İşte PKK/HDP’li Demirtaş’ın suçu...

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PKK/HDP ile işbirliği yapan CHP’li Kılıçdaroğlu, “Demirtaş’ın suçu ne?” diye sorup duruyordu. Kılıçdaroğlu’nun iktidara gelirse serbest bırakacağını söylediği, Demirtaş’ın göğsünde şeref madalyası olarak taşıyacağını söylediği “SUÇLARI” da istenen “CEZA” tutarları da belli oldu.

Ayrıntıları mütalaada var, Kılıçdaroğlu isterse okuyabilir.

İŞTE SUÇ LİSTESİ

Ben, işlediği ve 6-8 Ekim 2014 arasındaki ayaklanma çağrısıyla sebep olduğu suçlar ile istenen cezaları, Demirtaş’ı savunan Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu ile CHP’liler için sıraladım:

1- Devletin birliğini, ülke bütünlüğünü bozma suçundan ağırlaştırılmış müebbet.

2- Adam öldürme suçundan 1 kez ağırlaştırılmış müebbet.

3- Çocuğa karşı canavarca his sevkiyle ve eziyet çektirerek öldürme suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet.

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4- Adam öldürmeye teşebbüs suçundan 2 kez müebbet.

5- İş ve çalışma hürriyetinin ihlali suçundan 3 kez 12 yıl hapis cezası.

6- Hile kullanmak suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 1 kez 5 yıl hapis cezası.

7- Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 2 kez 5 yıl hapis cezası.

8- Mala zarar verme suçundan 10 kez 3 yıl hapis cezası ve adli para cezası.

9- Kamu malına zarar verme suçundan 7 kez 3 yıl hapis cezası ve adli para cezası.

10- Hırsızlık suçundan 3 kez 10 yıl hapis cezası.

11- Yaralama suçlarından 3 kez 3 yıl hapis cezası.

12- Suç işlemeye tahrik suçundan 1 kez 5 yıl hapis cezası.

13- Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 6 kez 1 yıl hapis cezası.

14- Terör örgütü propagandası yapmak suçundan 23 kez 5 yıl hapis cezası.

15- Suçu ve suçluyu övme suçundan 6 kez 2 yıl hapis cezası.

16- Yasaya aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü suçundan 4 kez 5 yıl hapis ve ağır adli para cezası.

17- Halkı kanunlara uymamaya tahrik etme suçundan 2 yıl hapis cezası.

18- Görevli memura direnme suçundan 12 kez 3 yıl hapis cezası.

PKK TALİMATIYLA SOKAĞA ÇAĞIRDI

PKK/YPG’nin işgal ettiği ve Kobani adını verdiği Suriye’nin Ayn-el Arap bölgesinin DEAŞ militanları tarafından saldırı altında olduğu, Türkiye’nin de DEAŞ’a destek verdiği yalanı üzerine PKK elebaşı Öcalan ve örgütün yöneticilerinin talimatıyla, Selahattin Demirtaş’ın başkanlık ettiği PKK’nın siyasi kolu HDP MKYK’sının kararıyla 6 Ekim 2014 günü Twitter’dan “Sokaklara çıkın” çağrısı yapılmıştı. 35 ilde ayaklanmayla 53 kişi hayatını kaybetti. 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı.

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ABD VE AB’DEN PKK’YA ‘AÇILIMI DURDURUN’ TALİMATI

2013-2015 arasındaki “Açılım Süreci”nin ortasında gerçekleşen ayaklanmanın arkasında, açılımın durdurulmasını isteyen ABD ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin PKK’ya “Silah bırakmayın” talimatı etkili oldu. Demirtaş’ın da yargılandığı davada ifade veren PKK üyesi “Gizli Tanık ABC123” duruşmada Kobani bahanesiyle ayaklanmanın arkasındaki ülkeleri ve motivasyonu şöyle anlattı: “...Özellikle Fransa ve Amerika çözüm sürecinin bitmesini istedi. Sürekli ‘Siz yeter ki saldırın, biz size gereken her türlü gücü veririz, gerekirse Birleşmiş Milletler Barış Gücü NATO olarak Türkiye’ye gireriz. Türkiye’de bir içsavaş çıkarın, NATO da dahil olur, tampon bölge oluştururuz, Doğu ile Batı arasında tampon bölge oluşturulur, Kürdistan diye tabir edilen bölge size kalır’ diye örgüt içerisinde konuşulduğunu duydum.”

