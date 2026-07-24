Kandırılmadınız FETÖ’nün “Devlet yok Ahbap var” kampanyasına alet oldunuz

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Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlığı ile ilgili bayatlamış yalan ile bu kitleyi yöneten FETÖ, 6 Şubat depreminden sonra da “Devlet yok Ahbap var” kampanyasıyla Kızılay ve AFAD’a olan güveni sarsıp kaos yaratmaya çalışmıştı.

FETÖ’CÜ EMRE USLU BAŞLATTI

“Devlet yok Ahbap var” kampanyası, firari FETÖ’cü Emre Uslu’nun 6 Şubat depreminin ertesi günü 7 Şubat 2023’te öğlen saatlerinde sosyal medyada paylaştığı “Ortada devlet mevlet yok, bir tek Haluk Levent’in ahbapları var” mesajıyla başladı.

15 Şubat 2023 günü bu köşede FETÖ’nün Haluk Levent üzerinden yaptığı bu algı operasyonunu, “FETÖ’cülerin Haluk Levent’e çektiği operasyon nasıl çöktü?” başlıklı yazımla anlatmaya çalıştım. Haluk Levent de durumdan rahatsız olduğunu ifade etse de kampanya aldı başını gitti. Gerçeğin görünmesi için üç yıl geçmesi gerekti.

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Şimdi Haluk Levent değil, kardeşinin yaptıkları da ortaya çıktıkça geçmişte bu kampanyanın parçası olan herkes pişmanlığını ifade etmeye başladı.

“Hatay’da baraj patladı” dezenformasyonuyla gündem olan “muhalif” kesimin gözdesi olan ve şimdi aynı soruşturmadan tutuklu Babala TV’nin sahibi Oğuzhan Uğur’un rezalet ortaya çıktıktan sonra “Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım. Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk.” mesajı atması onu tutuklamadan kurtaramadı.

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın yaptığı soruşturmada Haluk Levent’e deprem yardımı toplaması konusunda destek olan gazeteci, oyuncu, şarkıcı kim varsa ifadeye çağrıldı.

6 Şubat depremi sonrası “Devlet yok Ahbap var” kampanyasının parçası olmuş ünlü isimler, “Kandırıldık, aldatıldık, kullanıldık, pişmanım” diyerek özür dileme yarışına girdiler.

PİŞMANLIK YARIŞI

Pelin Batu, “Deprem döneminde paylaştığım içeriği kaldırdım. Başta devlet kurumları ve yöneticileri olmak üzere tüm halkımızdan içtenlikle özür diliyorum. Geçerli olur mu bilmiyorum ama çok pişmanım. Dezenformasyon bazen hepimizi etkisine alabiliyor. Araştırmadan, güvenerek hareket etmek yanlıştı” mesajı ile bu furyayı başlattı.

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturması başlamasa muhtemelen bu konuda eleştiri yapanları linç edecek isimler bir anda Haluk Levent’in kumar bağımlısı olduğunu, güvenilmez birisi olduğunu hatırladı. Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, kumar bağımlısı Haluk Levent’e geçmişte yaptığı yardımlara değinerek “Keşke ellerin kırılsaydı da o karanlığa bir daha dönmeseydin. Milyonlarca insan sana ışık yaktı ama sen o aydınlığı göremedin. Birkaç dakikalık bir heyecan uğruna bunca sevgiye, güvene ve emeğe sırt çevirdin” diyerek sitem etti. Deprem sonrası Haluk Levent’e ve AHBAP Derneği’ne destek veren ünlü isimlerin savcılığa verdiği ifadeler ise ibretlik.

