı Necip Doğan tutuklandı.

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KOĞUŞ ARKADAŞININ ÇELİŞKİLİ İFADELERİ

Silivri Cumhuriyet Başsavcı vekili Ebubekir Efe’nin kuyumcu titizliğiyle yürüttüğü soruşturmada en şaşırtıcı kısım ise; Kozinoğlu’nun koğuş arkadaşları emekli Jandarma Albay Hasan Atilla Uğur ile emekli Deniz Yüzbaşı Hasan Ataman Yıldırım’ın “Kasten öldürme” suçundan, yaşları ve sağlık sorunları göz önüne alınarak ev hapsi şartıyla serbest bırakılması oldu. Şaşkınlığın sebebi ifadelerde mutlaka aydınlatılması gereken çelişkiler.









Dün medyaya yansıyan haberlere göre Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu’nun ölümünün arkasında FETÖ parmağı olduğunu söyledi ama savcı Ebubekir Efe’nin kamera kayıtlarına ve dökümlere dayandırdığı sorulara çelişkili cevaplar vermesi dikkat çekiciydi.

Silivri Cumhuriyet Savcılığı tarafından önceki gün sorgulanan Hasan Atilla Uğur son ifadesinde, Kozinoğlu’nun duş aldıktan sonra kendi odasına geçerken yanına uğradığını iddia ederken savcılık tespitleri ve kameralar; Kozinoğlu’nun saat 17:57’de kahvesini alıp doğrudan kendi odasına girdiğini ve 18:04’e kadar yalnız kaldığını ortaya koydu. Savcı Ebubekir Efe’nin kamera kayıtlarıyla çelişkili olan ifadesi çelişki sorulunca Uğur, “Yanlış hatırlıyor olabilirim, odasına giderken bağırmış olabilir” dedi. Uğur ifadesinde, Kozinoğlu’nun odasına geçtiğini, kısa süre sonra kendisine seslendiğini ve “Senin dil altı hapın vardı, bana ondan getir” dediğini anlattı.

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HAPI VE TANSİYON ALETİNİ HATIRLAMADI

Kozinoğlu’na dil altı hapı verdiğini belirten Uğur, savcılıkta “Ben de istediği dil altı hapını verdim ancak nereden alıp verdiğimi hatırlamıyorum” dedi. Kozinoğlu’nun ölümünden önceki son dakikalarda kullanılan ilaç ve tansiyon cihazının kaynağı ise bir başka çelişkiydi. Kozinoğlu’na dil altı hapı verdiğini ve tansiyonunu ölçtüğünü söylerken hap ve cihazı nereden aldığını hatırlamadı. Çelişkiler üzerine, “Vermiş olduğum hap zaten Kaşif Kozinoğlu’nun odasında olabilir. Tansiyon cihazı da demek ki orada olabilir” şeklinde muğlak yanıtlar verdi.

Kameralarda, saat 18:40’ta Kozinoğlu’nun odasına giren Uğur’un 4 dakika kaldıktan sonra elleri arkada çıktığı ve sağ elinde bir cisim tuttuğu belirlendi. Savcının cismin ne olduğu sorusuna Uğur, “Elimde ne olduğunu hatırlamıyorum, bir cisim olduğunu da zannetmiyorum” yanıtını verdi.

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Kozinoğlu fenalaşıp hastaneye kaldırıldıktan hemen sonra Uğur’un, Kozinoğlu’na ait kahve bardağını alıp mutfakta yıkadığı saptandı. Diğer koğuş arkadaşı Hasan Ataman Yıldırım’ın Kozinoğlu’nun odasından çıkarak elindeki bardağı Uğur’a göstermesi sorulduğunda Uğur, “Bunun sebebini bilmiyorum, bardağı bana neden gösterdiğini hatırlamıyorum” iddiasında bulundu. Uğur’un ortak alandaki ışıkları kapatıp ortamı 14 dakika karanlıkta bırakması sorulduğunda, “Bu hususun hiçbir sebebi ve anlamı yoktur. Zaten gündüz saatiydi” savunmasını yaptı.

Uğur’un 15 Kasım 2011’de verdiği “Hiçbir görevli görevini savsaklamadı” ifadesi için “O ifadeler bana ait değildir” diyerek sağlık butonuna bastıktan en az 7-8 dakika sonra gardiyanların geldiğini söyledi.

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Yani Hasan Atilla Uğur, Kozinoğlu’na verdiği dil altı hapının kaynağını hatırlamıyor, kamera görüntülerinde elinde görülen cismi açıklayamıyor, odadan çıkarılan bardağın neden kendisine gösterildiğini de söyleyemiyor, 2011’de hâkim huzurunda verdiği imzalı beyanı da reddediyor.