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Nitekim PKK elebaşı Duran Kalkan 1 Kasım 2021 tarihinde aynı şeyi itiraf ederek, Avrupa ve ABD’nin kendilerine şu sözleri söylediğini belirtti: “‘Ateşkes ilan etmeyecek, savaşı sürdüreceksiniz’ diye bize defalarca dayatmalarda bulunuldu. Bu dayatma, açık oldu-gizli oldu, sözle oldu-fiiliyatla oldu ama bize dayatılan çatışmaydı.”

KOBANİ BAHANESİYLE BÖLME PLANI

“Kobani’yi işgale hazırlanan DEAŞ terör örgütüne Türkiye de yardım ediyor” yalanı ile hem ABD ve Avrupa ülkelerinin istediği gibi açılım süreci kesilecek hem de ayaklanma sonucunda PKK elebaşının 1989’dan beri planladığı, “Serhildan” adını verdiği ayaklanma ile tıpkı Suriye’de olduğu gibi “Özerklik” ilan edilecek ve emperyalistlerin planı bölünme gerçekleştirilecekti.

PKK’nın planı şöyle işledi:

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22 Eylül 2014 günü, avukatı, PKK elebaşı Öcalan ile İmralı Adası’nda bir görüşme yaptı. Öcalan, DEAŞ’ın PKK/YPG elindeki Kobani’ye yönelik saldırısını ‘yüksek yoğunluklu savaş’ olarak nitelendirdi ve şu mesajı verdi: “Sadece Rojava halkı değil, kuzey ve tüm parçalardaki Kürt halkının buna göre yaşamını şekillendirmesi gerekiyor. Bütün Kürt halkını topyekûn bu yüksek yoğunluklu savaşa karşı direnişe geçmeye çağırıyorum.”

1 Ekim 2014’te Öcalan, bundan birkaç gün sonra, 1 Ekim 2014’te İmralı Adası’na gelen HDP heyetiyle beş saatlik görüşme yaptı.

5 Ekim 2014; Öcalan’ın mesajları ulaşan PKK/YPG’liler, Türkiye’deki örgüt üyelerini ayaklanmaya çağırdı. PKK yöneticileri Cemil Bayık ve Murat Karayılan, 5 Ekim 2014 günü yabancı ajanslara da düşen mesajlarında daha net ifadelerle şu ayaklanma çağrısını yaptılar: “Gençleri, kadınları, 7’den 70’e herkesi Kobani’ye sahip çıkmaya, onurumuzu, namusumuzu korumaya, metropolleri işgal etmeye çağırıyoruz.”

EMİR PKK’DAN

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6 Ekim 2014’da Öcalan’ın emri ve PKK üst yönetiminin talimatıyla PKK’nın gençlik yapılanması ‘Komalen Ciwan Koordinasyon’, 6 Ekim 2014 günü şu açıklamayı yaptı:

“Bilindiği üzere 23 gündür Kobani merkezli DAİŞ (DEAŞ) faşizmi, son barbarlığıyla devam etmektedir... Kobani ile başlayan devrim dalgası tüm Kürdistan’a yayılmalı ve bu temelde Kürdistan gençliğine ayaklanması çağrısında bulunuyoruz.”

6 Ekim 2014 günü, Selahattin Demirtaş’ın eşbaşkanı olduğu parti, kararı, PKK’lıların ifadelerinin neredeyse benzeri kelimelerle bir ayaklanma şeklinde şöyle duyuruyordu: “HALKLARIMIZA ACİL ÇAĞRI! ŞU ANDA TOPLANTI HALİNDE OLAN HDP MYK’DAN HALKLARIMIZA ACİL ÇAĞRI! Kobani’de durum son derece kritiktir. IŞİD (DEAŞ) saldırılarını ve AKP iktidarının Kobani’ye ambargo tutumunu protesto etmek üzere halklarımızı sokağa çıkmaya ve sokağa çıkmış olanlara destek vermeye çağırıyoruz.”, “Kobani’de yaşanan katliam girişimine karşı 7’den 70’e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz.” Ve: “Bundan böyle her yer Kobani’dir. Kobani’deki kuşatma ve vahşi saldırganlık son bulana kadar SÜRESİZ DİRENİŞE çağırıyoruz.”

‘GELECEK YÜZYIL’ VURGUSU

Mesaj üzerine YPG/PKK yandaşlarının 35 ilde gerçekleştirdiği ayaklanmayla 53 kişi hayatını kaybetti. 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı. Yetmedi, PKK talimatıyla 11 ilde, 5 il merkezi 21 ilçede olmak özerklik ilan ettiler.

Demirtaş 26 Aralık 2015 kanlı planını şöyle ifade etti: “Gelecek yüzyılda Kürdistan statüsü olacak. Belki federal devletleri, belki bağımsız devletleri olacak.”

İşte Demirtaş’ın suçu; bölücü PKK’lı teröristlerin piyonu olmak.