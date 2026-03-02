İran’a saldırının Siyonist şifreleri: Haman=Hamaney Pers krallığı=İran

Haberin Devamı

28 Şubat günü sabah saatlerinde ise İsrail ve ABD, İran’a yönelik saldırı başlatarak dini lider Hamaney ve aile üyeleri ile birçok üst düzey yetkiliyi öldürdü.

Bu saldırı bize şunları gösterdi:

1-Her ne kadar barıştan söz etseler, müzakere etseler de İsrail ve ABD işgal projelerinden vazgeçmiyorlar.

2-Her ne kadar İran gücünü abartsa da etkili karşılık verecek gücü yok.

3-İsrail istihbarat örgütü Mossad, dini lider ve askeri yetkililerin öldürülmesinde istihbarat sağlayacak ve Hamaney’in öldürülmesinden sonra olay yerinde videosunu çekip İsrail’de Netahyahu’ya gönderecek kadar rejimin içine sızmış durumda.

4-Netahyahu’nun iki gün üst üste “Sokağa çıkın bu sizin için fırsattır” çağrıları İsrail’in İran’da ihanet edecek belli gruplarla da ilişkiye girdiğini ortaya koyuyor.

5-Tam anlaşmanın sağlandığı bir zamanda başlatılan saldırı, meselenin “İran’ın nükleer silah sahibi olması” ya da “İsrail’in güvenliği” değil, “Sapık Siyonist ideolojik hedefler” olduğunu gösteriyor.

ABD SİYONİST PLANIN PARÇASI

İsrail’in 7 Ekim 2023’den sonra Gazze’de başlattığı soykırım ve katliamlar, Siyonist ideolojinin amaçlarının herkes tarafından görülmesini sağladı. En son ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee’nin “Siyonizm, İsrail’in güvenli ve emniyetli bir şekilde var olma hakkına sahip olduğuna dair inançtır. Bu kadar basit ve nettir. Nil’den Fırat’a kadar uzanan bölge İsrail’in hakkıdır. İsrail’in onların hepsini alması iyi olurdu çünkü Tanrı onu onlara verdi. İncil’e göre, evet, bu, Yahudi halkına sonsuza dek mülk olarak verilen vaat edilmiş topraklardır. Eğer bir gün İsrail bu toprakların tamamı üzerinde egemenlik veya kontrol kurarsa hepsini almaları sorun olmaz. Çünkü İncil böyle diyor ve bu kutsal bir hak” sözleri İsrail’in amaçlarını ve ABD’nin pozisyonunu ortaya koydu. Artık meselenin “İsrail’in güvenliği” değil, Siyonist ideolojinin yayılmacı amacı olan “Vaadedilmiş topraklar” diye adlandırılan Arz-ı Mevûd yani Türkiye’nin bir kısmı dahil dahil Ortadoğu’nun büyük bölümünü kapsayan ‘Büyük İsrail Projesi’ olduğu daha iyi anlaşıldı.



İsrail’in Filistin toprağı olan Gazze’den sonra Lübnan, Suriye, Yemen, Libya ve İran dahil 7 ülkeye düzenlediği saldırının başka bir amacı da yoktu.

PURİM BAYRAMINDA YEMEN’E SALDIRI

ABD ordusunun 15-16 Mart 2025 tarihlerinde İran destekli Hussilerin bulunduğu Yemen’de yoğun nüfuslu Sanaa kentinde yerleşim bölgelerine başlattığı saldırıda 107 sivil hayatını kaybetmiş, 223 kişi yaralanmıştı. 16 Mart 2025 günü bu köşede birkaç kez söz ettiğim “Siyonizmin Teolojik Temelleri” kitabının yazarı olan Dinler Tarihi Uzmanı Semiha Karahan bana şu mesajı atmıştı: “Purim Bayramı bu sabah bitti, gece Yemen’i vuruyor. Çünkü İran, Siyonistler için antik dönemdeki Haman’dır. Ve Purim de antik dönemdeki Yahudilerin İranlılara karşı zaferi ve onları kılıçtan geçirme anısına kutlanan bir Yahudi bayramıdır. İran için zaman çok daralıyor.”

Tam da dediği gibi oldu; bir yıl sonra İsrail ve ABD yine Purim Bayramı’nda İran’ı vurdu.



