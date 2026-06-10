‘Hain Kemal’, ‘Pavyoncu Özgür’ sloganları altında ‘Home Office’ Genel Başkan Kılıçdaroğlu... Siyaset için tarihi CHP için kara gün

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Oysa Kılıçdaroğlu dün TBMM Başkanlığı’na yazı göndererek CHP Grup toplantısında konuşma yapacağını bildirmiş, saat 13.30’da tüm partilileri TBMM’ye çağırmıştı.

CHP Grup Başkanı ve Manisa Milletvekili olan ve mahkeme kararına rağmen sosyal medya hesabında “CHP Genel Başkanı” sıfatını kullanan Özgür Özel de duyuru afişinde “Seçilmiş Genel Başkan” sıfatını kullanarak aynı gün aynı saatte ve aynı yerde grup toplantısı yapacağını duyurdu.

Aynı yer ve aynı saatte iki toplantı gibi bir durum aslında CHP’de yaşanan bölünmeyi tarif ediyordu. Bir parti ve biri hukuki, birisi sahip olmadığı çalıntı sıfatla fiili başkanla iki toplantı yapmak gibi garip bir durum ortaya çıkacaktı.

Dolayısıyla gün gergin başladı, TBMM içinde Özgür Özel destekçisi milletvekilleri sabahın erken saatlerinden itibaren TBMM’deki CHP grup salonunda yer kapma yarışına girdi. Saat 10.00 itibarıyla yanındakilerle Kılıçdaroğlu destekçisi milletvekillerine yer bırakmadılar.

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Salonda sayısal üstünlüğü ele geçiren Özgür Özel yanlıları artık çatışmaya hazırdı; TBMM’ye gelmeye cesaret etmesi halinde Kılıçdaroğlu’nu pişman etmeye hazırlanıyorlardı.

“FETÖ’CÜ ÖZGÜR” “PAVYONCU ÖZGÜR”

Dışarıda ise Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel taraftarları arasında gerginlik atılan sloganlarla başladı. Özgür Özel destekçilerinin “Hain Kemal” sloganına, Kemal Kılıçdaroğlu taraftarları “FETÖ’cü Özgür, Pavyoncu Özgür, Fetullah’ın itleri yıldıramaz bizleri” şeklinde karşılık verdi

TBMM tarihinde ve CHP tarihinde bir ilk yaşanacak, partinin grup toplantısında iki taraf birbirine girecek belki de Genel Başkan Kılıçdaroğlu saldırıya uğrayacaktı.

Gerilim, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin grup konuşmasına konu oldu. Bahçeli, Özgür Özel’e “Aklı selimle hareket et” çağrısı yaptı. Ancak çağrı Özgür Özel’e yapılmasına rağmen Kılıçdaroğlu cevap verdi. Sosyal medyadan yayınladığı mesajında, “Mahkeme salonlarında da söyledim bugün buradan bir kez daha ilan ediyorum: Topyekûn halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız!” diyerek TBMM’de yapmayı planladığı toplantının yerini CHP Genel Merkezi, saatini de 13.30 yerine 14.00 olarak değiştirdi.

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GENEL BAŞKAN TBMM’YE SOKULMADI

Önceki gün, Kılıçdaroğlu’nun yapacağı Grup Toplantısı için “Sayı yok, yetki yok, meşruiyet yok” diyen Özgür Özel, dün TBMM’ye sokmadığı Kılıçdaroğlu’nun “darbe” ile göreve geldiğini belirtirken, CHP Genel Başkanı’nı TBMM’ye sokmayan kalabalığa şunları söyledi: “AK Parti yargı kollarının girişimiyle yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis’in kapılarının önünde püskürttünüz. Siz olmasaydınız, partinin sokağından bile geçmemesi gereken o tipler bugün de bu Meclis’in kapısına dayanacak, sanki CHP misafiriymiş gibi içeri sokulacak, grup toplantısını provoke edecek, sabote edecek ve kürsüyü seçilmiş genel başkana değil, atanmış kararla gelen birisine vereceklerdi”.

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Kemal Kılıçdaroğlu için “darbe ile göreve gelen, atanmış genel başkan” diyen, Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla Ankara pavyonlarında kurulan delege pazarı ve şaibeli kurultayla oturduğu CHP genel başkanlık koltuğundan mahkeme kararı ile kaldırılan Özgür Özel saat 13.30’da “seçilmiş genel başkan olarak” TBMM grup toplantısını yaptı.

Artık hukuken olduğu gibi fiilen iki CHP olduğu ortaya çıktı. Özgür Özel, TBMM’ye sokmadığı Kılıçdaroğlu’nu genel merkezde konuşmaya mecbur bıraktı. Bir partide olabilecek en kötü tablo, parti disiplini dedikleri kavramın alt üst olduğu bir tablo ortaya çıktı.

KILIÇDAROĞLU ÖZEL’İ BEKLEDİ

Kemal Kılıçdaroğlu saat 14.00 olarak ilan ettiği genel merkezdeki toplantısına başlamak için Özgür Özel’in konuşmasının bitmesini bekledikten sonra saat 14.30 gibi kürsüye çıktı.

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İlk cümleleri “Arınma” üzerine oldu: “Arınacağız kirlilikten arınacağız, temiz siyaset yapacağız, kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Arınma, tarihin hiçbir döneminde CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben sana para vereyim en bana oy ver. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar ve olamaz ve olmayacaktır da. İradesini parayla satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim” sözleriyle yol haritasını çizdi.

Ancak Özgür Özel ve ekibi, CHP Genel Başkanı’nı TBMM’ye sokmayarak adeta bir zafer kazandı. Belli ki milletvekili olduğu CHP’ye olabildiğince büyük zarar vererek yolsuzluk ve rüşvetten yargılanan adeta patronu gibi davranan İmamoğlu’nun çizdiği siyasi yol haritasını takip edecek. Hep konuşulan şekliyle bir başka parti çatısı altında yoluna devam edecek. Ortaya çıkan çift başlılık uzun sürmez, zaten Kemal Kılıçdaroğlu “arınma” derken buna dair mesajlarını verdi; belli bir sürede partide tasfiyelere başlayacak. Eğer dediğini yapmazsa, Özgür Özel TBMM’ye sokmadığı Kılıçdaroğlu’nu CHP Genel Merkezi’ne hapsedecek. Sonraki adımı Kılıçdaroğlu’nun “Home Office” yani evinden partiyi yönetmesi olacaktır.