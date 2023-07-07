Kaybedilecek yerel seçim üzerinden tasfiye ve kazanma taktikleri

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Bir türlü açıkça söylemese de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun koltuğunda gözü olan CHP’li İmamoğlu kurduğu internet sitesiyle, Kemal Kılıçdaroğlu’nun istifa taleplerine direnişini kırmak için medya kampanyası başlattı.

Öyle görünüyor ki bu savaşın sonunda ya Kılıçdaroğlu ya da İmamoğlu siyaseten tasfiye edilecek. CHP’deki delege seçimleri ve 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler süreci bu tasfiye savaşında dönüm noktası olacak gibi görünüyor.

Kemal Kılıçdaroğlu - Ekrem İmamoğlu

KAYBEDEREK KAZANMA PLANI

Başta şu tespiti yapmak gerekiyor: Şu an itibarıyla PKK’nın siyasi kolu HDP ile İYİ Parti yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıkladılar. Bu durumda, Adalet ve Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi’nden oluşan Cumhur İttifakı’nın çıkaracağı tek adayın İstanbul seçimlerini kazanma olasılığı yüksek. Böyle bir durumda hem Kılıçdaroğlu hem de İmamoğlu seçimin kaybedileceğini tahmin ediyor. Basına yansıyanlardan yola çıkarak şunu söylemek mümkün: İkisinden birisi kaybedilen seçim sonucunda CHP koltuğunu kazanacak.

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İMAMOĞLU ADAY GÖSTERİLMEK İSTEMİYOR MU

Tuhaf geldiğini biliyorum ama siyaset böyle bir şey, her ikisi de şimdiden kaybedilecek seçimin faturasını diğerine çıkarmak için açıklamalar yapıyorlar. İmamoğlu, Kurultay’da aday olmamasını istediği Kılıçdaroğlu’na “Değişimi yapmazsak yerel seçimleri kaybederiz. Kaybetmek istemiyorsak değişimi en kısa sürede yapmamız lazım” derken, Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybetmemek için İmamoğlu’ndan yerel seçimlere odaklanmasını istiyor.

İmamoğlu’nun değişim olmazsa Kılıçdaroğlu’nun da seçim öncesi yapılan Kurultay tartışmalarının belediyeleri kaybetme riskinden bahsetmesi bundan kaynaklanıyor.

O yüzden, Kemal Kılıçdaroğlu kaybedilecek seçimde İmamoğlu’nu aday göstererek tasfiye etmeyi amaçlarken, yerel seçimlerden önce Kurultay’ın yapılması için uğraşan ve CHP Genel Başkanı olmayı hedefleyen İmamoğlu Kılıçdaroğlu’na karşı yaptığı hamlelerde dozu her geçen gün arttırarak “kaybedilecek” bir seçimde aday gösterilmesini zorlaştırmaya çalışıyor.

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KILIÇDAROĞLU’NA KARŞI KAMPANYA

Bunun için Kurultay’ın 31 Mart seçimleri öncesi yapılmasını isteyen İmamoğlu, Kılıçdaroğlu üzerindeki istifa baskısını gündemde tutma amacıyla “iktidariçindeğişim.org” isimli internet sitesi kurdu. 24 saat sonra da, siteye girenlerin sayılarını ve 32 bin 827 kişinin görüş ve önerilerini yazdığını paylaştı. Belli ki rakamları günlük düzenli olarak paylayacak ve “değişim” talebinin ne kadar güçlü olduğu algısını yaratarak Kılıçdaroğlu üzerindeki baskısını artıracak.

CHP’de delege seçimlerinin yapıldığı bu günlerde istediği etkiyi yaratırsa belki de ağustos ayında bir manifesto yayınlayarak aday olmayı istediğini kamuoyuyla paylaşacak.

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Böylece hem zaten kaybedileceğini düşündüğü 31 Mart seçimleri için aday gösterilmesini önlemiş olacak hem de seçimin kaybedilmesi sonrası yapılacak Kurultay’da Kılıçdaroğlu’nun karşısına daha güçlü çıkacak.

‘SEÇİMİ KAZAN GEL’

Kemal Kılıçdaroğlu da, “Yerel seçimleri tehlikeye atamam” diyerek İmamoğlu’nun adaylığını önlemeye çalışırken aslında 31 Mart seçimlerini kaybedilebileceğini düşünüyor.

Seçim öncesi Kurultay yapılmasını isteyen İmamoğlu’na, İBB’yi Adalet ve Kalkınma Partisi’ne teslim edileceği endişesi üzerinden mesajını veren Kılıçdaroğlu’nun kafasındaki strateji ikilinin Ahlatlıbel’de yaptığı toplantı sonrası görüşmenin içeriğine dair basına yansıyan şu satırlarda gizli: “Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu 3 kere görüştü ya, sonuncusunda Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’na ‘Aday mı olmak istiyorsunuz, İstanbul’u anahtar teslim AK Parti’ye bırakmanıza izin vermem. Bu doğru olmaz. Aday olmak isterseniz tüm CHP’liler gibi hakkınız var, olabilirsiniz ama önce size düşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni kazanmak ve oradaki Meclis çoğunluğunu elde etmek. Sonra istifa edebilirsiniz. İstifa edince Meclis çoğunluğu CHP’de olduğu için bir CHP’li Belediye Başkanı olabilir, sonra siz de Genel Başkanlığa aday olabilirsiniz.”

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İMAMOĞLU’NUN ADAYLIĞINI İLAN EDEBİLİR

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İmamoğlu’na önce 31 Mart 2024 seçimlerini kazanmasını, İBB Meclisi’nde de çoğunluğu elde etmesini, ondan sonra görevinden ayrılarak yerini CHP’li bir isme bıraktıktan sonra yapılacak Kurultay’da aday olabileceğini söylemesi çok gerçekçi değil. Çünkü 2019 seçimlerinde İmamoğlu yüzde 54 oy oranı ile seçildiği halde CHP’nin de aralarında olduğu ittifak bileşeni partiler İBB Meclisi’nde çoğunluğu sağlayamadı. 2024 seçimlerini aday gösterilmesi halinde İmamoğlu kazansa bile İBB Meclisi’nde çoğunluğu sağlaması imkânsıza yakın görünüyor. Bu durumda da, İmamoğlu yeniden seçilse bile CHP Genel Başkanlığı’na aday olması durumunda bu kez İBB Başkanlığı’nı dört yıllığına Adalet ve Kalkınma Partisi’ne bırakması gerekecek. Bu durumda Kılıçdaroğlu yine İmamoğlu’nun görevi bırakmasına itiraz edecek, seçim sonrası yapılacak Kurultay’a yine güçlü aday olarak girip CHP Genel Başkanlığı’nı elinde tutmuş olacaktır.

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Bu nedenle, kendisini yıpratmak için kolları sıvayan İmamoğlu’nun bu çabasının önüne geçmek isteyecek Kılıçdaroğlu’nun, 2024 yerel seçim çalışmalarına odaklanmasını sağlamak amacıyla İmamoğlu’nu yeniden İBB başkan adayı olarak ilan etmesini beklemek şaşırtıcı olmaz.