İtirafçı olan oğlu bile koruma istedi: Kara para, yolsuzluk, sapıklık işte Mustafa Sarıgül

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Kara para aklama soruşturması kapsamında tutuklanan Emir Sarıgül, ek ifadesinde babası Mustafa Sarıgül’ün YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e 350 bin dolar para verdiğini söyledi. Ayrıca iki çocuğunun annesi tarafından bakıldığını, eşinin yurtdışında olduğunu söyleyerek koruma talebinde bulunuyor.

Mustafa Sarıgül, dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ederek hakkındaki iddialarla ilgili yargı önünde hesaplaşmak yerine temas kurduğu gazeteciler üzerinden saldırıya uğrayan kişilerin neden yıllarca sustuğunu söyleyerek kendisini temize çıkarmaya çalışıyor. İtirafçı olan Emir Sarıgül bile babası hakkında anlattıklarından dolayı başına bir şeyler gelmesinden korkuyor ve koruma talep ediyorsa, cinsel saldırıya uğrayanların yıllardır neden korkup konuşmadığını varın siz düşünün.

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Oğlu, babasının ne kadar tehlikeli ve kirli bir siyasetçi olduğunu anlatırken, Mustafa Sarıgül hâlâ milletvekili dokunulmazlığı sayesinde ulaşabildiği gazeteciler üzerinden konuşabiliyor.



İşin en acı taraflarından biri etrafına topladığı öğrencilere taciz iddiası.

LİSE ÖĞRENCİLERİNE TACİZ



Mustafa Sarıgül’ün tacizine uğrayan ve soruşturma kapsamında ifade veren 1997 doğumlu M.B. ve 1993 doğumlu G.B. isimli iki kız kardeşin anlattıkları ise kan dondurucu nitelikte.



Daha ilkokul döneminde tanıştığı, lisede öğrenciyken Mustafa Sarıgül’ün tacizine uğrayan M.B. ve G.B.’nin anlattıkları, nasıl tehlikeli bir kişiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.



M.G. ifadesinde şunları söylüyor:

“Mustafa Sarıgül isimli kişiyi İzzetpaşa İlköğretim Okulu’na giderken tanıdım, daha sonradan bu okulun ismi Mustafa Sarıgül İlköğretim Okulu oldu. Söz konusu dönemde 7-8 yaşlarındaydım. O dönem Şişli Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu gençlik kampları oluyordu. Bu gençlik kamplarına iki kez katıldığımı hatırlıyorum. O dönem B.Ö.D. de bu kamplara katılırdı. Kamplarda liderlik eğitimi verilir, marşlar ezberletilirdi. Mustafa Sarıgül ile tanışacağız diye çocuk olduğumuz için heyecanlanırdık. Ben ve ablam bu şekilde liderlik kampında birçok kişiyle tanıştık. Kenan Eroğlu, Abdülkadir Sezgin ile de burada tanıştık. Yılmaz Güney ve Emin Eres isimli kişilerle de seçim zamanı Mustafa Sarıgül’ün yanında tanıştık. Lise 1 ve lise 2’de okuldan çıktıktan sonra Şişli Belediyesi’ne gider, orada belediye çalışanlarıyla görüşürdük. Liderlik kampında ve belediyede Mustafa Sarıgül’ü gördüğümüzde kendisi bizi yanına çağırırdı, fotoğraf çekilmek isterdi.

BACAĞIMIZI SIKARDI

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Mustafa Sarıgül fotoğraf çekilirken elini göğüs bölgemize taraf götürür, sıkıca sıkardı. Bazen canımızın yandığı da oluyordu. Hatta belimizden tutarak fotoğraf çekinmek için poz verirdi. O dönem çocuk olduğumuz için bu hareketlerin cinsel amaçla yapılıp yapılmadığını idrak edemiyorduk. Mustafa Sarıgül gençler için rol model olduğundan cinsel amaçla yaklaşmadığını düşünüyordum. Ancak göğsümüzün yanını, bel boşluğumuzu, bacağımızı sıktığını net olarak hatırlıyorum.