Çok uzun zamandır, özellikle Gazze’de başlattığı soykırım sonrası İsrail’in Ortadoğu ülkelerine yaptığı saldırıları “Jeopolitik, strateji, diplomasi, uluslararası hukuk” gibi kavramlarla değil, Siyonizm ideolojisiyle anlatmaya çalışıyoruz.

CNN SİYONİZME ATIF YAPTI



Cumartesi günü ABD ve İsrail’in İran’a saldırısı ABD’li CNN İnt. tarafından tam da bu şekilde yorumlandı. ABD merkezli yayın organı CNN’de Tal Shalev imzasıyla yayınlanan haberde, “ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırısının zamanlaması, Yahudilikte sembolik bir anlam taşımaktadır. Yaklaşan Purim Bayramı öncesinde, ibadet edenler Eski Ahit’ten Zahor olarak bilinen özel bir bölümü okurlar” ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Netanyahu’nun birkaç gün önce yaptığı şu açıklama hatırlatıldı: “Yirmi beş yüz yıl önce, eski İran’da, bir tiran aynı hedefle bize karşı ayaklandı, halkımızı tamamen yok etmek istedi -bugün ki gibi- Purim’de de düştü. Ve sonunda bu kötü rejim de düşecek.”

Yazıda, İsrail’in İran başta düşmanlarını yok edilmesi gereken düşmanlar, yani Amalekler olarak gördüğü de hatırlatıldı. Gerçekten de Netahyahu saldırıdan 5 gün önce, 23 Şubat günü yaptığı açıklamada, “Kimse bugünün ne getireceğini bilmiyor. Her türlü senaryoya hazırız” ifadesini kullanarak Tahran yönetimine İsrail’e saldırı düzenlemeleri halinde “hayal bile edemeyecekleri bir güçle karşılık vereceklerini” söylerken; “Purim Bayramı arefesinde omuz omuza durmaları” sözleriyle İsraillilere birlik mesajı vermişti.

HAMAN=HAMANEY

İsrail’in saldırısı 28 Şubat 2026 günü yani Yahudi takvimine göre Şabat Zahor günü başladı. Pazartesi günü Purim Bayramı’ndan hemen önceki cumartesi gününe denk gelen Şabat Zahor gününde sinagoglarda toplanan Yahudiler, Eski Ahit’in Tesniye bölümünden özel bir pasaj okuyorlar. Bu pasajda, “Gökler altından Amalek’in anısını sileceksin. Bunu unutma!” derken, ayrıca Eski Ahit’te yer alan bir ayette de “Şimdi git, Amalekliler’e saldır. Onlara ait her şeyi tümüyle yok et, hiçbir şeyi esirgeme. Kadın erkek, çoluk çocuk, öküz, koyun, deve, eşek hepsini öldür” ifadeleri yer alır. Hatırlanacağı gibi Netanyahu bu ifadeleri Gazze soykırımı sırasında da kullanmıştı.

Purim Bayramı da tıpkı Netanyahu’nun dediği gibi 25 yüzyıl önce yani 2 bin 500 sene önce Yahudilerin Pers Kralı tarafından yok edilmekten kurtulmaları anısına Purim Bayramı yapılıyor.

Pers Kralı Ahaşveroş, danışmanı Haman tarafından ülkedeki tüm Yahudilerin öldürülmesi konusunda ikna edilmişti. Kralın eşi kraliçe Ester ise çabalarıyla kralın kararını değiştirmesini sağlamıştı. Sonunda Yahudiler kurtulmuş Haman idam edilmişti.

Bu hikâyedeki Haman İran’ın öldürülen dini lider Hamaney, Pers Krallığı da İran İslam devleti...

İsrail Haaretz gazetesinde Ofri Ilany’nin iki gün önceki “İsrailliler, savaşın sonuçlarını tartışmak yerine Tevrat’a dayalı intikam hayallerine kapılıyor” başlıklı yazısındaki, “Son günlerde İsrail medyası, Haman ile Hamaney arasında; Ester Kitabı’nda geçen Pers İmparatorluğu ile bugün manşetlerde yer alan İran arasında yapılan karşılaştırmalarla dolup taştı” cümlesi de insanlığın nasıl sapık Siyonist bir ideoloji ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.