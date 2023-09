Hani ‘dokunulmazlığa’ sığınmayacaktın

Haberin Devamı

2011 yılında iftira ve kumpasla bir yıl “Ergenekon Terör Örgütü üyesi” iftirasıyla hapsettiler. 2012 yılında çıktıktan sonra da, 17/25 Aralık 2013 sürecinde de, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde de, bugün de FETÖ üyeleri ile mücadeleyi kesintisiz sürdürüyorum. Çünkü hâlâ devlet ve millet için en büyük tehlike FETÖ’dür.

Tüm bu süreçte FETÖ’cüler beni yıldırmak için her yalana başvurdular, her yaftalamayı yaptılar, her hakareti ettiler ama Allah var; bir gün olsun CHP’li Özgür Özel’in attığı gibi bir iftiraya başvurmadılar.

GAZETECİ DEDİĞİ PKK’LI ÇIKINCA

Terör örgütü PKK’nın 26 Eylül 2022 günü Mersin Mezitli’de bir karakola yaptığı ve bir polisimizin şehit olduğu saldırı sonrası, CHP’li Özgür Özel’in de imzası bulunan 2013 tarihli “Tutuklu gazeteciler” raporunda adı geçen birisinin dağdaki PKK’lı teröristlerden biri olduğu anlaşılınca, kendisini aklamak için adımı kullanarak “Nedim Şener’in de adı var, onunla da görüşüldü” yalanını ortaya attı.









Haberim olmayan, olmadığı için de görüşümün de yer almadığı rapor hazırlanma ve yayınlanma tarihinde tahliye olduğum için, söylediklerinin yalan olduğu ortaya çıkan Özgür Özel, 2011 yılı Ağustos ayında cezaevi heyeti olarak olarak yaptıkları ziyareti gündeme getirdi.

O tarihte cezaevinde bulunan birçok isim gibi benimle de rutin bir görüşme yapan cezaevi heyetindeki Özgür Özel, 29 Eylül 2022 günü, TBMM’deki basın toplantısında, ona “Benim cemaatle, Fethullah Gülen ile bir sorunum yok, bir problemim yok, özellikle yurtdışındaki eğitim çalışmalarını önemsiyorum, hatta kendi çocuğumu bile okullarına verebilirim” dediğim yalanını söyleyip iftira attı.

AYNI GÜN SUÇ DUYURUSU

Yemeklerin yağlı olmasından kitap eksiğine ne söylersem yazdığı not defterine, böyle önemli bir ifademi kaydetmediğini, görüşme yapılan yerde kamera olduğunu, dava açmam halinde ise “dokunulmazlık” arkasına saklanmayacağını söyledi.

Aynı gün, 29 Eylül 2022 günü savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kamera kaydı dahil ne varsa getirilmesini istedik.

O günden beri konu hakkında “ölü sessizliğine” bürünen Özgür Özel hakkındaki şikâyet dilekçemiz Ankara Cumhuriyet Savcılığı Parlamenter Büro tarafından 4 Mayıs 2023 günü karara bağlandı.









BİLİN BAKALIM NE OLDU

“Dokunulmazlığın arkasına saklanmayacağını” söyleyen Özgür Özel hakkında “milletvekili dokunulmazlığı” nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

Savcılık, takipsizlik kararını Anayasa’nın 83’üncü maddesine dayandırmış. Anayasanın 83/1 maddesi şöyle diyor:’Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Meclis’te ileri sürdükleri düşüncelerinden, o oturumdaki Başkanlık Divanı’nın teklifi üzerine Meclis’te başka bir karar alınmadıkça, bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar.”

İFTİRA, ‘DOKUNULMAZLIK’ KAPSAMINDA MI SAVCI BEY



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Büro Savcısı, Özgür Özel hakkında milletvekiliği göreviyle, yasama faaliyetiyle uzaktan yakından alakası olmayan, yalan ve iftira sözleri için şu kararı verdi:

“27. Dönem Milletvekili Özgür Özel’in 29.09.2022 tarihinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlemiş olduğu basın toplantısındaki sözlerinin mutlak dokunulmazlık kapsamında olduğu anlaşılmış, bu eylemi ile ilgili ceza hukuku yönünden değerlendirme yapılmasına gerek duyulmamıştır. Yukarıda yapılan tüm açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde; 27. Dönem Milletvekili Özgür Özel’in 29.09.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde düzenlemiş olduğu basın toplantısındaki sözlerinden kaynaklanan eyleminin Anayasanın 83. maddesi gereğince yasama sorumsuzluğu (dokunulmazlık) kapsamında kalması nedeniyle kamu adına KOVUŞTURMA YAPILMASINA YER OLMADIĞIINA karar verildi.”

Buradan Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na soruyorum; “Bir milletvekilinin yasama faaliyetleriyle uzaktan yakından ilgili olmayan ve bir kişi ve ailesi hakkında hiçbir somut delile dayanmayan yalan bir ifadeyle attığı iftiranın milletvekili dokunulmazlığı ile ne ilgisi var?”

FETÖ’cülerin bile bugüne kadar atmadığı iftirayı atan Özgür Özel’e de bazı sorularım olacak; “Senin yalanlarına ve iftiralarına karşı attığım twitlerim için Ankara ve Manisa Cumhuriyet savcılıklarına ayrı ayrı şikâyette bulunma maksadın ne? Aynı konu hakkında aynı twitlerimi ayrı savcılıklara şikâyet ederek neyi amaçlıyorsun?”

VİDANJÖR KİME LAZIM ACABA

Ben yalan söylediğin, iftirayı attığın gün şikâyet ettim ama savcılık “dokunulmazlık” nedeniyle seni yargılanmaktan kurtardı. Hani “dokunulmazlık” arkasına sığınmayacaktın? Şikâyet dilekçemde varsa Adalet Bakanlığı’ndan cezaevi görüşmemizin kayıtlarını da istemiştim. Ancak takipsizlik kararı nedeniyle o mümkün görünmüyor. Peki sen açtığın ceza ve tazminat davalarında kamera kayıtlarını talep edecek misin? Yoksa öyle bir kayıt olmadığını bildiğin için mi sessizsin?

4 Eylül günü şöyle bir tweet attın; “Bu nasıl bir terbiyesizlik. Ali Mahir kardeşimin güzel evlatlarını iğrenç siyasetine alet eden bu mahlukdan bilindik yöntemlerle kurtulmak mümkün değil. Bize bir VİDANJÖR lazım”

28-29-30 Eylül 2022 günü benim ve ailemi, evladımın adını diline dolayarak attığın yalan ve iftiralar için bize ne lazım Özgür Özel?