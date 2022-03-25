İçişleri Bakanlığı’ndan araştırma: ‘Sokak hayvanları tehlikeli mi?’ ‘Evet’ yüzde 34, ‘Hayır’ yüzde 45

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Strateji Başkanlığı tarafından 13-21 Ocak 2022’de “Sokak Hayvanlarına Bakış ve Toplumsal Güvenlik Algısındaki Yerleri” anketi yapıldı.
Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum ve İstanbul’da 1.105 kişi ile yapılan ankette, “Sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor musunuz?” sorusuna, “Tehlikeli buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 34.3, “Tehlikeli bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 45.1, “Emin değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 20.6.
“Hayvanları severim” diyenlerin oranı yüzde 82.3 olurken tersi cevap verenlerin oranı yüzde 9.2, “Kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 8.5.
“Sokakta yaşayan hayvanları daha çok severim” ifadesine “Katılırım” cevabını verenler yüzde 40.0, “Katılmıyorum” diyenler yüzde 27.5, “Kararsız” kalanlar yüzde 32.5 oldu.
SALDIRIYA UĞRAYANLAR/UĞRAMAYANLAR
Yüzde 67.3’ü hemen hemen her gün sahipsiz sokak hayvanları ile karşılaştığını belirtirken, yüzde 39.5’i kedi, yüzde 33.1’i ise köpeğe rastladığını söyledi.
“Siz ya da bir yakınınız bir sokak hayvanının saldırısına uğradı mı?” sorusuna “Ben uğradım” cevabı verenlerin oranı yüzde 13.6, “Evet, bir yakınım uğradı” diyenlerin oranı yüzde 26.9, “Hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 61.8 olarak tespit edildi.
Sokak hayvanlarının saldırısına şahit olanların oranı yüzde 27.5, “Şahit olmadım” diyenlerin oranı yüzde 72.5 çıktı.
Çarpıcı bir sonuç, “Sizce sokak hayvanları toplanıp barınaklara götürülmeli midir?” sorusuna verilen cevaplar. “Evet götürülmeli” diyenlerin oranı yüzde 39.3, “Hayır, doğal hallerinde bırakılmalı” diyenlerin oranı yüzde 45.1, “Emin değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 15.7 oldu.
PİTBULL EN TEHLİKELİSİ
Köpek cinslerinin listesi verilerek, “Hangileri tehlikeli?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanlar, yüzde 85.2 ile Pitbull, yüzde 48.5 ile yüzde 34.9 ile Sivas Kangal, Doberman, yüzde 29.2 ile Bulldog, yüzde 28.6 ile Alman Kurdu, yüzde 12.5 ile Golden, yüzde 7.8 diğer köpek cinslerini tehlikeli bulduğunu söyledi.
Araştırmaya katılanların yüzde 85.7’si sokak hayvanları ile ilgilenme konusunda belediyelerin yetersiz olduğunu, yüzde 14.9’u yeterli olduğunu söyledi.
‘HAYVANSEVERLİK; İNSANİ, DİNİ, VATANDAŞLIK GÖREVİDİR’
“Evde köpek beslemek dinen sakıncalıdır” ifadesine “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 58.9, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” dilenlerin oranı yüzde 25.5, “Kararsızım” cevabını verenlerin oranı ise yüzde 16.5 oldu.
Ankete katılanların çoğunluğu hayvan sevgisini önemsiyor, komşusunun hayvan sahibi olmasından rahatsız olmuyor.
“Sokak hayvanlarının sayıca fazla olması bir güvenlik sorunudur” ifadesine “Katılmıyorum” cevabını verenlerin oranı yüzde 41.5 iken, “Katılıyorum” diyenlerin oranı yüzde 36.1. “Gece/sabah erken saatlerde sokak hayvanlarından tedirgin oluyorum” ifadesine katılanlarla katılmayanların oranı neredeyse aynı; yüzde 40.5 “Katılıyorum”, yüzde 40.4 “Katılmıyorum” cevabını verdi. Ancak sahipsiz hayvanların olduğu muhitlerde çocukların sokaklarda oynamasından tedirgin olanların oranı yüzde 44.5, olmayanların oranı yüzde 35.1.
Düşünceler oransal olarak farklı çıksa da ortak olan, Türkiye’de çok yüksek bir hayvanseverlik olduğu. Hayvanseverlik “İnsani bir görevdir” diyenlerin oranı yüzde 79.3, “Dini bir görevdir” diyenlerin oranı yüzde 44.8, “Vatandaşlık görevidir” diyenlerin oranı yüzde 63.2.
