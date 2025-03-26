İmamoğlu’nun ’kent uzlaşması’ yalanı

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İmamoğlu başrolünde olduğu “kent uzlaşması” ile savcılığın sorusuna şöyle cevap vermiş; “’Kent uzlaşısı’ ifadesinin DEM Parti söylemi olduğunu biliyorum. Kent uzlaşısı bana değil, şu anda Türkiye’nin mevcut siyasi gündeminde hükümetle yoğun diplomasi içerisinde bulunan DEM Parti yöneticilerine sorulmalıdır.”

Bu gülünç cevabın arkasına sığınan İmamoğlu’nu, CHP’li isimler seçim öncesi TV ekranlarında yaptıkları şu açıklamalarla yalanlıyor:

CHP’li Esenyurt eski Belediye Başkanı Ahmet Özer: “Ben Esenyurt ilçesinde kent uzlaşısının adayı olarak ortaya çıktım. Bana bu teklifi CHP yaptı; Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu.”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: “Bizim bu seçimde DEM’le olan ilişkimizde belirli yerlerde kent uzlaşısı olarak adlandırılan uzlaşı sağlanmış oldu.”

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CHP’li Aytuğ Atıcı: “Gizli ittifak, hayır hayır açık açık ittifak yaptık. Kent uzlaşısı çerçevesinde açık seçik, herkesin gözü önünde bir ittifak yaptık. Esenyurt’ta yaşanan, Mersin’de yaşanan, Akdeniz ilçesinde yaşanan bir işbirliğidir. Kent uzlaşısı altında elbette ki işbirliği yapıldı.”

PKK/DEM DEMİRTAŞ KOZUNU SÜRDÜ

Hatırlayacaksınız, yerel seçim öncesi dağdaki PKK’lı teröristlerin talimatıyla; esası Ekrem İmamoğlu’nun yeniden İBB Başkanı seçilebilmesi için CHP ile PKK/DEM arasında “kent uzlaşması” adını verdikleri bir ittifak yapıldı. PKK/DEM pazarlık için önce Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın İBB başkan adayı olarak ismini dolaşımı soktu. Başak Demirtaş, 21 Ocak günü eşi ile cezaevinde yaptığı görüşmeden sonra sözde İBB adaylığını şu sözlerle açıkladı: “İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı adaylığı için henüz partimiz DEM Parti’den bize bir öneri gelmedi, ama halk ister, partimiz de uygun görürse demokrasi ve toplumsal barışın önünü açacağına inanırsak düşünebiliriz.”

Başak Demirtaş’ın İstanbul’dan aday olmasının İmamoğlu’nun seçimi kaybetmesi anlamına geldiğini bilen CHP yönetimi, PKK/DEM ile görüşmelere başladı.

Başak Demirtaş’ın dağdaki PKK’lı teröristlerden Mustafa Karasu’nun “İttifak konusunda herkes hassas olmalı. Ortaklaştırarak, ittifaklarını güçlendirerek, var olan ittifakları sahiplenerek, var olan ittifaklara değer vererek bu mücadeleyi yürütmek gerekiyor” sözlerinden sonra geri çekilmesiyle “Kandil uzlaşması” hayata geçti.

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PKK/DEM bu sürede Demirtaş’ın adaylığını hiç reddetmedi ve isminin havuzda olduğunu söyledi. Nitekim CHP üç haftalık süre içinde PKK/DEM’in istediği ilçeler dahil bazı belediyelerle ilgili adaylık açıklamasını sürekli erteledi. Tarih olarak 9 Şubat açıklaması yaptı, son olarak 12 Şubat’a erteledi. Beklediği tek şey Başak Demirtaş’ın aday olarak çıkartılmamasıydı. Nitekim 7 Şubat günü beklenen açıklama yapıldı. Başak Demirtaş 7 Şubat’ta “Gelinen aşamada benim İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylık beyanımın bir başvuruya dönüşmemesi konusunda da partimizle ortak görüş birliğine varmış bulunmaktayız. Tüm halkımız ve partililerimiz bilmeli ki bütün kararlar partimizle tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde alınmıştır” dedi.