Ama savcılık da “kime uzanırsa uzansın”, hakikatin peşinden koşuyor.



‘KAZIM KAŞİFOĞLU’NDAN İKİ GÜNDE İKİ SENARYO!



Kurtlar Vadisi dizisinde Kaşif Kozinoğlu’nu rolünü oynayan Sedat Savtak’ın gazeteci İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamayla CNN Türk kanalındaki sözleri arasındaki çelişki de can sıkıcıydı. Saymaz’a oynadığı Kazım Kaşifoğlu rolünün Kaşif Kozinoğlu’na göre yazıldığını hatta rol teklif edilirken bunun ifade edildiğini söyleyen Savtak, CNN Türk kanalında ise oynadığı rolün Kaşif Kozinoğlu olduğunu bilmediğini söyledi. Bunun üzerine Saymaz, Savtak ile yaptığı görüşmeyi yayınladı. Savtak, Saymaz’ın sorularına şu cevapları vermiş:









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“Saymaz: “Kimi oynadığınızı biliyor muydunuz? Farkında mıydınız?

Savtak: Tabii, rol teklif edildiğinde olay vardı.

Saymaz: Tutuklanmıştı.

Savtak: Tutuklanmamıştı. Tutuklanmadan önce itiraf edecek diye haberler yapıldı. Bu o diye düşündük ister istemez. Karakteri oynamadan önce araştırırız. Böylelikle role girdik. Ben hatta tutuklandığı gün ‘bakalım karakter nereye gidecek...’ (dedim) Aynı şekilde gitti.

Saymaz: Siz de tutuklandınız.

Savtak: Evet, film icabı biz de gözaltına alındık. Film icabı, o kalp krizi geçirdik, ben de şırıngayla öldürüldüm.

Saymaz: Kozinoğlu’nun hayatını mı takip ettiniz?

Savtak: Dizide evet. Aşağı yukarı... O öldü. Dedim ki kendi kendime, ‘ne güzel çalışıyorduk ya!’

Saymaz: Dizide nezarette ölümle tehdit ediliyorsunuz. İki gün sonra Kozinoğlu cezaevinde ölüyor. Nasıl öngördünüz?

Savtak: İsmail Bey, senaryo gelince ne olacağını ancak o zaman çalışıp gidiyoruz dersimize.

Saymaz: Şöyle anlıyorum: Kozinoğlu hakkında haberler yapılmaya başlandıktan sonra dizide böyle bir karakter yaratıldı ve bu size teklif edildi.

Savtak: Tabii, en başta öyle. Diziye girişim öyle oldu. ‘Kim bu Kaşifoğlu’ diye araştırıyorum, benzetme yapamıyorum. Sonra sette aramızda konuştuk herhalde.

Saymaz: Role çalıştınız. Kozinoğlu’nu incelemişsinizdir.

Savtak: Bir defa benzerliğimiz yok. Burun olsun, saç olsun. İsimler benziyor evet. Kaşifoğlu, Kaşif Kozinoğlu... Birbirine çok yakın. Ölüm haberinde fotoğrafımı onunla yan yana görünce ‘Ne oluyor’ dedim ya.

Saymaz: Ne diye manşet oldunuz?

Savtak: Kozinoğlu, dizi ve Kozinoğlu’nu oynayan Sedat Savtak. Dedim, “Bunlar oluyor, oyuncuyum, işime bakayım.”

Saymaz: Diziye FETÖ soruşturması açıldı. Ne düşünüyorsunuz?

Savtak: Galiba ben o arabadaydım. O arabanın plakası...

Saymaz: FG?

Savtak: Bir de devam eden rakamlar (0716), girişime (15 Temmuz’u kastediyor) denk geliyor. Biz onu gece çekiyoruz. Şimdi ‘Hadi be öylemiymiş’ dedim. İlginç.

Saymaz: Şu an şüphe mi duyuyorsunuz?

Savtak: Şüphe duymuyorum. Neye inanacağımı şaşırdım.

Saymaz: Rastlantısal olduğunu mu düşünüyorsunuz?

Savtak: Rastlantı gibi görünmüyor.

Saymaz: Öyle mi?

Savtak: Görünmüyor.”

Anlaşılan ya korkudan ya baskıdan “Kazım Kaşifoğlu” rolünü oynayan Sedat Savtak, iki günde iki senaryo yazıyor.