Çünkü insanlar, hayvanların da saldırgan olmasının sebebinin yine insanlar olduğunu biliyor.
HAYVANLAR İNSANA MUHTAÇ
Türkiye’de evlerde ve sokakta hayvan sevgisinin çok büyük olduğunu ortaya çıkaran raporun sonuç kısmında son derece gerçekçi şu tahlil yapılıyor: “Kentsel mekânlardaki artış, yeşil alan sayısındaki azalışla birlikte insanların hayvanlarla daha fazla yakınlaştığı, evsel atıkların plastik poşetlerle köpeklerin erişemeyeceği çöp konteynerlerine atılması nedeniyle sayısı artan köpeklerin besine ve suya erişebilmek için doğrudan insana muhtaç hale geldiği ifade edilebilir. Artan kedi ve köpek sayısı ile birlikte besine erişim engelleri bir arada düşünüldüğünde, kentsel alanlarda yaşayan köpeklerin agresif davranışlar sergilediği, diğer sokak hayvanlarına, yaban hayatına, cana ve mala zarar verme davranışları içinde olduğu görülmektedir.”
ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR
Çalışma sonuçlarına bakıldığında sokak hayvanları tehlike olarak görülmemekte. Ancak, sokak hayvanlarının saldırgan olmaları, grup halinde dolaşmaları ve çocuklar için tehlike olarak algılanması tedirginlik oluşturuyor.
Ateş düştüğü yeri yakıyor, sokak köpeklerinin ve evde beslenen tehlikeli cins köpeklerin yol açtığı yaralama ve ölümler hepimizin içini sızlatıyor.
Çare ise belediye ve devletin ilgili kurumlarının birlikte çalışarak, takip sistemi, üremenin kontrolü, sağlıklı barınaklar gibi önlemlerden geçiyor. Çünkü onlar bu hayatın, hayatımızın bir parçası.
İçişleri Bakanlığı’ndan araştırma: ‘Sokak hayvanları tehlikeli mi?’ ‘Evet’ yüzde 34, ‘Hayır’ yüzde 45
Son zamanlarda sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yaralanma ve maalesef ölüme sebep olan olayların yaşanması İçişleri Bakanlığı’nı da harekete geçirdi.
İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Strateji Başkanlığı tarafından 13-21 Ocak 2022’de “Sokak Hayvanlarına Bakış ve Toplumsal Güvenlik Algısındaki Yerleri” anketi yapıldı.
Ankara, Adana, Balıkesir, Bursa, İzmir, Kayseri, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Erzurum ve İstanbul’da 1.105 kişi ile yapılan ankette, “Sokak hayvanlarını tehlikeli buluyor musunuz?” sorusuna, “Tehlikeli buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 34.3, “Tehlikeli bulmuyorum” diyenlerin oranı yüzde 45.1, “Emin değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 20.6.
“Hayvanları severim” diyenlerin oranı yüzde 82.3 olurken tersi cevap verenlerin oranı yüzde 9.2, “Kararsızım” diyenlerin oranı yüzde 8.5.
“Sokakta yaşayan hayvanları daha çok severim” ifadesine “Katılırım” cevabını verenler yüzde 40.0, “Katılmıyorum” diyenler yüzde 27.5, “Kararsız” kalanlar yüzde 32.5 oldu.
SALDIRIYA UĞRAYANLAR/UĞRAMAYANLAR
Yüzde 67.3’ü hemen hemen her gün sahipsiz sokak hayvanları ile karşılaştığını belirtirken, yüzde 39.5’i kedi, yüzde 33.1’i ise köpeğe rastladığını söyledi.
“Siz ya da bir yakınınız bir sokak hayvanının saldırısına uğradı mı?” sorusuna “Ben uğradım” cevabı verenlerin oranı yüzde 13.6, “Evet, bir yakınım uğradı” diyenlerin oranı yüzde 26.9, “Hayır” diyenlerin oranı ise yüzde 61.8 olarak tespit edildi.
Sokak hayvanlarının saldırısına şahit olanların oranı yüzde 27.5, “Şahit olmadım” diyenlerin oranı yüzde 72.5 çıktı.
Çarpıcı bir sonuç, “Sizce sokak hayvanları toplanıp barınaklara götürülmeli midir?” sorusuna verilen cevaplar. “Evet götürülmeli” diyenlerin oranı yüzde 39.3, “Hayır, doğal hallerinde bırakılmalı” diyenlerin oranı yüzde 45.1, “Emin değilim” diyenlerin oranı ise yüzde 15.7 oldu.
