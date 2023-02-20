Haluk Levent’e bundan sonra düşen görev...

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Her acımızda olduğu gibi bunu da bir kaos senaryosuna çevirmeye girişen Fetullahçı Terör Örgütü’nün firari elemanlarının fitilini yaktığı fitne ateşi gündemi hayli meşgul etti.

Öyle ki tartışma siyasetin gündemine bile girdi.

İlk andan beri anlatmaya çalıştığım şuydu; FETÖ’nün elemanları Haluk Levent’in yaptığı yardım çalışmaları üzerinden, Ahbap grubu ile devlet arasında bir yarış, bir rekabet olduğu algısını yaratmak için uğraştı.

TÜRK MİLLETİ VE DEVLETİNİN GÜCÜ

Niyetleri o olmasa da, başkaları da bu algının ortaya çıkmasına alet oldu. Haluk Levent, “AFAD da bizim Ahbap da bizim” dese de derdini anlatamadı.

Tüm tarafların bilmesi gereken şey şuydu; hiçbir kişi ya da kuruluş Türk milletinin idaresinin ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin gücünün üzerinde değildir. Düne kadar yakın geçmişi bilenler, bu gücü sınamaya çalışanların ne hale geldiğini görecektir.

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TSK’da, Emniyet’te, Yargı’da, eğitimde, medyada, iş dünyasında kendisini devlete eş koşan, devleti ele geçirdiğini düşünerek kumpas ve darbeye girişen ve ancak yurtdışına kaçarak kendini kurtarmaya çalışan FETÖ’cülerin düştüğü rezil hal, buna bir örnektir.

FETÖ KUMPASI BİR HAMLEYLE ÇÖKTÜ

Nitekim Haluk Levent’i kullanmak isteyen FETÖ’cülerin algı operasyonu da sadece bir hamle ile çökertildi. Ben geçmişte FETÖ’cülerin Haluk Levent’e çektiği operasyonları hatırlatınca oyun kendiliğinden bozuldu. Haluk Levent de yazdıklarıma destek verince FETÖ’cüler bir anda doğrudan ve dolaylı saldırıya başlayıp gazete arşivlerinde kalan ne varsa ortaya dökmeye başladılar.

Dün Hürriyet gazetemizde Hande Fırat ile röportajı yayınlanan Haluk Levent, yaşanan olayın içyüzünü şöyle anlattı:

“Bu süreçte en üzüldüğüm şeylerden biri, FETÖ hesaplarının bir anda beni parlatmaya ve devletin karşısında göstermeye çalışması oldu.

‘FETÖ VE PKK’YI DESTEKLEMEDİM’

Kim ne yaparsa yapsın, kim ne derse desin; ben FETÖ’yü desteklemedim, ben PKK’yı desteklemedim. Ben ülkenin milli güvenlik konusunda sıkıntılı olduğu herhangi bir durumu desteklemedim.

‘Sosyal medyada bir şey yazarken yanlış da anlaşılabilir. Hepimiz bunu yapıyoruz, yanlış yapmışsam affedin. Tekrar geçmişe dönmek istemiyorum’ dedim.

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Durumdan şüphelendim, altı saat boyunca gece 12’den sabaha altıya kadar karavanın içinde oturup tek tek inceledim. Baktım ki bilinçli bir şekilde hesaplar ortaya çıkarılıyor ve yavaş yavaş yayınlanıyor.

Dedim ki bir şeyler dönüyor, bir şeyler dönecek ve bana dediler ki: ‘Sana yardım gönderecekler. Kampanyana katılacaklar.’ Ben de bunun önünü almak için ağır bir yazı yazdım. Nedim Şener’in attığı tweet’in üzerine alıntıladım ve ‘Evet doğru söylüyor’ dedim.

O anda çok acil bir şekilde para gönderenleri tek tek yazdık, bir tane hesabı şüpheli gördük. Teşekkür ettiğimiz tweet’ini de sildik. ‘Ben FETÖ’cü değilim’ diyor ama işbirliği halinde olduğunu hissettik.

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Buraya çok dikkat etmek lazım, çok sinsice bir plan bu.

FETÖ’CÜLERİN SİNSİ PLANLARI

Ben elimden geldiğince devletin adına hiçbir zarar vermemeye özen gösterirken, delicesine kavga ettiğim bir gruptan kontrollü ve benim dikkatimi kaçıracak bir şekilde para gelmesi, o paranın üç gün sonra Twitter’da yayınlanması aslında sinsi planı gösteriyor.

Beni devletle düşman göstermek için hem yardım yapıyorlar hem de o yardım için bir taraftan da ‘El altından FETÖ’cülerden para alıyor’ dedirtiyorlar.

Onlar Türkiye’de bitmiş değil. Onlarla işbirliği yapanlar istiyorlar ki Haluk Levent yalnız bırakılsın, Haluk Levent devlete karşı gibi gösterilsin.

Benim onlarla bir hesabım var, bunu biliyorlar. Ben çok acı çektim. Bunu geçmişte Nedim Şener’e anlatmıştım. Darbeden önceydi ve belgeleri de var. Mesela icra dosyam için INTERPOL’den yazı çıkarttılar.”

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TARİHE NOT DÜŞÜLMESİ ÖNEMLİ

Hayatlarını kaybedenlerin, yaralananların, evlerini ocaklarını kaybedenlerin, millet olarak çektiğimiz acının yanında bunlardan söz etmenin çok büyük önemi yok. Ama belli ki bu tartışmayı sürdürmek isteyenler olacak. O yüzden bunların tarihe not olarak düşülmesi ve Haluk Levent’in ağzından bunların bir tespit olarak söylenmesi önemli.

Bundan sonrası ise Haluk Levent ve Ahbap grubuna yapılan yardımların amacına uygun biçimde depremzedeler için harcanması.

HER KURUŞUN HESABINI PAYLAŞMALIDIR

Nitekim Haluk Levent, AFAD ve valilikler ile ortaklaşa biçimde bu harcamaların yapılacağını söylüyor. Depremzedeler için TOKİ’nin yapacağı konut projelerine de destek olacağını açıkladı. Bundan sonra da sahada çalışmalarını çok daha fazla göreceğiz.

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Elbette Haluk Levent, geçmiş döneme ilişkin hakkında iddiaları ortaya atanlarla yargı önünde hesaplaşacağını söylüyor. Bu bir yana, bundan sonra Haluk Levent’e düşen görev, deprem yardımlarının amacına uygun kullanılmasını sağlamak ve her kuruşun hesabını yardım yapanlara düzenli olarak açıklamaktır.

Gazeteci olarak hasbelkader konuya dahil olduğum için bu konuyu takip etmek de benim boynumun borcu.