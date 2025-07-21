İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için 2 milyar dolarlık fon itirafı

Haberin Devamı

Komisyon adı altında alınacak rüşvet oranlarının belirlenmesinden paraların toplanmasına kadar her aşamada rol oynayan Fatih Keleş’in adı, itirafçı olan işadamı Sarp Yalçınkaya’nın ifadesinde skandal cümlelerle yer alıyor.

İBB’ye yönelik 4. dalga operasyonunda tutuklanan, Türkiye çapında 400 bayisi olan ve yıllık 500 milyon dolar ciro elde eden TECO isimli akaryakıt firması sahibi işadamı Sarp Yalçınkaya’nın 17 Temmuz 2025 günü verdiği ifadeyi okurken Atatürk’ün kurduğu CHP’nin düşürüldüğü duruma da üzülüyorsunuz.

Yurtdışına firar eden Ekrem İmamoğlu’nun adamlarından Murat Gülibrahimoğlu’na ait Kuzey Modern ve Kuzey Gayrimenkul isimli şirketlere de akaryakıt verdiğini, İstanbul’a her geldiğinde gittiği ofisinde Fatih Keleş’i üç-beş sefer gördüğünü söyleyen Yalçınkaya şunları anlattı:

Haberin Devamı

“Her ne kadar bu şirketler resmiyette Murat’a ait ise de gerçekte bu şirketlerin Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş’e ait olduğunu Murat bana söylüyordu. Murat bu işlerden aylık olarak milyarın üzerinde para kazandığını, büyük cirolar yaptığını söylerdi. Ayrıca Murat, döküm ve hafriyat işinden gelen paranın büyük bir kısmının Kuzey Modern ve Kuzey Gayrimenkul şirketlerine aktarıldığını, bu şirketlerin de gerçekte Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş’e ait olduğundan hafriyat/döküm işinden gelen paranın büyük kısmının Ekrem İMAMOĞLU ve Fatih KELEŞ’e gittiğini defalarca söyledi.”

İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş (arkada), İmamoğlu’nun sır küpü Murat Ongun ile CHP kurultayı öncesi salonu denetlerken.

UÇAKLA PARA KAÇIRILDI

Yalçınkaya, İBB’ye yönelik operasyondan sonra sahibi olduğu özel uçakla yurtdışına firar eden Murat Gülibrahimoğlu’nun bu jetle zaman zaman yurtdışına para kaçırdıklarını da şöyle anlattı: “Murat Gülibrahimoğlu’nun özel bir jeti vardı. Bu özel jet ile 2022-2025 yılları arasında sürekli yurtdışına çıkardı. Hatırladığım kadarıyla 2022 yılında, Murat kendisine ait özel jet ile İmamoğlu İnşaat’ın Müdürü Tuncay Yılmaz ve İBB’nin reklam ihalelerini alan Hüseyin Köksal ile birlikte yurtdışına çıktı. Murat’a özel jetle kimlerle, neden yurtdışına çıktığını sorduğumda; bana bu jet ile yurtdışına para götürdüklerini, bu uçuşların genellikle kısa süreli ve kapalı uçuşlar olduğunu söylerdi. Murat’ın söylemlerinden yurtdışına götürülen paraların hafriyat, reklam ve inşaat işlerinden gelen paralar olduğunu anlıyorum. Murat da Ekrem İmamoğlu ve Fatih Keleş’ten yaka silkmektedir. Murat bana, ‘Bak kardeş bu yamyamlar adama para kazandırmazlar, verdikleri işin başına denetçi atadılar, parayı baş hortumcu Ekrem İmamoğlu kazanmaktadır’ dedi.”

