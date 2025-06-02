İBB’de yolsuzluk havuzunun adı: ‘EKO-SİSTEM’

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Oysa öncesinde babası gibi müteahhit-siyasetçi olan Ekrem İmamoğlu yolsuzluk ve rüşvete, cumhurbaşkanlığı adaylığı hayali bile yokken, 2014 yılında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı ile başladı. Yani cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklanmadı, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden itibaren yolsuzluk yaptığı için, siyasetin hatta cumhurbaşkanlığı gibi bir makamın dokunulmazlık kalkanına sahip olmak için aday oldu.

Kariyerine, usulsüz sahip olduğu üniversite diplomasıyla başlayan İmamoğlu bunun için CHP’yi de araç olarak kullandı.

Nitekim, “Altılı Masa” liderleriyle birlikte cumhurbaşkanı yardımcı olarak Kemal Kılıçdaroğlu’nun yanında girdiği 2023 seçimlerinin ertesi günü “değişim” diyerek başlattığı operasyonla, yolsuzluktan elde edilen paralarla “delege pazarı” kurarak CHP’yi de ele geçirdi. Kılıçdaroğlu’nun kaybettiği 12 seçimde yanında olanları yanına çekip Özgür Özel’i CHP Genel Başkanı yaptı. CHP’nin 4-6 Kasım 2023 Kurultayı ile soruşturmanın sanıkları arasında yer almalarının sebebi de bu.

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İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması İmamoğlu’nun 2019’da olduğu gibi, 2024 yerel seçimlerini de yolsuzluk parasıyla finanse ettiğini belgeliyor. Etkin pişmanlık kapsamında iki kez ifade veren işadamı Eyüp Subaşı, İmamoğlu’nun kasası Fatih Keleş ile 2014’te bir yemekte tanıştıklarını ve yerel seçimlerden 2 ay önce kendisini arayarak, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına yönelik baskı ve duvar işlerini yapmasını teklif ettiğini, ardından İmamoğlu ile tanışmasını da şöyle anlattı: “’Akabinde Keleş, Beylikdüzü’ndeki bir seçim ofisinde beni Ekrem İmamoğlu ile tanıştırdı. İmamoğlu bu görüşmede bana, ‘Reklam işleriyle alakalı resmi ve gayriresmi tüm süreci Fatih Keleş’le yönetebilirsiniz’ dedi.”

İmamoğlu’nun İBB Başkanı seçildiği 2019’da da reklam işlerini yaptığını söyleyen Subaşı, kendisinin alacağı şekilde Kültür A.Ş. tarafından yapılan dijital baskı, billboard, afiş ve belediye tanıtım bilgilendirme görselleri ihalelerinin yüzde 10’unu İmamoğlu’nun kasası olan Keleş’e nakit olarak ödediğini anlattı.

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2019 seçimlerinde de çalışmalarını sürdüren Subaşı, 2020 senesinde Murat Ongun’un “Eyüp Bey, sadece kendi yapımızı inşa edeceğiz, yeni dönemde seninle çalışmayı düşünmüyoruz” dediğini aktardıktan sonra, “Böylece Murat Ongun ‘SİSTEM’e düzenli gelir sağlayan bir mekanizmayı kurmuş oldu” dedi. İfadesinde, İmamoğlu’nun Beylikdüzü ekibinden Tuncay Yılmaz, Fatih Keleş, Ertan Yıldız, Murat Ongun ile ilgili yolsuzlukları dile getiren Subaşı, İBB’de adına “SİSTEM” denilen yolsuzluk çarkını ise şöyle anlattı: “Ekrem İmamoğlu’nun danışmanları ile bu usulsüz işler içerisinde yer alan belediye bürokratları ve çalışanları ‘Sistem’ diye tabir edilen bir oluşumun içerisindedirler. Bu oluşumun amacı İmamoğlu’na seçim kazandırmak ve siyasi iktidar olmaktır.”

