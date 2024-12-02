Halkın yüzde 70’i PKK/DEM’i ‘terörist’ olarak görüyor... ‘Kayyum’a destek yüzde 65, gençlerde yüzde 68’i buluyor

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İsim değiştirdi ama PKK terör örgütünün; siyasi kolu PKK/DEM’e çizdiği strateji değişmedi. “Hakkında PKK’dan soruşturma ve yargılaması olan kişilerin aday yapılması sonrasında kayyum atanması ve kitleleri sokak eylemlerine çağırıp kaos çıkarma” stratejisine bu kez CHP’yi de alet ettiler.

“Kandil uzlaşması” İstanbul Esenyurt’a PKK/DEM’li kafasına sahip Ahmet Özer’i aday gösterip seçtirdi. Elbette buna karşı Anayasa ve yasalardan kaynaklanan önlemler de değişmedi.

SEKİZ BELEDİYEYE KAYYUM

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü üyesi olan, yardım yataklık ve propagandası yapan PKK/DEM’li belediyelere kayyum atanmasına devam ediyor. Hakkari, Mardin, Batman, Şanlıurfa Halfeti, Tunceli, Tunceli Ovacık’tan geçen hafta cuma günü Van Bahçesaray Belediyesi’ne kayyum atandı. PKK/DEM’li belediyeler yanında PKK üyesi olmak iddiasıyla tutuklanan CHP Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine de kayyum atanmasıyla toplam sayı sekize yükseldi.

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PKK/DEM ile CHP yönetiminin işbirliği kayyum atanmasına gösterdikleri tepkilerde de kendisini gösterdi. Konu hem terörle mücadele hem MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrıları üzerine PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi hem de kayyum atamaları nedeniyle Türkiye’nin siyasi gündeminin üst sıralarında yer alıyor.

SONAR’IN ARAŞTIRMASI

Bu konu gündem ile ilgili anket çalışmalarına da yansıyor. Bugün size bu konuda iki çarpıcı anketten söz edeceğim. İlki Hakan Bayrakçı’nın başında olduğu Sonar Araştırma’nın Kasım ayı anketi. 25-29 Kasım arasında 26 ilde yapılan 3 bin 43 kişi ile gerçekleştirilen ankette PKK’nın siyasi kolu DEM’in toplumsal röntgeni çekilmiş durumda. Hatırlayacaksınız PKK/DEM’in Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan, “Bizim partide terör yok, terörist yok, terörle bağımız yok” demişti. Sonar anketine katılanlara konuyla ilgili soru ile verilen cevap şöyle:

“DEM parti genel başkanı Tuncer Bakırhan’ın Bizim partide terör yok, terörist yok, terörle bağımız yok” açıklamalarının doğru olduğunu mu düşünüyorsunuz yoksa yanlış olduğunu mu düşünüyorsunuz?”

- Doğru buluyorum yüzde 12.2

- Yanlış buluyorum yüzde 70.4

- Kararsızım 9.1

- Fikri yok cevap yok 8.3”

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ÇAĞRILAR PKK/DEM İÇİN FIRSAT

Yani PKK/DEM yönetimi ne derse desin toplumun çok büyük bölümü PKK/DEM’in PKK terör örgütüyle bağlantısından, PKK terör örgütünün parçası olduğundan emin. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin PKK/DEM’e “PKK terör örgütüyle arasına mesafe koyması” yönündeki çağrılara uyması bu fikrin değişmesine yardımcı olabilir. Elbette bu PKK/DEM’in yapacağı açıklamalara ve PKK’lı teröristlere karşı durmasıyla mümkün. Evet biliyorum zor ama mümkün.

Sonar Araştırma’nın kayyum atamaları ile ilgili sorduğu soru ve cevabı şöyle:

“Terör örgütleriyle ilişkisi tespit edilen belediye başkanlarının görevden alınıp kayyum atanmasını destekliyor musunuz?

Evet destekliyorum yüzde 58.3

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Hayır desteklemiyorum yüzde 34.4

Fikri yok cevap yok yüzde 7.2”

Yani toplumun büyük bölümü kayyum atamalarını destekliyor. “Fikrim yok” diye cevap verenler de orantılı dağıtıldığında kayyuma destek yüzde 60’ın da üzerine çıkıyor. Demokrasiyi kullanarak terör örgütüne yardım yataklık edenler ve onlarla işbirliği yapanlar umarım bu verilerden gerekli sonuçları çıkartırlar. Halk belediyelerden hizmet bekliyor, PKK terör örgütüne yardım yataklık değil.

KAYYUM KARARINA DESTEK YÜZDE 65

PKK terör örgütünün “siyasal alan yapılanması” ile mücadelede terör örgütüyle ilişkisi olan PKK/DEM’li belediyelere kayyum atanması önemli bir adımı oluşturuyor. Kendi yönetimi altındaki Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanan CHP’nin, PKK/DEM ile işbirliği yapması kendi seçmeni dahil halkın çoğunluğu tarafından tepki alıyor. Bu konuda yapılan son anketlerden biri Murat Gezici’nin sahibi olduğu Gezici Araştırma’ya ait. PKK/DEM’liler onlarla işbirliği yapan CHP yönetimi ne derse desin Türk milleti, terörle ilişkili belediyelere kayyum atanması kararının arkasında duruyor.

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GEZİCİ’NİN ARAŞTIRMASI

Gezici Araştırma tarafından 23-24 Kasım günlerinde Türkiye genelinde yani geçen hafta 3 bin 864 katılımcıyla yüz yüze görüşme yöntemiyle 24 ilde 45 ilçede 68 mahallede yapılan kamuoyu araştırması bunu doğruluyor.

Araştırma sonuçları, Türkiye genelinde kayyum atamalarına ilişkin güçlü bir destek olduğunu ortaya koydu. Kayyum atamasını “Evet, doğru buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 46.2, “Kısmen doğru buluyorum” diyenlerin oranı yüzde 18.5’tir. Bu iki kategoriyi birleştirdiğimizde, doğru bulanların toplam oranı yüzde 64.7’ye ulaştı.

GENÇLERDE DESTEK YÜZDE 68

Bu oran, toplumun önemli bir kısmının kayyum atamalarını terörle mücadele ve devlet otoritesinin yeniden tesis edilmesi bağlamında olumlu bir adım olarak gördüğüne işaret ediyor. Buna karşın toplumda yüzde 30.2 oranında bir kesim bu uygulamayı doğru bulmuyor. Bu da daha çok politik kutuplaşmadan kaynaklanıyor.

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18-27 yaş arası gençler arasında kayyum atamalarına destekte “kısmen” ve “evet” diyenlerin oranı yüzde 68’e ulaşıyor. Bu, genç seçmenlerde milliyetçi ve devletçi eğilimlerin artışını yansıtıyor. Araştırmaya göre yaş arttıkça kayyum atamalarını doğru bulma oranları yükseliyor. Bu, yaşlı seçmenlerin geleneksel devlet otoritesine ve mevcut sistemin devamlılığına daha fazla önem verdiğini gösteriyor. Kadın seçmenler arasında kayyum atamalarına destek oranlarının erkeklerden daha yüksek olduğu gözlemleniyor.