PİTBULL EN TEHLİKELİSİ
Köpek cinslerinin listesi verilerek, “Hangileri tehlikeli?” sorusu yöneltildi. Ankete katılanlar, yüzde 85.2 ile Pitbull, yüzde 48.5 ile yüzde 34.9 ile Sivas Kangal, Doberman, yüzde 29.2 ile Bulldog, yüzde 28.6 ile Alman Kurdu, yüzde 12.5 ile Golden, yüzde 7.8 diğer köpek cinslerini tehlikeli bulduğunu söyledi.
Araştırmaya katılanların yüzde 85.7’si sokak hayvanları ile ilgilenme konusunda belediyelerin yetersiz olduğunu, yüzde 14.9’u yeterli olduğunu söyledi.
‘HAYVANSEVERLİK; İNSANİ, DİNİ, VATANDAŞLIK GÖREVİDİR’
“Evde köpek beslemek dinen sakıncalıdır” ifadesine “Katılmıyorum” ve “Kesinlikle katılmıyorum” diyenlerin oranı yüzde 58.9, “Katılıyorum” ve “Kesinlikle katılıyorum” dilenlerin oranı yüzde 25.5, “Kararsızım” cevabını verenlerin oranı ise yüzde 16.5 oldu.
Ankete katılanların çoğunluğu hayvan sevgisini önemsiyor, komşusunun hayvan sahibi olmasından rahatsız olmuyor.
“Sokak hayvanlarının sayıca fazla olması bir güvenlik sorunudur” ifadesine “Katılmıyorum” cevabını verenlerin oranı yüzde 41.5 iken, “Katılıyorum” diyenlerin oranı yüzde 36.1. “Gece/sabah erken saatlerde sokak hayvanlarından tedirgin oluyorum” ifadesine katılanlarla katılmayanların oranı neredeyse aynı; yüzde 40.5 “Katılıyorum”, yüzde 40.4 “Katılmıyorum” cevabını verdi. Ancak sahipsiz hayvanların olduğu muhitlerde çocukların sokaklarda oynamasından tedirgin olanların oranı yüzde 44.5, olmayanların oranı yüzde 35.1.
Düşünceler oransal olarak farklı çıksa da ortak olan, Türkiye’de çok yüksek bir hayvanseverlik olduğu. Hayvanseverlik “İnsani bir görevdir” diyenlerin oranı yüzde 79.3, “Dini bir görevdir” diyenlerin oranı yüzde 44.8, “Vatandaşlık görevidir” diyenlerin oranı yüzde 63.2.
Çünkü insanlar, hayvanların da saldırgan olmasının sebebinin yine insanlar olduğunu biliyor.
HAYVANLAR İNSANA MUHTAÇ
Türkiye’de evlerde ve sokakta hayvan sevgisinin çok büyük olduğunu ortaya çıkaran raporun sonuç kısmında son derece gerçekçi şu tahlil yapılıyor: “Kentsel mekânlardaki artış, yeşil alan sayısındaki azalışla birlikte insanların hayvanlarla daha fazla yakınlaştığı, evsel atıkların plastik poşetlerle köpeklerin erişemeyeceği çöp konteynerlerine atılması nedeniyle sayısı artan köpeklerin besine ve suya erişebilmek için doğrudan insana muhtaç hale geldiği ifade edilebilir. Artan kedi ve köpek sayısı ile birlikte besine erişim engelleri bir arada düşünüldüğünde, kentsel alanlarda yaşayan köpeklerin agresif davranışlar sergilediği, diğer sokak hayvanlarına, yaban hayatına, cana ve mala zarar verme davranışları içinde olduğu görülmektedir.”
ATEŞ DÜŞTÜĞÜ YERİ YAKIYOR
Çalışma sonuçlarına bakıldığında sokak hayvanları tehlike olarak görülmemekte. Ancak, sokak hayvanlarının saldırgan olmaları, grup halinde dolaşmaları ve çocuklar için tehlike olarak algılanması tedirginlik oluşturuyor.
Ateş düştüğü yeri yakıyor, sokak köpeklerinin ve evde beslenen tehlikeli cins köpeklerin yol açtığı yaralama ve ölümler hepimizin içini sızlatıyor.
Çare ise belediye ve devletin ilgili kurumlarının birlikte çalışarak, takip sistemi, üremenin kontrolü, sağlıklı barınaklar gibi önlemlerden geçiyor. Çünkü onlar bu hayatın, hayatımızın bir parçası.