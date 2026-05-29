İhanet hançerine karşı kılıcı çekip ya CHP’yi arındırır ya da ‘Hain Kemal’ diye anılır

Ardından, “Bizim en büyük gücümüz; dürüstlüğümüz, birbirimizin gözünün içine bakarken saklamadığımız o saf hakikat ve aynı yola duyduğumuz sarsılmaz inançtır” diye eklemiş.

Evet Kılıçdaroğlu madem geçmişin muhasebesinden bahsediyor; o zaman 2010’da CHP Genel Başkanı olduktan sonra yaptığı tercihlere, Tanju Özcan’ın aktardığına göre, “MHP çizgisine gelen CHP’yi HDP çizgisine getirmesine” dayalı politika değişikliğine, rakibi Erdoğan’ı yenme umuduyla asla yan yana gelmeyeceğini düşündüğüm FETÖ’cülerle girdikleri işbirliğine, partideki Atatürkçü kesimi tasfiye ederken çakma küreselci liberaller, bölücü tipler ve Özgür Özel gibilerle nasıl yol yürüdüğüne, yolsuzlukları Beylikdüzü döneminden beri kendisine bildirilen İmamoğlu’nu sadece İstanbul’un değil kendisinin ve memleketin başına nasıl bela ettiğine açıklık getirmeli.

Sadece bir belediye başkanı olmasına rağmen CHP üzerinde yolsuzluk ve rüşvet parasıyla hegemonya kuran İmamoğlu’nun 2023 seçimlerinde Meral Akşener başta, 6’lı Masa etrafında kurduğu oyunları tek tek anlatmalı.

Kurultay sürecinde sırtına saplanan hançerin Özgür Özel, onu kullanan elin ise “Aramızda baba oğul ilişkisi var” dediği İmamoğlu olduğunu yaşadıklarıyla anlatmalı.

Hem de mesajında belirttiği gibi önce partililerin sonra Türk milletinin gözünün içine baka baka.

Özgür Özel - Kemal Kılıçdaroğlu

KILICI ÇEKMELİ

Kendi deyimiyle “geçmişin muhasebesini”, yani özeleştirisini yaptıktan sonra soyadındaki gibi kılıcı çekip ihanet hançeri Özgür Özel ve onu kullanan el olan İmamoğlu’nu tüm kollarıyla kesip atıp CHP’yi iki yılda saran kirlilikten arındırmalı.

Yoksa İmamoğlu’nun maşası olmaktan başka özelliği bulunmayan ihanet hançeri Özgür Özel’in durmaya niyeti yok.

Zaten başka seçenekleri yok...

Her ikisi de öylesine büyük bir yolsuzluğun ve ihanetin içine saplandılar ki daha çok hırçınlaşmaktan, saldırganlaşmaktan başka çareleri yok.

O yüzden sosyal medyadaki ağlarıyla, besleme ve satılık gazetecileriyle hep bir ağızdan hakaret ve küfür ediyorlar. O yüzden polis zoruyla çıktıkları CHP Genel Merkezi binasının duvarlarına “Hain Kemal” yazıyorlar. Ne tuhaf değil mi; Kemal Kılıçdaroğlu’na ihanet edenler şimdi onu hainlikle suçluyor.

EKTİĞİNİ BİÇTİ

Aslında kaybettiği 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan ikinci tur seçimlerinden hemen sonra başlamıştı linç kampanyası; iki hafta öncesine kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyenler onun hakkında “tuvalet terliği, saksı, kutu kola...” benzetmesi yapmış, “Pirom, dedem” diyenler “Korkak, basiretsiz, diktatör, hain Kemal, rezil, utanmaz, pişkin, loser, aptal...” şeklinde hakaret yağmuruna tutmuşlardı.

Aslında ektiğini biçmişti: Özellikle 2012’de dershanelerin kapatılması ve ardından 17/25 Aralık 2013 kumpasları sürecinde FETÖ’cülerin Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında yürüttüğü nefret kampanyasını körükleyen bizzat Kılıçdaroğlu’ydu. Deniz Baykal’ın CHP genel başkanlığı döneminde olmayan bir şekilde parti tabanına hücrelerine kadar bu nefret dilini aşıladı. FETÖ’cülerin ürettiği her nefret kelimesi ve cümlesini kendisi televizyonlarda, TBMM’deki konuşmalarında; seçmenleri meydanlarda tekrarladı. Gözlerini kör eden nefret duygusu içlerine öylesine işledi ki kendileri gibi küfür etmeyenleri bile hakaret yağmuruna tuttular.

İşte ektiğini biçmek tam da budur; Kılıçdaroğlu şimdi o nefret dilinin kurbanı oluyor.

CHP YOLSUZLUK KALKANI MI

İmamoğlu ve Özel’in kongrelerde, para ve belediyelerde kadro karşılığı “delege pazarı” kurmaları, Ankara’da pavyon köşelerinde delege oyu satın almaları, mahkemenin de kurultaya şaibeli demesi yetmedi. CHP Genel Başkanlığı sıfatını bile çalmaya kalktılar, olmayınca GHP Grup Başkanı sıfatıyla TBMM’deki odasını çaldılar. O da yetmedi partinin sosyal medya hesaplarına el koydular. Ve sokaklarda, sosyal medyada hep bir ağızdan “Hain Kemal” diye bağırmaya başladılar. Amaçları, Kılıçdaroğlu’nu “butlancı” diyerek yıldırmak, bezdirmek, itibarsızlaştırmak, partiyi tekrar kontrol altına almak. Çünkü yaptıkları yolsuzlukları, içine düştükleri çürümüşlüğü CHP’nin tabelasından çok örtebilecek büyüklükte bir kalkan yok.

O yüzden Kılıçdaroğlu ya CHP’ye çöken bu yolsuzluk çetesini ve savunucularını deşifre edecek ve partiyi bu kirlilikten arındıracak ya da nezaketle, diyalogla yakınlaşayım derken saplı ihanet hançerinin daha da derine inmesine izin vererek “Hain Kemal” olarak anılacak.