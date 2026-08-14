İkinci FETÖ yapılanmasına operasyon

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Geçen 10 yıllık sürede Alihan Kuriş suç örgütü yurtiçinde FETÖ’cülerle işbirliği yaparken, FETÖ’cüler de Alihan Kuriş’in yurtdışı yapılanmasında destek oldular. 10 yıldan beri her ikisi de Türkiye içinde özellikle seçim dönemlerinde siyasi operasyonlarda ortak hareket ettiler.

DİYANETİN UYARISI

“Süleymancılar” diye bilinen cemaatin lideri Ahmet Arif Denizolgun’un şüpheli ölümü sonrası Alihan Kuriş’in yönetime gelmesiyle yaşanan hızlı değişim, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2018 yılında hazırladığı “Dini-Sosyal Teşekküller Geleneksel Dini Oluşumlar ve Yeni Dini Yönelişler” başlıklı raporunda “FETÖ’den sonra en tehlikeli yapı” diye tanımlanırken şu ifadeler kullanılmıştı: “Süleymancıların, Kuran kurslarına Diyanet’in ismini kullanarak yardım topladıkları, cenazelerde para karşılığı Kuran okuma ve ıskat hususlarında da oldukça aktif davrandıkları bilinmektedir. Süleymancılar ile ilgili olarak, onların, birtakım yabancı istihbarat örgütleriyle bağlantısı olduğu iddialarının ciddiye alınması ve yeni bir FETÖ ile karşılaşmamak için gerekli incelemelerin yapılması, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Zira uzun yıllar cemaat bünyesinde çalışmış, içyüzlerine vâkıf olduktan sonra onlardan ayrılmış olan ve cemaat içinde ‘Kozan imamı’ olarak bilinen Mustafa Akyıldız, oluşumun din anlayışı ve yapılanmasıyla ilgili oldukça ciddi iddialarda bulunmaktadır. Buna göre cemaatin Türkiye genelinde bölgeler bazında ‘kolordu kumandanlığı’ ismi altında yapılandıkları öne sürülmektedir.”

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17 İLDE OPERASYON

Tıpkı FETÖ gibi her ülkede yurtdışı yapılanması olan Alihan Kuriş’in başında olduğu suç örgütüne yönelik dün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından operasyon başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyon 17 ilde yürütüldü, toplam 123 adreste arama ve el koyma işlemi yapıldı. Söz konusu adreslerin 43’ü doğrudan adres, 80’i ise 33 şirkete ait farklı lokasyonlardan oluştu.

HEDEF EKONOMİK YAPILANMA

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Soruşturmanın, herhangi bir sosyal veya dini faaliyet alanına değil, iddiaya konu yapılanmanın hiyerarşik ve ekonomik çıkar odaklı suç yapılanması olarak faaliyet gösterip göstermediğine odaklandığı bildirildi. Soruşturma kapsamında suçlamalar şu başlıklardan oluşuyor: Suçtan gelir elde edilmesi, bağış ve yardımların amacı dışında kullanılması, kayıtdışı ekonomik yapılar oluşturulması, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması, şirket ve diğer tüzel kişiliklerin suç faaliyetlerinde araç olarak kullanılması, kamu kurum ve kuruluşlarının zarara uğratılması, sahte faturalaşma ve vergi usulsüzlükleri...

MASAK DEVREDE İSRAİL AYAĞI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de incelemeye alındığı öğrenildi. Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar lira üzerindeki paranın yurtdışına çıkarıldığı yönünde tespitler var. Yurtdışı kaynaklı para transferleri de mercek altına alınırken, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddialar da soruşturma kapsamında.

