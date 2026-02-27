Halep’te iftar

Haberin Devamı

İç savaşın en kanlı günlerinde, Türkiye’de bazı siyasi liderler “Suriyelileri geri göndereceğiz” deyip “seçimlerde oy getirir” diye nefret kampanyaları düzenlerken, sözde medeni Avrupa kapılarını kapatıp, Yunanlılar batırdıkları botlarda Ege’de ölüme mahkûm ederken “Türkiye’de gelecek kuşaklar iç savaştan kaçan Suriyelilere karşı ev sahipliği yapmanın onurunu taşıyacak, tarih önünde boyunları bükük olmayacak” demiştim.

İşte tarih ve tüm dünya önünde bu gurur ve onurla şimdi Suriye’de Halep’teyiz.

1.2 milyon kişi geri döndü

2012’de iç savaşın başlangıcında 14 bin kişi Türkiye’ye sığınırken, 2021 yılında bu rakam resmi kayıtlara göre 3.7 milyona kadar çıktı. Türkiye’nin 2016’tan itibaren Fırat Kalkanı ve devam eden operasyonlarla Suriye’de oluşturduğu güvenli bölgelere dönüşler sonucu 2022’den itibaren Türkiye’deki Suriyelilerin mevcudu kademeli olarak azaldı. 12 yıllık iç savaşın ardından 8 Ekim 2024 devrimi ile sona eren Baas ve Esad Rejimi sonrası yeniden yapılanma dönemi ile geri dönüş dalgası yaşandı. Türkiye’deki Suriyeli sayısı 19 Şubat 2026 itibarıyla 2.3 milyona geriledi.

Gaziantep, sınır il olarak; gerek iç savaş döneminde koordinasyon merkezi olarak gerek geri dönüşlerin başladığı dönemde hep kilit rol oynadı. Bu yıllar içinde 500 bin Suriyeliye yuva oldu. Halen en çok Suriyelinin yaşadığı ikinci il özelliğini koruyor.

19 Şubat 2026 tarihli rakamlara göre İstanbul’da 406 bin Suriyeli yaşarken, Gaziantep 325 binden fazla Suriyeliye ev sahipliği yapıyor. Gaziantep iç savaş döneminde Suriyelilere kucak açarken, geri dönüşlerin hızlandığı 2025’ten itibaren Suriyelilere destekte de yine başı çekiyor.

İşte dün bunun bir örneği yaşandı ve Suriyelilerin “Fatma Abla” dediği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yönetimi Halep’te 10 bin kişiye iftar verdi. İftar hazırlıkları öncesi ve iftar sırasında yaşanan diyaloglar gerçekten göz yaşartıcıydı.

Fatma Şahin

EMEVİ CAMİSİ HALILARINI YENİLEMİŞTİ

8 Aralık 2024 devriminden sonra Suriye’ye destek olmak için öne atılan il Gaziantep oldu desek yanlış sayılmaz. Suriye’nin başkenti Şam’da yer alan, İslam dünyasının en eski ve en önemli camilerinden Emevi Camisi’nin, bakım ve onarım çalışması kapsamında sağlıklı bir şekilde ibadete açılması için eskiyen halıları Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilendi. Dini ve kültürel bir merkez olarak önemini koruyan, 61 yıllık Baas Rejimi döneminde ihmal edilen caminin en son 2006 yılında yenilenen halıları, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in çağrısı ve öncülüğüyle, dünyanın halıda öncüsü konumdaki Gazi şehirde üretildi. Esad Rejimi’nin devrilmesi ardından ilk teravih namazına yetişen 5 bin 500 metrekare olan halılar, işinin ustaları tarafından iki aylık çalışmayla hazırlandı. Halılar Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği tarafından üretildi.

DESTEKLERİ ÖRNEK VE MODEL OLDU

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, onurlu, güvenli, insani, insan onurunu koruyan bir dönüş sağlanması için büyük yıkıma uğrayan Suriye’de Cerablus’ta yürütülen model gibi kardeş şehir Halep’te su, elektrik, doğalgaz iletişim altyapısının tekrardan inşasında başta teknik destek olmak üzere aktif rol oynuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin öncülüğünde Suriyelilere yönelik yürütülen ve bir model oluşturan sosyal politikalar ülke geneline yayılıyor. Bu kapsamda Gaziantep ili Halep ve Şam ile kardeş şehir oldu. Osmanlı döneminde Halep vilayetinin bir ilçesi olan Antep, bugün Gaziantep olarak Halep, Şam ve Suriye’ye sahip çıkıyor.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Halep’te bir Millet Bahçesi inşa edecek. Ulaşım hatlarının güçlendirilmesi ve toplu taşıma ağlarının oluşturulması amacıyla 5 otobüs Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Halep Valiliği’ne hibe edilecek.

GERİ DÖNÜŞLER İÇİN MERKEZ

Geri dönüşlere insani yönde yaklaşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Suriye’deki belediye hizmetlerinin daha verimli hale getirilmesi için gereken desteğini de sürdürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Türk Kızılay, SGDD-ASAM ve yerel sivil toplum kuruluşları işbirliğiyle hayata geçirilen Yeniden Uyum Destek Merkezi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın katılımıyla açılmıştı.

Göç yönetimi alanında uluslararası düzeyde örnek teşkil edecek çok paydaşlı bir yapıda kurulan merkez, Türkiye göç politikaları çerçevesinde Suriyelilerin gönüllülük esasına dayalı, güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde anavatanlarına dönüşlerini desteklemek için kuruldu.

Yoğun Suriye nüfusu ve sınır ötesi operasyonlar açısından stratejik konumu nedeniyle pilot bölge seçilen şehirde, Suriye krizinin başlangıcından bu yana göçmenlere yönelik hizmetleriyle ön plana çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bu merkezle birlikte göç yönetiminde yerel sorumluluğun en güçlü örneklerinden birini daha hayata geçiriyor.

Merkezden gönüllü geri dönüş süreci hakkında bilgi almak isteyen, hazırlık aşamasında olan ya da dönüş sonrası destek talebinde bulunan tüm Suriyeli bireyler faydalanabilecek. Başvurular doğrudan merkeze yapılabileceği gibi, telefon, WhatsApp hattı veya çevrimiçi başvuru kanalları üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

Sadece Halep’te gördüklerimiz değil, Türkiye’nin Suriye için yaptıkları hiç unutulmayacak bir dostluk köprüsü oluşturacak.