PORTAKAL: ÖZÜR DİLERİM

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AHBAP’a para yatırmadığını söyleyen gazeteci Fatih Portakal pişmanlığını şöyle ifade etmiş: “Benim, AHBAP Derneği’ne deprem dönemindeki hassasiyet duygularıyla ve söz konusu derneğin kamuoyu nezdinde muteber bir yapı olması, derneğin yöneticisi olan Haluk Levent isimli şahsın yapılan anketlerde ülkede en çok güven duyulan kişi olarak gözükmesi sebebiyle yardım yapılması konusunda lehine beyanlarım söz konusu olmuştur. Ben bu şekilde bu derneğin lehine beyanda bulunurken, toplanan paraların devamında nerelere harcandığı konusunda somut olarak bir bilgiye sahip değildim ve bunu o günkü şartlarda denetleme gereğini de duymadım. Bu konuda kendime de kızgınım zira yapı olarak insanları sorgulamaya yönelten bir insanım. Hal böyleyken bu derneğe yapılacak olan bağışlarla ilgili bu derece güven duyduğum için geldiğimiz aşamada pişmanım. Toplanan yardımların soruşturmaya konu edildiği haliyle nerelerde kullanıldığını görünce bu konu açık söylemek gerekirse sorumluluk hissediyorum. Bu nedenle özer dilemek gerekirse bu konuda özür dilemeye hazırım.”

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“SAHİPSİZMİŞİZ” DİYEN ÖZOĞUZ

Depremin ardından Babala TV’ye koşan ve “Sahipsizmişiz” diyen şarkıcı Gökhan Özoğuz ifadesinde kumar ve bahis oynadığını bildiği Haluk Levent ve derneğine yardımda bulunulmaması konusunda iradesi olduğunu söyledi. Özoğuz pişmanlığını şöyle ifade etti: “Haluk Levent gerek sosyal medyada da gerek televizyon da gerekse de kamu kurumlarında birçok faaliyette bulundu ve yine birçok kesim tarafından bu faaliyetleri desteklendi ve takdir gördü. Bundan dolayı da o dönem AHBAP Derneği’ne güven duymuştum. Emin olmamakla birlikte Haluk Levent ile ne tür bir yardım yapılacağı hususunda çok kısa görüşmüş olabilirim. Ancak bahse konu soruşturmadan sonra gerek kendim gerekse benim gibi düşünen insanların yanıldığını gördük ve hayal kırıklığına uğradım.”

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EYLEMLERİNİ LANETLEDİ

AHBAP Derneği’ne destek açıklaması yapan gazetesi Ece Üner ise Haluk Levent’e lanet okuduğu ifadesinde pişmanlığını şöyle dile getirdi: “Eğer Haluk Levent tarafından yardım paralarının bu şekilde kullanılması söz konusuysa ben de kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent’in toplanan yardım paralarını bu şekilde kullanacağını bilseydim en başından böyle bir açıklamada veya yayında bulunmazdım. Geçmişte yaptığım paylaşım nedeniyle pişmanım, AHBAP’la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum. Haluk Levent’in ifadesinde gördüğümüz kadarıyla yaptığı savunmanın hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Eylemlerini lanetliyorum” dedi.

SUNAY AKIN FİLMİNİ ÇEKSİN

Kamuoyunu yönlendirmede etkili olan bu ünlü isimler hep bir ağızdan “kandırıldık” diyerek kenara çekiliyor. Oysa o günlerde aldıkları alkışlar onları mutlu ediyordu. Meğer çoğu da Haluk Levent’in ne olduğunu biliyormuş. Onların telkinleri, mesajlarıyla yardımlar Kızılay ya da AFAD gibi görevini yapan kurumlara değil kumar masalarına gitti. Burada kandırılan bir kesim var, o da yardım yapan vatandaşlar. Ünlü isimler Haluk Levent’in paraları kumar masasında yemesine yardımcı olan ve yardımseverlerin kandırılmasına yardımcı olan kişilerdir.

Oysa Haluk Levent’e verdikleri desteğin tek bir sebebi vardı; siyasi muhalefet üretmekti.

Bilerek ya da bilmeyerek FETÖ’cülerin “Devlet yok Ahbap var” kampanyasına hem kendilerini hem de yardımseverleri alet etmekti.

En iyisi yazar Sunay Akın’ın Haluk Levent hakkında bir film çekmesi. Çünkü Sunay Akın, Haluk Levent ile yaptığı programda yüzüne karşı onu kahraman ilan ediyor, şöyle iltifat ediyordu: “Sen aslında tam bir film kahramanısın, bana deseler ki ‘film yap’ herhalde senin filmini yapardım. Çünkü sen kapital, madden çok çok varlıklı olacakken, parayı önemsemeyen, bu kadar hayatından dışlamaya çalışan birisin.”