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MASAK raporunda, şirketlerin birçoğunun 2020 yılı ve sonrasında finansal işlem hacimleri ve mal-alış satış hacimlerinin belirgin bir şekilde arttığının gözlemlendiği, söz konusu artışlara paralel olarak birçoğunun bölünme ve devir işlemi gerçekleştirdiği, şirket bölünmelerinde genellikle yüksek sermaye ile yeni şirket kurulması yoluna gidildiği, kurulan şirketlerin bölünmeyi gerçekleştiren şirketlerden farklı ilde ve bölünen şirketin faaliyet alanından farklı faaliyet alanına sahip olduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Ayrıca bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir özkaynağın, mal-alış satış ve transfer kaydının bulunmadığı, aktif ticari hayatının olmadığı, buna rağmen söz konusu sermayenin büyük çoğunluğu ile bağlı ortaklıklar kaleminin finanse edildiği belirtildi.

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Ayrıca şirket hesaplarında mal alım-satım kayıtları ile uyumsuz şekilde yurtdışında yerleşik çeşitli şirketlerden döviz cinsi transfer girişlerinin bulunduğu, yine şirketlerden bazılarının yüksek vergisel iadeler aldığı ve bu finansal işlemlerin organize şekilde çalışılması sonucu gerçekleştirilmiş olabileceği tespitleri yer aldı.

FETÖ BENZERİ YAPILANMA

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilerde, Alihan Kuriş suç örgütünün özellikle hiyerarşik teşkilatlanması, bölge ve mıntıka sorumlulukları, komisyon sistemi, kapalı haberleşme yöntemleri ve yurtdışındaki yapılanma modeli bakımından FETÖ’nün geçmişte kullandığı bazı organizasyon yöntemleriyle benzerlik gösteren unsurlar bulunduğu belirtiliyor. Yapıda personele ilişkin bilgilerin özel bir bilgisayar programında tutulduğu, sorumlular arasında şifreli e-posta sistemlerinin kullanıldığı, WhatsApp ve Facebook gibi uygulamaların kullanılmaması yönünde talimatlar verildiği, kararların zaman zaman “ulak” olarak adlandırılan kişiler aracılığıyla taşındığı yönündeki bulgular da soruşturma kapsamında inceleniyor.

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FETÖCÜLER OPERASYONA ÇILDIRDI

FETÖ ile Alihan Kuriş suç örgütünün yakınlığını gösteren bir gelişme, FETÖ elebaşının ölümü sonrası düzenlenen ABD’deki cenaze törenine temsilci göndermeleriydi. Öte yandan FETÖ’nün askeri mahrem yapı imamlarından Hayrullah Öztürk, sosyal medyada işbirliğine yönelik destek açıklamalarında bulundu. Nitekim, Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik gözaltı kararı sonrası firari FETÖ mensuplarının operasyona gösterdiği tepki iki örgütün yakınlığını bir kez daha göz önüne serdi.

ALMAN İSTİHBARATININ GÖZETİMİNDE

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, “Alihan Kuriş 2016 yılında bu akımın başına geçti. Akımın başına geçmesiyle beraber faaliyetler daha gizlilik içerisinde yürümeye başladı. Şu an Almanya’nın Köln şehrinde 70 milyon dolarlık bir yatırımla dev bir genel merkez inşa ettiklerini biliyoruz. Bu bina bittiğinde tüm faaliyetlerini oraya taşımayı planlıyorlardı. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız bu adımla örgütün doğrudan finansal ayaklarını hedef aldık” sözleriyle operasyonun kapsamını özetledi.

İngiltere’de geniş bir yapılanması olan Alihan Kuriş suç örgütünün Almanya merkezli faaliyetlerini bu ülkedeki istihbarat teşkilatının gözetiminde yürüttüğü medyaya yansıyan haberler arasında. Alman istihbarat kuruluşları Türkiye’nin resmi kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı personeli imamlarını, MHP’ye bağlı Ülkücü dernekleri, Milli Görüş’ü bile takibe alırken, tıpkı FETÖ gibi Alihan Kuriş yönetimindeki suç örgütü ile ilgili hiçbir takibat yapmaması dikkat çekiyor.

Evet devlet uzun süredir takibini yapıyor, yarına bırakıyor ama yanına bırakmıyor.