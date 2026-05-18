İmamoğlu’nun yolsuzluk sistemi… Özgür Özel-Veli Ağbaba çarkı

“Suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’nun kurup ve yönettiği İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütünün Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde tohumlarını attığı ve hem kurup hem de yönetmiş olduğu ‘’sistem’’ olarak tabir edilen çıkar amaçlı suç örgütünden elde edilen maddi kazancın olası Cumhurbaşkanlığı makamı ile çok daha fazlasına ulaşılabilmesi, yani rüşvet, usulsüzlük ve yolsuzluk çarkının daha öncesinde yönettiği belediyelerden ötesine geçilerek ülke geneline yayılması hedeflendi.

İhalelerden, usule aykırı verilen ruhsat ya da imar izinlerinden gelen paranın iddianame içerisinde yer alan eylemlerdeki ifadelerden anlaşılacağı üzere yüzdelik (%10-15) kısmı kurulan ‘’sisteme’’ aktarıldı.

Örgüt lideri şüpheli Ekrem İmamoğlu’nun asıl ve ilk amacının maddi zenginleşme olmasının yanı sıra ikinci amacın elde edilen maddi sermaye ile örgüt liderinin mensubu olduğu siyasi parti olan CHP’nin ele geçirilmesiydi.

Böylece partide tek söz sahibi olan İmamoğlu’nun CHP’yi ele geçirdikten sonra üçüncü amacının ise Cumhurbaşkanlığı seçimleri için CHP’nin cumhurbaşkanı adaylığı olduğu anlatıldı.

CHP’Yİ ELE GEÇİRDİ

Nitekim, İmamoğlu başında olduğu yolsuzluk ve rüşvete dayalı “SİSTEM” aracılığı ile CHP’yi ele geçirdi. Kendisi İBB Başkanı olarak kalırken, kullandığı araç Özgür Özel’di. Her geçen gün itiraflar ve delillerle güçlenen şaibe tartışmaları arasında gerçekleşen kurultayla Özgür Özel’i CHP genel başkanlığı koltuğuna oturttu.

19 Mart 2025’te başlayan yolsuzluk operasyonuyla birlikte İmamoğlu’nun kurduğu “SİSTEM” sadece kendisinin değil CHP genel başkanlığı koltuğuna oturttuğu Özgür Özel’in de başına çöktü. CHP’li belediyelere yönelik operasyonlar, İmamoğlu’nun kurduğu yolsuzluk ve rüşvet sisteminin CHP yönetimine sirayet ettiğine dair iddiaları gündeme getirdi.

Özellikle, çok yakın ilişkileri olan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın, makam aracını 170 bin Euro’ya dizayn ettirdiğini açıklaması, kurultay sürecinde 200 bin TL’yi poşet, 1 milyon TL’yi çanta içinde Özgür Özel’e verdiğini, çantalar, pahalı saat hediye ettiğini, babasının aracının yenileme farkını ödediğini açıklaması büyük tartışma yarattı.

Bunun ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Gökhan Böcek’in Özgür Özel ile ortak hareket eden Veli Ağbaba’ya adaylık öncesi talep üzerine 1 milyon Euro verdiğini itiraf etmesi tartışmayı iyice artırdı.

ŞOFÖR İLE PARA MESAJLARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen adli soruşturma kapsamında, Özgür Özel’in ve Veli Ağbaba’nın şoförlüğünü yapan maaşını da İBB’den alan tutuklu Gökhan Cumalı’nın cep telefonu ve dijital materyalleri üzerinde yapılan bilirkişi inceleme sonucu; CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile girdiği kirli para trafiğine ilişkin kronolojik olarak şu resmi bulgulara ulaşıldı. Basına yansıyan bilgilere göre;

- 16 Ocak 2024 Tarihli Teslimat: 2024 yerel seçimleri öncesine ait ilk yazışma kayıtlarında; şüpheli Gökhan Cumalı’nın buluşma amacıyla otoparka giriş yaptığı, Milletvekili Veli Ağbaba’nın ise şüpheliye hitaben “para nerede” şeklinde mesaj gönderdiği ve bu süreçte ilk nakit teslimatının yapıldığı belirlendi.

