İttifak değil icraat matematik değil siyaset

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Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne geçildikten sonra “ittifak” siyasi hayatımıza damgasını vurdu. Kemal Kılıçdaroğlu da 2019 yılı seçimlerinde başarıyla uyguladığı ittifak modelini 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de sürdürerek cumhurbaşkanı olmayı hedefledi. Ancak sonuç alamadı. Şimdi önümüzde 31 Mart 2024 yerel seçimleri var ve Kılıçdaroğlu yine ittifak peşinde.

İşin garibi, 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ittifak konusunda herkesten daha iştahlı, şöyle diyor: “Görüyoruz ki yerel seçimde de ittifak süreçleri etkili olacak. Bazen ittifaklar etkili olacak, bazen ittifakları bozmak etkili olacak. Bazen ittifaklara yanlış yaptırmak da etkili olabiliyor. Bu anlamda ‘İttifak olmamalıdır’ diye bir fikre asla katılmıyorum. Her zaman ittifak şart.”

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2018’DE TANINMA ORANI YÜZDE 14’TÜ

2018 yılı aralık ayında İBB Başkan adayı gösterildiğinde, yüzde 14.4 olan Ekrem İmamoğlu’nun tanınma oranı “kampanya makinası” sayesinde üç ay içinde yüzde 94’e çıktı. 2019 Haziran’dan beri de İBB Başkanı.

Evet 5 yıl önce tanıyanlar çok azdı ve ancak kampanya ile CHP, İYİ Parti, PKK/HDP ve diğer partilerin ittifakı ile seçilebildi. 5 yıl geçti ve artık koşullar farklı. Kararını değiştirmezse, yaklaşık yedi ay sonra yeniden aday olacağı seçimlerde artık icraatlarıyla değerlendirilecek. Ama o seçim sonucunu kestiriyor olmalı ki; sırtını hâlâ ittifaka yaslamayı tercih ediyor. İmamoğlu, iddia ettiği gibi başarılı bir başkanlık dönemi geçirmiş, vaatlerini gerçekleştirmiş, hep vurguladığı gibi “16 milyonun başkanı” olmayı becermiş olsaydı; ittifaka değil, icraatlarına güvenerek seçime girerdi.

MASA DA PROJE DE ÇÖKTÜ

Ama hâlâ ilk kez aday olduğu 2019’daki gibi ittifak diyor, siyaset değil matematik hesabı yapıyor. Bir araya gelen partilerin İBB Başkanlığını altın tepsine kendisine sunmasını bekliyor.

Oysa, matematik siyasetin ne tür sonuçlar doğuracağını 3 Mart 2023 günü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 6’lı Masa’dan kalkmasıyla gördük. 6 Mart 2023 günü ise “Bakkal hesabıyla ‘proje bazlı’ siyaset buraya kadar”diye yazmıştım.

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Tam da o gün Akşener, CHP tayfası tarafından, ünlü ünsüz sosyal medya azgınları tarafından hakaret edile edile masaya döndürülse de, akıbet değişmedi.



MERAL AKŞENER’İN GEL-GİTLERİ



14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra ise ne “masa” kaldı ne “proje” ne de “ittifak” kaldı.

İYİ Parti Basın Sözcüsü Kürşad Zorlu’nun önceki günkü açıklaması ise bunu teyit etti. İYİ Parti’nin 81 ilde kendi adayları ile seçime girme kararı aldığını açıkladı.

GİK toplantısında 50 üyeden sadece dördü ittifak yapılması konusunda görüş bildirmiş. Bu da parti yönetiminin seçime ayrı girilmesinde kararlılığını gösteriyor. Zorlu, Ankara ve İstanbul’daki yerel seçimlerde aday gösterip göstermeme konusundaki soruya da, “Kendi adaylarımızı seçimlere dahil edeceğiz. Bu sürecin planlaması ve uygulaması üzerinde çalışıyoruz” dedi.

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Meral Akşener’in gel-gitlerine, karar değiştirmelerine, hatta Kürşad Zorlu’yu bile yalanlama pahasına geri adım atmasına alışık kamuoyunun içi rahat; “Akşener nasıl olsa döner, pazarlık için blöf yapıyor, yakında yanaşır” beklentisi içinde.

Yaparsa da kimse şaşırmaz zaten...



İMAMOĞLU İBB YERİNE CHP’YE ADAY OLABİLİR



Ama İYİ Parti’den Buğra Kavuncu, partinin kararlılığını BBC Türkçe’ye yaptığı açıklamada bir kez daha vurgulamış: “Bugün itibarıyla süreç başladı. Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, hepsi için aday bakacağız, karar net çünkü.”

İmamoğlu ise hâlâ ittifak peşinde ve İYİ Parti’den yapılan açıklamaya karşılık, “Ben hâlâ ittifakın gerekli olduğunu, ittifak sürecinin Türkiye’de bir gerçek olduğunu ve bunun da müzakereye açık olması gerektiğini söylüyorum” diyor.

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Ama hâlâ anlamıyor, yerel seçimlerde halk ittifaktan çok icraata bakacak.

İki şey sürpriz olmaz; birincisi Akşener’in geri adım atması, ikincisi ise İYİ Parti kararında ısrar ederse, İBB seçimini kazanması riske girecek İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na aday olması...