Kara para aklayan İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvetini aklayan gazetecileri

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Yıllarca yolsuzluğa karşı haber yapan, yazı yazan gazeteciler bir anda İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvetini aklamaya girişti.

Tıpkı, usulsüz yatay geçişle sahibi olduğu diplomanın iptalinde olduğu gibi İmamoğlu ve adamlarının işlediği suçlara gazeteciliklerini kurban ettiler. Olan gerçekleri öğrenme hakkı olan okurlarına oldu. Yalan denizinin içinde hep birlikte boğuldular.

MASAK yani Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı’nın soruşturmanın başında hazırladığı “Mali İnceleme Raporları” yolsuzluk ve rüşveti savunan bu gazetecileri çok memnun etmişti.

İTİRAFÇILAR ŞOK ETTİ

Hatta Sözcü’den Saygı Öztürk, “MASAK raporuna bakıldığında Ekrem İmamoğlu’nun malvarlığının suç geliri kaynaklı olduğuna ilişkin herhangi bir veri bulunmadığı gibi, suç gelirinin aklandığına dair bir saptama yok” diye yazınca İmamoğlu’nun yolsuzluklarını ve rüşvetini aklamaya çalışan medya üzerine atlayıp bolca paylaşım yaptı. Masalar kurup ifadelerden çelişkiler arayıp, çarpıtma ve kıt akıllarıyla boylarından büyük işe girişip; İmamoğlu ve şebekesini aklamaya çalıştılar.

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Ancak itirafçıların sayısı hızla artıp, İBB Kültür A.Ş Genel Müdürü Murat Abbas ile İmamoğlu’nun “kasası” Ertan Yıldız’ın etkin pişmanlıktan yararlanarak suçları itiraf etmeleri onları şaşırttı.

MASAK’IN BU RAPORUNU GÖRMÜYORLAR

İmamoğlu ve şebekesini aklamak için MASAK’ın hazırladığı Mali İnceleme Raporu’na sarılanlar, nedense MASAK’ın hazırladığı 4 Haziran 2025 tarihli “Aklama Suçuna İlişkin Değerlendirme Raporu”nu görmezden geliyor.

Çünkü bu rapor Ekrem İmamoğlu ve babası Hasan İmamoğlu, Tuncay Yılmaz gibi isimlerin 7 eylem kapsamında kara para aklama suçu işlediklerini ortaya koyuyor.

Ekrem İmamoğlu’na en yakın isimlerden birisi olan müteahhit Ali Nuhoğlu’nun itiraflarının yer aldığı raporda, Emirgan’da iki adet villanın devrinin de kara para aklama suçu olduğu tespitine yer verildi.

İmamoğlu isteği üzerine Tuncay Yılmaz aracılığı ile Ali Nuhoğlu’na satın aldırılan iki villa, İBB’den alacaklarını tahsil karşılığında 15 milyon TL’ye İmamoğlu’nun şirketine devredilmişti. Konu basına yansıyınca da aralarında göstermelik bir sözleşme imzaladıkları ortaya çıkmıştı. Tüm bunlar Ali Nuhoğlu tarafından da itiraf edildi.

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ŞİMDİLİK 7 EYLEMDE AKLAMA SUÇU

Bu konuyla birlikte kara para aklama suçuna yönelik 7 eylemin tek tek anlatıldığı raporda şu tespit yapılıyor:

“Somut olayda, soruşturma dosyasında yer alan bilgiler veri kabul edilerek söz konusu öncül suç fiillerinin işlendiği kabulleri doğrultusunda; ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, irtikap, haksız mal edinme suçları aklama açısından bir öncül suç ve bu suçlardan elde edilen gelirde suç geliridir.

Bu bağlamda İmamoğlu İnşaat A.Ş. ile SSB Gayrimenkul A.Ş. ve ortak/yönetici/çalışan ve diğer ilişkili kişilerin elde ettiği minimum suç gelirinin bu aşamada; şirketlere para akışı fon sağlamak amacıyla İmamoğlu İnşaat A.Ş’ den İnmari Prime Projesi’nde satışı gerçekleşen 2 adet villa ve parası şirkete girip tapuda devri yapılmayan(Selver Yılmaz’a) villa için ödenen 21.330.000-TL, İmamoğlu İnşaat A.Ş. banka hesaplarına varlık barışı kapsamında kaynağı tespit edilemeyen ve nakit yatırılan 35.220.151,59-TL, İmamoğlu İnşaat A.Ş.’ den İnmari Oxygen Projesi’nde satışı gerçekleşen 3 adet daire ve parası şirkete girip tapuda devri yapılmayan(Burcu Beyazoğlu’na) villa için ödenen 7.000.000-TL , ASOY A.Ş.’ den SSB Gayrimenkul A.Ş.’ ye Zeytinburnu’nda devredilen 14 adet ofis, Güllüce Tarımcılık A.Ş. adına kayıtlı bulunan Sarıyer deki 2 adet villa ve Mehmet Selim İmamoğlu tarafından yurtdışına gönderilen 637.106,00 Euro minimum suç geliri olarak değerlendirilmekle birlikte konu hakkındaki nihai takdirin savcılık makamında olduğu değerlendirilmektedir.”

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AKLAMA TUTARLARI

MASAK raporunda hem kara para aklama suçunu işleyenler hem de aklanan kara para miktarı da tek tek şöyle sıralanmış:

1 nolu eylemle toplam suç geliri 2 adet villa.

2 nolu eylemde toplam suç gelirinin 2 adet villa, 2 adet daire ve 21.330.000-TL.

3 nolu eylemde toplam suç gelirinin 1 adet daire ve 7.000.000-TL.

4 nolu eylemde toplam suç gelirinin 14 adet ofis.

5 nolu eylemde toplam suç gelirinin 4 adet daire.

6 nolu eylemde toplam suç gelirinin 35.220.151,59-TL.

7 nolu eylemde toplam suç gelirinin 637.106,00 Euro.

Toplam aklanan suç geliri 25 adet gayrimenkul/taşınmaz, 63.550.151,59-TL ve 637.106,00 Euro.”

RAPORLARIN DEVAMI GELECEK

“Bakalım buna ne diyecekler?” diye bir soru akla geliyor elbette. Ama onların yerine ben söyleyeyim: “Hani hepsi bu kadar mı?” diye sorup kara para aklama konusu eylemleri ve tutarını küçük göstereceklerdir.

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Ama onlara kötü bir haber vereyim; MASAK diğer konular hakkında da kara para incelemesi yapıyor. Özellikle savcılığın soruşturmasında elde ettiği deliller ve itirafçıların ifadeleri doğrultusunda MASAK’ın tespit ettiği şüpheli işlemler bir araya getiriliyor ve raporlaştırılıyor.

Yani bu ilk rapor ama son değil.