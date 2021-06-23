Her güne 1 şehit

Haftalardır bir mafya liderinin yurtdışından yayınladığı videolarla yatıp kalkanlar, 40 yıldır ülkeyi kana bulayan 5 bin 710 sivil, 8 bin 157 güvenlik görevlisi olmak üzere 13 bin 867 insanımızı şehit eden PKK terör örgütünde 25 yıl yer almış “Özgür Gabar” kod adlı Fırat Şişman’ın internet sitelerinde ve sosyal medyada yayınlanan videolarını izledi mi acaba?

Sözde demokrasi, insan hakları, hukuk savunucuları Fırat Şişman’ın videolarını mafya elebaşınınkiler kadar gündem yaptılar mı?

Yapmazlar, yapamazlar. Yaptıkları tek şey ya onların suçuna ortak olmak ya da sessizliğe bürünmektir.

Ne diyordu mafya elebaşı, “40 yaş altına hitap ediyorum...”

40 yaş üstü olanların bilmemesi mümkün değil o yüzden PKK’nın emperyalist ülkelere nasıl maşalık yaptığını, kanlı bir örgüt olduğunu, en çok zararı da Kürt kökenli yurttaşlara verdiğini Fırat Şişman tek tek anlatmış.

40 yaş altında olanların da PKK’nın kanlı içyüzünü anlaması bakımından bu videoları izlemesi gerekir.

İzleyenler görmüştür; 11 yaşında pikniğe gitme bahanesiyle PKK’lılara teslim edilen Fırat Şişman, PKK elebaşı Murat Karayılan’ın korumalığını yapmış, onun “oğlum” diye sahiplendiği birisi.

KARAYILAN’IN KARA KUTUSU