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KENT UZLAŞMASI ANLAŞMASI

İki parti İmamoğlu’nun yeniden İBB Başkanlığı’nı kazanması için “kent uzlaşması” dedikleri aslı “Kandil uzlaşması” olan anlaşmaya vardı. Hatta bunun için komisyonlar bile oluşturuldu.

Buna göre, PKK/DEM Demirtaş’ın yerine iddiası olmayan Meral Danış Beştaş’ı aday gösterirken, İstanbul’un 14 ilçesinde belediye başkan adayı çıkartmama karşılığında CHP İstanbul’un Esenyurt, Mersin Akdeniz ve Toroslar ilçeleri belediye başkanlıklarını, bazı ilçe belediye başkan yardımcılıklarını ve belediye meclis üyelikleri verecekti. Bu uzlaşma nedeniyle CHP, belediye başkan adayının ismini belirleyip ilan ettiği Esenyurt’ta adayını “sağlık sorunları” nedeniyle geri çekti ve yerine PKK/DEM ile üzerinde anlaştığı Ahmet Özer’i tayin etti. Kısaca, CHP İmamoğlu tekrar seçilebilsin diye üç belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılıkları ve belediye meclis üyeliklerini PKK/DEM’e verdi.

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Böylece PKK terör örgütü siyasi etki alanını İstanbul’un 1 milyon nüfusu ile en kalabalık ilçesi Esenyurt üzerinden Türkiye’nin batısına genişletmiş oldu. Mersin’in Akdeniz ve Toroslar ilçeleri üzerinden de yıllardır amacı olan Akdeniz sahillerinde etkinlik kazanmış oldu.

CHP’nin Türkiye’nin geleceği için bu denli tehlikeli bir ittifaka girmesinin tek bir sebebi vardı İmamoğlu’nun yeniden İBB Başkanı seçilmesiydi. Bu uzlaşma görüşmelerinde İmamoğlu başrolü oynuyordu. Nitekim, uzlaşma sonucu Esenyurt Belediye başkan adayı gösterilen Ahmet Özer, 6 Mart 2024 günü KRT televizyon kanalında kendisinin kent uzlaşması adayı olduğunu, bu kapsamda Esenyurt Belediye Başkan adaylığının Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu’ndan geldiğini açıkladı. Kandil uzlaşması 31 Mart seçimleri sonuçlarına yansıdı. PKK’lı teröristlerin talimatıyla yapılan PKK/DEM ve CHP’nin yaptığı “Kandil uzlaşması” bekledikleri sonucu verdi.

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SEÇİMDEN 3 GÜN ÖNCE CHP’Lİ OLDULAR

Esenyurt, Mersin Akdeniz ve Toroslar ilçelerini CHP listelerinden giren PKK/DEM adayları kazanırken, belediye başkan yardımcılıkları ve meclis üyelikleri de aldılar. Öyle ki İBB Belediye Meclis üyelerinin 4’te 1’inin daha önce CHP üyelikleri yoktu. Anlaşma gereği seçime 3 gün kala CHP üyesi olan bu kişilere, İBB Meclisi’ne seçilecek sıralardan ilçe belediye meclis üyelik listelerinde yer verilmişti. İmamoğlu’nun yönlendirmesiyle PKK terör örgütüyle iltisaklı olanlardan bazıları ilçe belediye başkan yardımcılıklarına ve mali işleri yönetecek pozisyonlara getirildiler. İBB ve yerel belediye meclis üyelikleri, belediye başkan yardımcılıkları ve mali konularda yetki kazanan PKK ile iltisaklı kişiler, terör örgütüne yakın işinsanlarına kazanç, örgüt sempatizanlarına iş imkânı, öldürülen terör örgütü üyelerinin “değer ailesi” adı verilen yakınlarına maddi destek sağlanmaya başlandı. PKK/DEM ile bu konudaki bağlantıyı İmamoğlu ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB’nin kurduğu Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan sağladı. CHP kontenjanından seçilen belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarından 55’inin terör örgütü PKK ile doğrudan irtibatı tespit edildi. Bu kişilerden 18’i terör örgütü üyeliğinden tutuklandı.