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ERTAN YILDIZ DA “SİSTEM”İ ANLATTI

Eyüp Subaşı’nın 5 milyon dolar rüşvet verdiğini söylediği İmamoğlu’nun kasası Ertan Yıldız da ifadesinde isimler vererek “SİSTEM” den söz etti. Yıldız, İmamoğlu adına toplanan rüşvetlerle ilgili Subaşı ile benzer isim ve yer bilgilerini savcılıkla şöyle paylaştı: “Ekrem İmamoğlu adına yapılan tahsilatlar Fatih Keleş’te toplanmaktaydı. Bu paralar genellikle Florya’da bulunan eski başkanlık konutu olan ve Fatih Keleş’in ofis olarak kullandığı yere getirilmekteydi. Operasyondan yaklaşık 7-8 ay önce Ekrem İmamoğlu birçok İBB bürokratına dinlendiğimizi ve takip edildiğimizi dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştir. Ekrem İmamoğlu tüm parasal sistemi kendisi takip etmekte olup bu sistemde nam hesabına çalışan kişilere tek tek hesap sorardı. Bu şahıslar da kendi adlarına zaman zaman küçük işler yapar Ekrem İmamoğlu da buna göz yumardı.”

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Son olarak İBB’ye yönelik 5. dalga yolsuzluk operasyonun yapılmasını sağlayan itirafçı işadamı Aziz İhsan Aktaş yer, isim, telefon numarası, banka dekontları ve HTS kayıtlarıyla her biri teyit edilen bilgiler verdi. Beşiktaş, Avcılar, Beyoğlu, Adana Seyhan ve Ceyhan belediyeleri ile İBB ve iştirakleri İETT ve İsfalt’ta yaptığı işler karşılığında bedelini almak için rüşvet verdiğini anlatan işadamı Aziz İhsan Aktaş’ın ifadesindeki şu sözler İmamoğlu’nun İBB’de kurduğu SİSTEM’i işaret ediyor: “2024 yerel seçimlerinden önce Özgür Karabat’ın beni arayıp ‘Ekrem Başkan’ın talimatı var, İstanbul’da CHP’li belediyelerden ihale alan firmaları seçim için para vermesi gerektiğini, para vermeyenlerin sonraki dönemde olmayacağını, ödemelerinin yapılmayacağını’ belirtip, talimatını iletti ve bu kapsamda benden para istedi. Bu sırada yanımda Mustafa Selanik mahlaslı Mesut Aykın vardı. Görüşme Esenyurt Shareton Otel’de gerçekleşti. Parayı Ömer Güngör (0532 552 .. .. ) aracılığıyla Özgür Karabat’ın İkitelli’de bulunan ofisine 06/03/2024’te gönderip teslim ettirdim.”

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Kardeşlerinin, İBB iştiraki İsfalt’tan aldığı ihalelerin bedelini tahsil edemediğini anlatan işadamı Aktaş, Ertan Yıldız ve Burak Korzay’ın Ekrem İmamoğlu’nun talimatı olduğunu belirtip, “Ya parayı verirsiniz ya da ödemeleri alamazsınız” dediklerini aktardı. Bunun üzerine Burak Korzay ve arkadaşı olan Kilyos’taki Kale Otel’in sahibi şahısla buluştuklarını söyleyen Aktaş, “Buluşmadan birkaç gün sonra 19.01.2024 tarihinde Kale Otel’de 970.000 doları daha önce oturduğumuz şahsa bizzat teslim ettim. Yanımda Müslüm Koçer de (0530 154 .. .. ) bulunuyordu. Sonra kendileri parayı oradan teslim aldılar. Hem İsfalt’ta hem de İETT’de bizden alınan paraların kendilerinin SİSTEM olarak adlandırdığı havuzda toplanıp Ekrem İmamoğlu’nun talimatları doğrultusunda ilgili yerlere aktarıldığını belirttiler” dedi.

Anlaşılıyor ki iddianame açıklandığında biz “SİSTEM” kelimesini çok duyacağız.

Ekrem İmamoğlu’nun, tıpkı soru çalan, yolsuzluk yapan, kumpas kuran, yalan söyleyen, darbeye kalkışan FETÖ’cüler gibi “inkâr” etse de kadrosu ve yöntemiyle Beylikdüzü’nden İBB’ye taşıdığı kendisine bağlı yolsuzluk ve rüşvet SİSTEM’i önemli ölçüde ortaya çıktı.