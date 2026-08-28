‘İmamoğlu cumhurbaşkanı olacaktı ben bakan’ diyen itirafçı Ertan Yıldız rüşvet sistemini anlattı

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İyi anlaşan iki hemşeriden birisi “çıkar amaçlı suç örgütü lideri” diğeri ise yöneticisi olarak yargılanıyor. Hayalleri ortaktı; 2019’da İBB Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı olduğunda Ertan Yıldız bakan olacak rahata erecekti.

Etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan ve içinde yer aldığı ve bildiği suçları mahkeme huzurunda da anlatan Ertan Yıldız bunu şöyle anlattı: “...Ben oraya çalışmak, başarılı olmak ve Ekrem İmamoğlu’nun yolculuğunda onun yanında, onunla beraber cumhurbaşkanlığına kadar gitmeyi düşünerek başladım. Çünkü onunla konuştuğumuzda ‘Bu yolun sonu inşallah cumhurbaşkanlığı ve bakanlıktır’ şeklinde bir ifadesi vardı. Ben kendisine inanarak başladım. Fakat zaman içerisinde gördüm ki çalışma şekli çok farklılaştı. Bu yola girebilmek için farklı birtakım yöntemler, finans kaynakları geliştirme, gayri yasal, benim sorumlu bulunduğum şirketlerin de olduğu alanı zorlayan, yönetimi de zorlayan birtakım yapılanmalar oldu. Bu yapılanmalardan ben rahatsız oldum ve bu yapılanmaların içerisinde devam edemeyeceğim için de ya devam edecektim merkezine girecektim, hayatım değişecekti ya da bırakacaktım. Az önce de söyledim; bırakmayı tercih ettim.”

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‘SİSTEM’İN İŞLEYİŞİ

Önceki ifadelerinde de İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi için gerekli finansmanın sağlanması amacıyla bir sistem kurulduğunu anlatan Ertan Yıldız, mahkemede de aynılarını tekrar etti. Savunmasının ardından savcı ve mahkeme heyetinin sorularını cevapladı. İmamoğlu için kurulan yolsuzluk ve rüşvet kaynaklı “sistem”i anlatırken mahkeme heyetiyle şu diyalog yaşandı:

Mahkeme Başkanı: İfadenizde de bahsetmiştiniz. Bu “sistem” kelimesi ne demek? Ne anlama geliyor?

Ertan Yıldız: Çok açık aslında. Kaynak yaratmak için kullanılan bir yapı. Birkaç ayağı var Boğaziçi bölgesi, medya aşamaları, Cebeci.

Mahkeme Başkanı: Nereye kaynak yaratıyorlar?

Yıldız: Çok açık değil mi?

Mahkeme Başkanı: Açıkla o zaman.

Yıldız: İki şey için. Biri siyasi amaçlar diğeri de kişisel zenginleşme. Medya A.Ş., reklam alanları ve Boğaziçi İmar gibi alanlardan kaynak yaratılıyordu.

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Ekrem İmamoğlu - Ertan Yıldız



YÜZ MİLYONLARCA DOLAR

Cebeci’deki hafriyat sahaları üzerinden milyarlarca lira vurgun yapan ve halen firari olanMurat Gülibrahimoğlu’nun İBB’deki süreçlere girmesinin ardından İmamoğlu ile sorunlar yaşamaya başladığını ileri süren Yıldız, “İBB’nin zararına, Gülibrahimoğlu’nun şirketinin yararına olacak bir konu hakkında yaptığımız toplantıda Ekrem İmamoğlu ‘Gülibrahimoğlu ne diyorsa o olacak, bu benim talimatımdır’ dedi ve genel müdürlerin önünde beni ezdi” dedi. Döküm için izin alınan alana hiç hafriyat dökülmediğini söyleyen Yıldız, “Bu hafriyat İSTAÇ’ın sahasına dökülse 800 milyon dolarlık gelirin 400 milyon doları İSTAÇ’a kalacaktı. İSTAÇ dört yıl boyunca bu gelirden mahrum bırakıldı” dedi. Paranın adresi olarak İmamoğlu’nu işaret eden Yıldız, “Bu para kimin cebine gitti? Etkin pişmanlık ifademde var” ifadelerini kullandı. Yıldız, “etkin pişmanlıktan” yararlanarak verdiği ifadede yüz milyonlarca dolarlık hafriyat vurgunu hakkında şunları söylemişti:

