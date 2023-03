İşbirlikçisi PKK/HDP görüşünü açıkladı: Kılıçdaroğlu 30 Ekim 2023’te süresi dolan tezkere hakkında ne düşünüyor

Haberin Devamı

Türkiye’nin, Suriye’de ve Irak’ta KCK/PKK/PYD/YPG terör örgütüne yönelik operasyonlarını eleştirdikleri hatta canlı kalkan girişimleri olmuştu ama bu kez farklı bir özgüvenle açıklama yapmışlar!

Irak ve Suriye’ye yapılan terör operasyonlarını durduracaklarını söylüyorlar, askerlerin geri çekilmesinden bahsediyorlar.

Belki önemsemek doğru değil ama bu kez durumu bir yönüyle iyi analiz etmek gerekiyor. Çünkü artık bunları hayata geçirebileceği bir ortakları var: O kişi, cumhurbaşkanı seçilmek için her şeyi göze almış, her pazarlığı ve her şeyi yapmaya hazır Millet İttifakı’nın adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu...

“Nasıl yani, Türkiye Irak ve Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği mücadeleyi, oluşturduğu güvenli bölgeleri bırakıp geri mi çekilecek, böyle bir şey mümkün değil” diye düşünenler olabilir.

Onlara, çok değil 1.5 yıl önce 27 Ekim 2021 tarihine TBMM Genel Kurul’undaki “Suriye ve Irak Tezkereleri” ile ilgili oylamayı hatırlatırım.

TEZKERE UZATILMASAYDI...

Bugün Türkiye’nin Suriye ve Irak’ta gerçekleştirdiği askeri operasyonların hukuki temeli olan tezkereler TBMM Genel Kurulu’nda oylanırken, AKP, MHP ve İYİ Parti “Evet” oyu verdi, CHP’liler ise PKK’nın siyasi kolu HDP ve TİP ile “Hayır” için el kaldırdı. Eğer “Hayır” oyu çoğunlukta çıksaydı ve tezkere uzatılmasaydı; PKK/HDP’nin bugün söyledikleri 1.5 yıl önce gerçekleşmiş olacaktı. Yani operasyonlar duracak, askerlerimiz güvenli bölgeleri boşaltacaktı.

PKK’nın siyasi kolu HDP ile tezkereye “Hayır” oyu vermek Kılıçdaroğlu açısından yalnız bir işbirliği değil aynı zamanda kafasındaki yönetim biçiminin provası. Nitekim, PKK/HDP’lilere; sanki Türkiye’ye yönetecekleri kendileriymiş gibi: “Suriye ve Irak’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlara son vereceğiz. Türkiye’nin Suriye ve Irak’tan geri çekilmesini sağlayacağız” dedirten de bu gelişmeydi.

CHP açısından işin en dramatik bölümü 7 Ekim 2020’de aynı başlık ve aynı içerikte, noktası virgülüne kadar neredeyse aynı olan ve “Evet” oyu verdiği tezkereye 27 Ekim’de “Hayır” oyu vermesiydi. 26 Ekim 2021 günü bu köşede, CHP’nin “Hayır” oyu vermesini şöyle yorumlamıştım:

“İki yıl önce 7 Ekim 2020’de ‘Evet’ oyu verdiği ve 30 Ekim 2021 günü süresi dolacak olan Irak-Suriye tezkeresiyle birebir aynı olan ve dün TBMM’de oylanan tezkereye ‘Hayır’ diyen CHP’nin, 2023 seçimlerinde HDP’lilerin oylarını almak için yapmayacağı şeyin olmadığını gösterdi.”

YABANCI ASKER ÇARPITMASI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tezkereye neden hayır dediklerini şu sözlerle savunmuştu: “Bu tezkerede ayrıca, yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunması, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması yazıyor. Ne demek yabancı kuvvetler Türkiye’de bulunacak? Tezkeredeki yabancı güçler kim?”

Bunu soran Kılıçdaroğlu, 2020’de parti olarak “Evet” oyu verdikleri Irak-Suriye tezkeresinde de aynı ifadelerin bulunduğundan hiç söz etmedi.

7 Ekim 2020’de CHP’lilerin oylarıyla da kabul edilen ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan bir önceki tezkere metninin başlığında olduğu gibi metnin içerisinde “... TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’NİN YABANCI ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ, YABANCI SİLAHLI KUVVETLERIN TÜRKİYE’DE BULUNMASI VE BU KUVVETLERİN CUMHURBAŞKANININ BELİRLEYECEĞİ ESASLARA GÖRE KULLANILMASI” ifadesi yer alıyordu.

Aradan geçen zaman, daha önceki dönemlerde olduğu gibi tezkere kapsamında Türkiye’ye yabancı bir asker gelmediğini gösterdi. Aksine Türkiye, Suriye ve Irak’ta PKK terör örgütüne karşı etkili mücadelesini, hâkimiyeti sağladığı güvenli bölgede kalmasını bu tezkerelerle sağlıyor.

Kılıçdaroğlu, amacının terörle mücadele olmadığını kısa süre sonra açık etti. PKK/HDP’lilerle girdiği Türkiye açısından tehlikeli ilişkinin bir boyutu da 28 Ağustos 2022 tarihinde Habertürk TV’de “Olaylar ve Görüşler” programında ortaya çıktı, “Bundan sonra bütün tezkerelere hayır mı diyeceksiniz?” şeklindeki soruya, “... Bundan sonraki tüm tezkerelere ‘hayır’ diyeceğiz” karşılığını verdi.

Önümüzde cumhurbaşkanlığı seçimi var ve Kılıçdaroğlu da aday. Irak ve Suriye’ye asker gönderilmesine izin veren Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi’nin süresi, TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylama ile birlikte 30 Ekim 2021’den itibaren 2 yıl daha uzatıldı. Tezkere’nin süresi 30 Ekim 2023’te doluyor. Cumhurbaşkanı adayı olarak tezkerenin uzatılması hakkında ne düşünüyor, söylese de öğrensek.