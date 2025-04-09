‘Kandil uzlaşmasının’ ürünü İmamoğlu iki telefon numarasını neden gizledi?

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“Adına kent uzlaşısı da deseler, bizim Türkiye İttifakı dediğimiz bu süreçte belediye başkanlarımız ne ile suçlanıyorsa onu, partinin genel başkanı olarak kendi talimatım olarak ilettiğimi ve sorumlunun ben olduğumu açıkça ifade ediyorum.”

Buna rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda tutuklanan Ekrem İmamoğlu, hakkındaki terör soruşturması kapsamında ifadesinde, “Kent Uzlaşısı bana değil şu anda Türkiye’nin mevcut siyasi gündeminde hükümetle yoğun diplomasi içerisinde bulunan DEM Parti yöneticilerine sorulmalıdır” diyerek işbirliğini gizlemeye çalıştı.

SEÇİMDEN 3 GÜN ÖNCE CHP ÜYESİ OLDULAR

Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İBB Başkanı seçilmesinin önünde engel olarak görülen Başak Demirtaş’ın adaylığından çekilmesi karşılığında PKK/DEM ile CHP arasındaki “Kent uzlaşması” kapsamında Esenyurt, Mersin Akdeniz ve Toroslar ilçelerinin belediye başkanlıkları CHP listelerinden giren PKK/DEM adaylarına bırakılırken, belediye başkan yardımcılıkları, belediye meclis üyelikleri de verildi.

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Öyle ki İBB Belediye Meclis üyelerinin 4’te 1’inin daha önce CHP üyelikleri yoktu. Anlaşma gereği seçime 3 gün kala CHP üyesi olan bu kişilere, İBB Meclisi’ne seçilecek sıralardan ilçe belediye meclis üyelik listelerinde yer verildi.

İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlardan bazıları ilçe belediye başkan yardımcılıklarına ve mali işleri yönetecek pozisyonlara getirildiler. İBB ve yerel belediye meclis üyelikleri, belediye başkan yardımcılıkları ve mali konularda yetki kazanan PKK ile iltisaklı kişiler, terör örgütüne yakın iş insanlarına kazanç, örgüt sempatizanlarına iş imkânı, öldürülen terör örgütü üyelerinin “değer ailesi” adı verilen yakınlarına maddi destek sağlanmaya başlandı.

55 MECLİS ÜYESİ PKK’LILARLA İRTİBATLI

PKK/DEM ile bu konudaki bağlantıyı İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB’nin kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı.

CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından 55’inin terör örgütü PKK ile doğrudan irtibatı tespit edildi. Bu kişilerden 18’i terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.

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Bu süreçte PKK/DEM adına görüşmelerde başı PKK terör örgütü adına Azad Barış isimli kişi çekti. Nitekim, bu aşamada İmamoğlu ile Azat Barış arasında görüşmeler kesintisiz devam etti.

İFADESİNDE HATLARI GİZLEDİ

Ancak İmamoğlu ifadesinde bu konuyla ilgili gerçeği çarpıtıp gizlemeyi tercih etti. Bunu da kullandığı iki cep telefonu hattı ile ilgili bilgiyi gizleyerek yapmaya çalıştı. Ekrem İmamoğlu, Emniyet ve Savcılık ifadelerinde kullandığı telefon numaraları sorulunca sadece şu iki numarayı verdi:

“Hatırladığım kadarı ile firmam İmamoğlu inşaat adına kayıtlı olan 0 532 721 03 25 numaralı hattı yaklaşık 25 yıldır 0 533 190 91 68 numaralı hattı da yakın tarihlerden beri kullanmaktayım.”

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İmamoğlu, soruşturma kapsamında Azad Barış ile 172 kez HTS kaydı verdiği 0 533 311 80 36 nolu telefon hattı ile 83 kez HTS baz birlikteliği verdiği 0 532 010 10 34 nolu telefon hatlarından hiç bahsetmedi. Böylece PKK’lı Azad Barış ile ortak baz veren diğer iki telefon numarasını ise ifadesinde gizlemeyi tercih etti.

SAVCILIK HATLARI SORDU

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı, yapılan teknik inceleme sonucunda; Azad Barış’ın 0 542 360 44 07 telefon numaralı hattı ile İmamoğlu’nun kullandığı 0 533 311 80 36 nolu hattın HTS incelemesinde 1 Kasım 2023 ile 1 Nisan 2024 arasındaki 172 kez, 0 532 010 10 34 numaralı hattının HTS incelemesinde 1 Kasım 2023 ile 1 Nisan 2024 arasında 83 kez baz birlikteliği vermesiyle ilgili soruda bu hatları kullandığını da kabul etmiş oldu.

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İmamoğlu, “Benim kullandığım böyle hatlar yoktur” demek yerine ifadesinde şu cevabı verdi:

“Azad Barış isimli kişiyi tanıyorum. Azad Barış’la irtibat kurduğum yaklaşık 7 yıl içerisinde sohbet ya da toplantıların hemen hemen tamamında DEM Partili bir kısım Milletvekillerinin de olduğu buluşmalar yaptım. Bu toplantıların çerçevesi ağırlıklı tarihlerde de belirtildiği gibi yerel seçim le ilgilidir.”

AHMET ÖZER’DEN İTİRAF

İmamoğlu’nun PKK/DEM’lilerle “Kent uzlaşması” kapsamında yaptığı görüşmelerde oynadığı rol sadece soruşturma kapsamında elde edilen delillerle sınırlı değil. Bu kapsamda, Esenyurt Belediye Başkan adayı yapılan Ahmet Özer, 6 Mart 2024 günü KRT televizyon kanalında kendisinin kent uzlaşması adayı olduğunu, bu kapsamda Esenyurt Belediye Başkan adaylığının Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’ndan geldiğini şu sözlerle itiraf etmişti: “Ben Esenyurt ilçesinde kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana bu teklifi CHP yaptı; teklifi yapanlar Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu’dur.”

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20 KİŞİ ŞİFRESİNİ GİZLEDİ

PKK talimatıyla PKK/DEM ile yapılan Kandil uzlaşmasındaki rolü ortaya çıkmasın diye gerçeği çarpıtan hatta kullandığı telefon hatlarını bile ifadesinde gizleyen İmamoğlu bu konuda yalnız değil.

Telefon numarası bilindiği halde kullandığı hattın şifresini vermemek de gerçeği gizlemenin bir başka yolu. Nitekim telefonunun şifresini vermeyenlerin sayısı 20 olarak basına yansıdı. Bunlar arasında tutuklanan isimlerden Mahir Polat, kent uzlaşması kapsamında tutuklanan PKK’lı Azad Barış ile 17 kez telefon görüşmesi yapan ve 354 kez baz birlikteliği olan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir yanında yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, tekstilci Hüseyin Köksal, inşaatçı Adem Soytekin, İBB iştiraklerinden sorumlu Ertan Yıldız ve Murat İlbak da bulunuyor.