İyi-kötü-çirkin

Terör örgütü PKK’nın Kandil’deki elebaşlarından Mustafa Karasu’nun pazartesi günü sosyal medyaya yansıyan “CHP baktı ki eğer savaş tezkeresine oy verirse iktidar olma iddiasını sürdüremez. Biz iyimser yaklaşarak böyle düşünüyoruz. Böyle düşünüyorlarsa doğrudur. Hayırlı bir iş yapmıştır” açıklaması, Millet İttifakı’nın ortağı CHP ve İYİ Parti genel başkanlarını altüst etti.

Kılıçdaroğlu ve Akşener aynı gün içinde terör örgütü PKK ve siyasi uzantısı HDP gerçeğini bir kez daha keşfettiler!

Bunu sözlerine de yansıttılar; geçen hafta, PKK ve DEAŞ ile sınır ötesi mücadele için çıkartılan tezkereye HDP ile birlikte “Hayır” oyu kullanan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, “Terörle mücadeleyi bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum; o Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler” dedi.

Siirt’te, HDP’li bir densizin, “Burası Kürdistan” sözüne hak ettiği cevabı veremeyen Meral Akşener de bu açığı, “Siirt’te... bir HDP çalışanı, ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip ‘Burası Kürdistan’ dedi. Nasıl olur da ‘Burası Kürdistan’ dermiş. Neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? ‘HDP’yi PKK’yı yanında konumlandırıyoruz’ sözleriyle kapattı.

PKK, ÇARESİZLİKLERİNİN FARKINDA

Ama ortada bir gerçek var; 2023 seçimlerine giderken, kendilerini PKK güdümündeki HDP’nin oylarına muhtaç hissediyorlar. Onun için CHP, HDP ile ortak hareket ediyor, Akşener, Siirt’te o densiz HDP’linin yüzüne söylemesi gereken sözleri TBMM’de grup konuşmasında yapıyor.

HDP de, onun politikasına yön veren PKK’da Millet İttifakı’nın çaresizliğinin farkında.

Nitekim bu durum PKK’nın, HDP’ye eylül ayı sonunda gönderdiği “talimata” da aynen yansımış durumda. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 10 Ekim günü, PKK’nın 15 gün önce HDP’ye gönderdiği talimatlardan söz etmişti. Güvenlik ve istihbarat birimleri tarafından ele geçirilen talimatın içeriğine bir iki yazımda değinmiştim. PKK talimatında şunlar yazıyordu:

“CHP, İYİ Parti gibi partiler demokrasi ittifakı, faşizme karşı mücadele etme ittifakına gelmezler. HDP’yle açık ilişkiye de girmezler.