- 4 Mart 2024 Tarihli Teslimat: Yerel seçimlerden yaklaşık üç hafta önce gerçekleşen yazışma ve görsel kayıtlarda; şüpheli Gökhan Cumalı tarafından Veli Ağbaba’ya yurt içi kargo poşeti içerisinde 100.000 Dolar tutarında nakit ödeme ulaştırıldığı tespit edildi.

- 4 Ağustos 2025 Tarihli Teslimat: İncelemeye takılan bir diğer adli bulguda ise yine aynı kargo şirketi poşeti kullanılarak 100.000 Dolar seviyesinde bir nakit transferinin daha gerçekleştirildiği; ancak Veli Ağbaba’nın teslimat sonrasında paradaki eksiklikleri öne sürerek şüpheli şoförle bu hususta mesajlaştığı kayıtlara yansıdı.

AĞBABA’NIN AÇIKLAMALARI

Veli Ağbaba konuyla ilgili açıklamasında, 16 Ocak 2024’te şoförü Gökhan Cumalı’yı otoparka çağırdığını söylerken, yurtiçi kargo paketindeki viski fotoğraflarını paylaşıp, “Para nerede” şeklindeki mesajına bir açıklama yapmıyor.

Yine 4 Mart tarihinde, şoförü Gökhan Cumalı’ya, “Başkanım günaydın hafta sonu sizden teslim aldığımız emaneti bugün teslim aldım. Getiren arkadaş 100.000 dolar diye belirtmiş ama 94 bin 800 dolar çıktı. Balyanın plastik kelepçesini ben kendim açtım, belki paketlenirken eksik kalmış olabilir, bilginiz olsun” mesajını ilettikten hemen sonra “Sadece bilgin olsun” diye bir mesaj yollarken, Gökhan Cumalı’nın Yurtiçi Kargo poşetinin fotoğrafını paylaşıp, “Bu şekilde kapalıydı başkanım böyle teslim ettim” cevabını ise Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu süreçte yaptığı ödemeler olarak ifade etti.

Ağbaba, “Bana gelen değil benim gönderdiğim para” diyerek kargo poşeti içindeki parayı yaptığı ödeme gibi gösterdi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLECEK

Elbette akla şu soru geliyor; kampanya parasını harcamayı yaptığı kişilere banka yoluyla yollamayıp neden kargo şirketi ile şoförü Gökhan Cumalı’ya gönderdi. Eğer dediği gibiyse Gökhan Cumalı bu parayı kime teslim etti?

4 Ağustos 2025 tarihli mesajlarını ise yurtdışına gideceği için çantasına koyduğu paranın eksik olması şeklinde açıkladı. Yurtdışına giderken beraberinde götürülebilecek tutar üzerinde taşınabilecek büyüklükteyken neden çantasına koyduğu ise bir başka soru işareti.

Nitekim, Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın şoförlüğünü yapan Gökhan Cumalı’nın bu görevleri yaptığı süreçte ulaştığı bu yüksek miktarlı para hareketlerinin kaynağı ve göndericilerinin tespiti amacıyla soruşturma derinleştirilecek.

TUTUKLU ŞOFÖRÜN İLK ZİYARETÇİSİ

Elbette hakikat savcılığın yaptığı soruşturma ile ortaya çıkacak.

CHP yönetimindeki panik belki de bundan...

Ağbaba “Bir kişiyi fuhuşa teşvik etmek veya yaptırmak veya aracılık etmekten” tutuklanan şoförü Gökhan Cumalı’yı 15 Mayıs günü saat 13.20’de neden ziyaret etti?

“Ona vermesi gereken ifadeleri mi telkin etti acaba?” sorusu insanın aklına geliyor.

Ortaya çıkan mesajlarla ilgili ifadesi alınacak olan Gökhan Cumalı’nın da, Veli Ağbaba’nın açıklamasındakine benzer ifadeler kullanması kimseyi şaşırtmaz sanırım.

Özkan Yalım’ın Özgür Özel’e verdiğini söylediği 1.2 milyon TL, Böcek ailesinin Veli Ağbaba’ya verdiğini söylediği 1 milyon Euro ile ilgili tartışma devam ederken, savcılığın yaptığı soruşturmada, her ikisinin şoförlüğünü yapan ve maaşını İBB’den alan Gökhan Cumalı’nın telefonundan çıkan mesajlar Ekrem İmamoğlu’nun kurduğu yolsuzluk ağının Özgür Özel ve Veli Ağbaba’yı da kapsayıp kapsamadığını ortaya koyacaktır.