KARDEŞİNİ ÖPMESİNİ İSTEMİŞ

Mustafa Sarıgül ile yaşamış olduğumuz bir olayı anlatmak istiyorum. 2021-2022 yıllarında Mustafa Sarıgül’ün Ulus’ta bulunan Platin Sitesi’ndeki evine gittik. Evinde B.Ö.D., ablam, ben, Mustafa Sarıgül ve temizlik görevlisi olan Cennet isimli kişi vardı. Mustafa Sarıgül yanımızda viski içip kırmızı kapya biber yiyordu. Bir vakitten sonra beni yanına çağırıp kulağıma “Gökçen’i öper misin?” şeklinde fısıldadı. Daha sonradan bir anda gömleğini çıkartıp, B.Ö.D.’yi odaya alarak gittiler.

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B.Ö.D. bir süre sonra gelip ‘Başkan uyudu, sizi eve bırakacağım’ dedi. (B.Ö.’yü de liderlik kampından küçüklükten tanırız) Mustafa Sarıgül ile yaşadığım başka bir olaydan bahsetmek istiyorum. Tahmini 19-20 yaşlarında iken Mustafa Sarıgül’ün Ulus’ta bulunan Platin Sitesi’ndeki evine gittik. Evinde yemek yiyorduk, masada yaklaşık 8-10 kişi vardı.

YANIMIZDA İLİŞKİYE GİRDİ

Masanın başında Mustafa Sarıgül oturuyordu, yanında ise 35-40 yaşlarında sarı saçlı bir kadın vardı. Yemek esnasında Mustafa Sarıgül’ün masadan kalkarak kadın ile beraber çalışma odasına gittiğini hatırlıyorum. Çalışma odasının camları buzlu cam şeklindeydi. Mustafa Sarıgül, burada kadın ile birliktelik yaşadılar, camın arkasından bu sahneyi net olarak hatırlıyorum. Şu anlık diyeceklerim bundan ibarettir.”

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‘ŞİMDİLİK BU KADAR’



M.G.’nin ablası 1993 doğumlu G.B. ise şunları anlatıyor: “Mustafa Sarıgül İlköğretim Okulu’ndan mezunum. Mustafa Sarıgül okulumuza sıklıkla konuşmacı olarak gelirdi. Kendisini buradan tanımaya başladım. Düzenlemiş olduğu liderlik kamplarına ben katılmadım. Ancak kardeşim birkaç kez katıldı. Ben, Kumburgaz’da gençlik kolları faaliyetlerine katıldım. Lise döneminde ise Şişli Belediyesi’nde staj yapmak istediğimde orada yetkili olan Davut Kaymak isimli kişinin beni beğenmesi karşılığında staja alınacağım söylendiğinde bunu kabul etmeyerek başka yerde staj yaptım. Mustafa Sarıgül isimli kişiyi çocukluğumuzdan itibaren çok kez gördüm. Ankara’daki kurultayına, Etiler’deki Platin Sitesi’ne gitmişliğim vardır. Mustafa Sarıgül çocukluğumuzdan itibaren güçlü bir siyasetçi olarak ve kendisini rol model olarak gördüğümüz için görüşmelerimizde fotoğraf çekmek isterdik. Bazen kendisi de yanımıza gelip fotoğraf çekmek istiyordu. Örneğin her cuma günü Eyüpsultan Camisi’ne gider Mustafa Sarıgül’ün kahvaltı organizasyonuna katılırdık. Mustafa Sarıgül fotoğraf çekileceği zaman belimize sarılır, sert bir şekilde sıkardı. O zamanlar bunun cinsel amaçla yapılıp yapılmadığını idrak edebilecek yaşta değildik. Mustafa Sarıgül ile ilgili haberler çıktıktan sonra düşündükçe bu olaylar aklıma gelmeye başladı. Şu anlık diyeceklerim bundan ibarettir.”

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İki kız kardeş ifadelerini, “Şu anlık hatırladıklarım ve şu anlık diyeceklerim bu kadar” diyerek bitiriyor. Sadece onların değil, kısa süre içinde başkalarının da hatırladıkları ve diyecekleri artacak gibi görünüyor.