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“Yapılanma alanı Cebeci hafriyat alanıdır. Bu yapının bir ayağında Fatih Keleş bulunmaktaydı. Fatih Keleş ve İbrahim Bülbüllü, Murat Gülibrahimoğlu ile birlikte Cebeci döküm sahalarından gelen sıcak paranın kontrolünü sağlıyorlardı. İBB üzerinden dolgu alanı izni Murat Gülibrahimoğlu’nun şirketlerine verilmiştir. Buraya giden hafriyat yaklaşık İstanbul’un tüm hafriyatının yüzde 70’idir. Buranın yıllık cirosu 150-200 milyon dolar civarındadır. Bu paraların bir kısmı Ekrem İmamoğlu’nundur. Bu şahıs, Fatih Keleş aracılığıyla Ekrem İmamoğlu ile toplantılar yapmış ve bu izinleri almıştır. Ekrem İmamoğlu, döküm sahası alanındaki işlerin gayri resmi eşit ortağıdır. 2024 yılının sonlarında operasyon iddiaları çıkmaya başlanınca Murat Gülibrahimoğlu’nun elde ettikleri paraları kendi uhdesine geçirerek kaçacağı endişesiyle bu şahıstan paraların istendiğini duydum. Fakat Murat Gülibrahimoğlu’nun paraların büyük bir kısmını vermediğini duydum. Zaten 2025 yılı mart ayı gibi de kendisi yurtdışına kaçtı. Londra’da olduğunu duydum. Londra’da ciddi bir parası olduğunu, bu paraların da yarısının Ekrem İmamoğlu’nun olduğunu tahmin ediyorum.”

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İMAMOĞLU: AYKUT 2 ALIR 1.5 GETİRİR

Duruşma gülünç durumlara da yol açıyor. Eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu’nun İSTAÇ adına çalışma yürüten bir şirketten 1,2 milyon dolar rüşvet alarak Saraçhane’de İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’e teslim ettiği yönündeki iddiasını savunmasında da tekrarlayan Yıldız, bu konuda şunları söyledi:

“...Öbür taraftan ben bu eylemde anlatılanların tamamının arkasındayım. Onu da söyleyeyim. Evet, Aykut Erdoğdu şu anda burada. Bir 1.5 milyon 200 bin dolar getirildi ve o 1.5 milyon 200 bin doları Fatih Keleş aldı. Ben de buna şahidim. Ekrem İmamoğlu’nun da bilgisi dâhilindedir. Ekrem İmamoğlu hatta bana, Aykut Erdoğdu da duysun bunu. ‘Ya Aykut’a dikkat edin, o 2 alır 1,5 getirir’ şeklinde bir ifadesi vardır. Yani Aykut’a güvenmediklerine, aslında daha fazla para alabilme odaklıdır ama bir kısmını kendisine ayırır şeklinde ifadesi var.

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Bunu da burada söylemiş olayım. Bu olayın %100 arkasındayım, %100 gerçektir. Benim birebir şahit olduğum olaydır. Bu arada Aykut Erdoğdu benim kendisine husumetim olduğunu bana iddia etmiş. Benim Aykut Erdoğdu ile hiçbir husumetim yok. Kendisiyle gelirlerdi, görüşürdük, beni ziyarete de gelirdi. Hatta iştiraklerle ilgili bilgi alırdı, bilgi verirdim. Hemen hemen bizim aramızda husumet yoktu. Benim yoktu. Onun var mıydı bilmiyorum, benim yoktu. Ben bunda da beraatimi talep ediyorum. Zaten etkin pişmanlık ifademde de belirttim bu eylemi.”

İşinsanları konuşuyor, bürokratlar konuşuyor, İmamoğlu’nun “dostum, yol arkadaşım” dedikleri konuşuyor, para taşıyan şoförler konuşuyor İmamoğlu ise susuyor. Hani şu besleme gazetecilerin, yolsuzluk ve rüşvetçileri savunan Özgür Özel ve yandaşlarının “iftiracı” dedikleri itirafçılar konuştukça daha neler çıkacak göreceğiz.