Haberin Devamı

İLK HEDEF CHP’Yİ SATIN ALMAK

İşadamı Sarp Yalçınkaya, İmamoğlu’nun yolsuzluk parasıyla CHP’yi nasıl ele geçirdiğini şöyle anlattı: “Murat Gülibrahimoğlu bir sohbetimizde bana, Fatih Keleş’in kendisine, ‘Muratçım az kaldı Ekrem baba cumhurbaşkanı oluyor. Memleketin bütün muslukları bize akacak, sabret şimdi alma zamanı değil verme zamanı, şimdi verirsek baba cumhurbaşkanı olduğunda kürekle verdiğimizi kepçeyle alacağız’ diyerek Fatih Keleş’in kendisini avuttuğunu söylerdi. Ayrıca Fatih Keleş’in kendisine ilk hedeflerinin CHP’yi satın almak olduğunu, bu işi kendilerinin finanse etmesi halinde CHP’de istedikleri kişiyi belediye başkanı yapabileceklerini, istemediklerini şutlayacaklarını, bunun için bir fon oluşturulduğunu, Ekrem İmamoğlu’nun bu fona katkı verenleri el üstünde tuttuğunu, ‘En çok veren sen ol sen el üstünde tutul’ dediğini söylerdi. Daha sonra CHP ele geçirilince Fatih Keleş, Murat’ın yanına gelerek ‘Bak gördün mü paranın gücünü, yüz yıllık CHP’yi aldık’ diye sevindiğini, sığır çobanı Kemal’den kurtulduklarını, Kemal’in ne yediğini, ne de yedirdiğini, CHP’nin başına da Ekrem İmamoğlu’nun sevimli şempazesinin geldiğini, bundan böyle partiyi finanse edenlerin sözlerinin geçeceğini, bu şempanzenin ne söylerse yapacağını’ söyledi. Bu sözleri defalarca Murat’tan işittim.”

Haberin Devamı

2 MİLYAR DOLARLIK FON

Sarp Yalçınkaya sadece Fatih Keleş’ten CHP ile ilgili sözleri bizzat duyduğunu da anlatarak şunları söyledi:

“Tarihini tam olarak hatırlayamadığım bir zamanda yine Murat’ın Etiler’de bulunan ofisine gittim. Ofise gittiğimde burada Fatih Keleş de vardı. Murat, beni Fatih Keleş ile tanıştırdı. Burada sohbet ediyorduk. Murat, Fatih Keleş’e benim güvenilir biri olduğumu, rahatça sohbet edebileceğini söyledi. Buradaki sohbette Fatih Keleş, Murat’a ‘Gördüğün gibi parti işi tamam, parti artık bizde, biz ne dersek parti de bundan sonra o olacak, şimdiki hedefimiz Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olmasıdır, nasıl ki partinin ele geçirilmesi için bir fon oluşturuldu ve bu hususta başarılı olunduysa şimdi de cumhurbaşkanı seçimi için büyük bir fona ihtiyacımız var, bu fona katkı verenler abat olacak. Artık kara göründü, daha çok verme zamanı, alma zamanımız yaklaşıyor, şunun şurasında 2 sene kaldı, imar, iskân, ruhsat sıkıntısı olanları piyasadan bulalım, hangi ilçede büyükşehirde iş varsa kapalım, 1 milyon dolar ve üzerinde para alacağımız her işi üstlenelim, küçük işler ile vakit kaybetmeyelim, imarsız büyük arsalar bulalım, imara açtıralım, kazandığımız paraların yarısını cumhurbaşkanlığı fonuna, yarısını da cebimize koyalım.”

Haberin Devamı

Ayrıca aynı sohbette Murat Gülibrahimoğlu; Fatih Keleş ve Ekrem İmamoğlu’nun kendilerine ‘Cumhurbaşkanlığı fonuna para bulmak için özellikle alışveriş merkezlerini, yalıları, büyük binaları mercek altında tutun, kaçak olan bölümlerini ihbar edin, sonra da yalı, alışveriş merkezi, büyük bina sahipleri ile iletişime geçin ve biz bu işi çözeriz deyip işleri üstlenin, hedefimiz büyük AVM’lerden 10 milyon USD, küçüklerden 5 milyon USD tahsilat yapmak, seçimi kazanmamız için en az 2 milyar dolar paraya ihtiyacımız var’ dediğini söyledi.

İtiraflara iftira diyen Ekrem İmamoğlu bu sözlere, Özgür Özel ise Fatih Keleş’in “Ekrem’in şempanzesi” dediğini söyleyen Sarp Yalçınkaya’ya ne tepki verecekler, iftiradan dava açacaklar mı?