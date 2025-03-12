İ.Ü. Rektörlüğü yatay geçişte dekanlığa uzanan usulsüzlük zincirini tespit etti, Dekan Prof. Dr. Köse istifasını verdi

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Rektörlüğün kurduğu İnceleme Komisyonu, İmamoğlu’nun yatay geçişiyle ilgili tespit ettiği usulsüzlükleri içeren raporu, YÖK (Yükseköğretim Kurumu), İstanbul Cumhuriyet Savcılığı ve diplomayı geri almak yetkisine sahip İşletme Fakültesi Dekanlığına gereğini yapması için yollayacak.

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nün kurduğu komisyon, Ekrem İmamoğlu’nun Girne Amerikan Üniversitesi’nden usulsüz yatay geçişi ile ilgili incelemesinde, dönemin İşletme Fakültesi yönetiminin de içinde yer aldığı bir dizi usulsüzlük tespit etti.

Edindiğim bilgilere göre İ.Ü Rektörlüğü İnceleme Komisyonu’nun elde ettiği sonuçlar YÖK’ün ortaya çıkardığı usulsüzlüklere dair tespitleri ile örtüşüyor. Rektörlük, yatay geçiş usulsüzlüğünün boyutlarının çok daha büyük olduğunu da tespit etti.

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Raporun ilgili kurumlara yollanmasından sonra İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü konuyla ilgili bir Soruşturma Komisyonu oluşturarak, disiplin mekanizmasını çalıştıracak.

İşletme Fakültesi yönetimi ile usulsüz yatay geçişte rol almış memurlar hakkında hem disiplin soruşturması yapılacak hem de savcılığa suç duyurusunda bulunulacak.

İLANDAKİ USULSÜZLÜKLER

İ.Ü Rektörlük İnceleme Komisyonu tıpkı YÖK gibi İmamoğlu’nun Türkiye’de tanınmayan yani eşdeğerliliği olmayan Girne Amerikan Üniversitesi’nden İşletme Fakültesi İngilizce Bölümü’ne yatay geçişinin usulsüz olduğunu tespit etti.

Usulsüzlüklerden birisi de yatay geçişe zemin hazırlayan ilanlarla ilgili.

30 Temmuz 1990’da İşletme Fakültesi 2,3,4’üncü sınıflar için Rektörlük onayıyla 60 kişilik kontenjan açıklanmışken, son başvuru tarihi olan 14.09.1990 tarihini beklemeden, 12.09.1990 çarşamba günü Rektörlük kararı olmadan kontenjanı 80’e çıkarıp başvuran herkesin alınmış olması da usulsüzlük olarak tespit edildi.

İ.Ü. Rektörlüğü’nün incelemesine göre kontenjan artırımı ve ilan sürecinde Rektörlük onayı almayan ve Resmi Gazete’de yayımlamayan dönemin Dekanı Fuat Çelebioğlu bu usulsüzlüklerde başı çekiyor.

Çelebioğlu’nun başında olduğu yatay geçişleri onaylayan 7 kişiden oluşan İşletme Fakültesi Yönetim Kurulu 19.09.1990 tarihinde Türkçe İşletme bölümüne tüm yatay geçişleri üç kişinin imzasıyla onay vermiş olması da usulsüzlük olarak tespit edildi.

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TİPEKSLE İSİMLER SİLİNİP YENİLERİ YAZILMIŞ

Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişine onay verilen yönetim kurulu karar metninde bazı isimlerin tipeks ile silindiği yerlerine başka isimlerin yazıldığı da tespit edildi. 1990’da yapılan yatay geçişle ilgili usulsüzlüklerin üzerinin örtülmesi konusunda mevcut İşletme Fakültesi Dekanlığı da şüphe altında.

2020 yılında CİMER’e yapılan bir başvuruya, Ekrem İmamoğlu’nun yatay geçişinin usule uygun olduğuna dair cevap yazan Dekan Prof. Dr. Kamil Ahmet Köse’nin, 16 Ocak, 20, 22, 23 Şubat 2025 tarihlerinde Ankara, Diyarbakır, Bursa ve Adana’dan CİMER’e aynı konuda yapılan başvuruya da Ekrem İmamoğlu’nu aklayan cevap yazdığı tespit edildi.

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İ.Ü Rektörlüğü, “Kamikazelere” özgü bir tutumla İmamoğlu’nu aklamaya çalışan ve kendisine zarar veren Köse’nin, YÖK raporu ve Rektörlüğün tespitlerine rağmen CİMER’e verdiği cevaplara sert tepki gösterdi.

YÖK ve İ.Ü. İnceleme Komisyonu tespitlerine rağmen İmamoğlu’nu aklayan ve rapor doğrultusunda diplomasını geri alma kararı almak zorunda olan Dekan Kamil Ahmet Köse çareyi üniversite yönetimine istifa mektubu yollamakta buldu.

EN AZ 100 USULSÜZ GEÇİŞ

Savcılığın talebi üzerine benzer şekilde usulsüz yatay geçiş yapanlar olup olmadığı ile ilgili de geniş kapsamlı inceleme başlatan İstanbul Üniversitesi yönetimi, 7 Mart 2025 günü Rektör Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar imzasıyla 17 fakülte dekanlığı ve 4 yüksekokul müdürlüğüne talimat göndererek, 10 Şubat 2025 tarihine kadar 1987 ile 1992 arasında yurtdışından yatay geçiş yapanlarla ilgili şu bilgiyi istedi; “1987 - 1992 yılları arasında biriminize yurtdışı üniversitelerden yatay geçiş yapan öğrencilerin ad - soyadı ve mezuniyet bilgilerinin yıllar itibarı ile listesini ve her yıla ait yatay geçiş komisyon kararları ile fakülte yönetim kurulu kararlarını 10.03.2025 tarihine kadar Rektörlüğümüze göndermeniz hususunda bilginizi ve gereğini rica ederim.”

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MASONLARIN ETKİSİ

Dekanlık ve yüksekokul müdürlüklerinden gelen isim listesi ve dosyaları, Rektörlüğe gönderilen isim listeleri ve dosyaları İnceleme Komisyonu tarafından incelemeye alındı. Şu ana kadar özellikle mason ve roteryenlerin, iş insanı, avukat, subay, siyasetçi, akademisyen çocuklarından oluşan 100 kişinin usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlendi. Bazı öğrencilerin mason olduğu bilinen kişileri ve rotary kulüp yöneticilerini ve üyelerini referans gösterdiği de belirlendi.

Usulsüz yatay geçiş yaptığı belirlenen 100’den fazla kişiden bazıları şu anda büyük holdinglerde yönetici, üniversitede öğretim üyesi, medya çalışanı, yazar ve başka meslek dallarında görev yapıyor.

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İşte bunlardan birisi de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu.

O da usulsüz yatay geçişle sahip olduğu diplomasıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olma hayalleri kuruyor.