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Hahambaşı, FETÖ elebaşına vize mektubunu FBI’a iletmişti

#İshak Haleva#Yahudi Cemaati#Hahambaşı

DÜN Türk bayrağına sarılı tabutuyla cenaze töreni sonrası defnedilen Türkiye’deki Yahudi Cemaati Hahambaşı İshak Haleva’nın adını ne zaman duysam, FETÖ elebaşı Gülen’e ABD vizesi için kapısına gelen FETÖ’cülerin verdiği referans mektubunu FBI’a ulaştırması gelir.

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Öncelikle ailesi Türk Yahudi toplumuna başsağlığı dileyerek unutulmaması gereken bu konuya gireyim.

1999 yılında turist vizesiyle ABD’ye kaçan FETÖ elebaşı Gülen, 2003’ten itibaren vize sorunları yaşamaya başlamıştı. Gülen’in avukatlarının, sürekli oturma izni için Yeşil Kart başvurusu Amerikan Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri Bürosu tarafından reddedilmişti.

FBI’IN OLUMSUZ RAPORU

Bunun en önemli nedenlerinden biri FETÖ elebaşının Pensilvanya’daki faaliyetlerini takibe başlayan FBI (Federal Soruşturma Bürosu) raporunda, Gülen için “Gülen ılımlı mesajıyla daha sinsi ve radikal bir gündemi gizleyen bir radikal İslamcıdır” yazılmasıydı. Geçici vizenin süresinin dolması ile birlikte ABD’de kalıcı vize almak için başvuran Gülen’in karşısına FBI’ın bu raporu çıkmıştır.

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Hahambaşı, FETÖ elebaşına vize mektubunu FBI’a iletmiştiİshak Haleva

ÜÇ FETÖ’CÜ POLİS KONSOLOSLUKTA

Türkiye’deki tüm örgüt üyelerini harekete geçiren FETÖ üyesi üç polis bu durumu konuşmak ve FBI’ın olumsuz raporunun değiştirilmesi için ABD İstanbul Başkonsolosluğu’na da gitmişti. FETÖ’cü polisler buradan eli boş dönünce FETÖ yapılanması yeni bir girişim başlattı.

ABD’de kalıcı vize almak için dosyasına konulmak üzere Vatikan dahil dünyanın her yerinden ilişkide oldukları akademisyen, siyasetçi, din adamları referans mektupları toplamaya başladı. Kapısını çaldıkları kişilerden birisi de Türkiye’deki Yahudi Cemaati lideri Hahambaşı İshak Haleva’ydı.

FETÖ’cüler Haleva’ye gelerek önceden hazırlanmış matbu taslak bir mektubu kendisine vererek altına imza atmasını istediler. Haleva ise imzalamadan önce FETÖ’cülerden süre istedi ve kendisine verilen ve imzalaması istenen taslak referans mektubuyla ABD Konsolosluğu’na giderek durumu aktardı. Kendisine verilen taslak mektubun örneğini ABD’li diplomatlara verdi. 

HALEVA ABD KONSOLOSLUĞU’NDA

ABD’nin İstanbul Başkonsolos Vekili Stuart Smith durumu 4 Ağustos 2005 tarihinde, “GİZLİ” damgasıyla “Hoca’ya destek için seferber olmak” başlığını taşıyan telgraf ile Washington’a bildirdi. Raporda, Haleva ile yapılan görüşme şöyle aktarıldı:

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“Başkonsolos için verilen bir veda yemeğinde; Hahambaşı Isak Haleva, yerel bir vakıf aracılığıyla halen ABD’de ikamet etmekte olan, bir İslami cemaatin ruhani önderi konumundaki Fetullah Gülen için bir destek mektubu isteyen güç bir taleple boğuştuğunu belirtti. Haleva, kendisine bu istekle gelenlerin Gülen’in kısa bir süre sonra ABD’deki göçmenlik statüsünü değiştirmek için başvuracağını ve ABD hükümeti içerisinde kendisini ılımlı mesajlarıyla daha sinsi ve radikal gündemini örtmeye çalışan bir ‘radikal İslamcı’ olarak gören kesimlerin görüşlerine karşı bir tavsiye mektubuna ihtiyacı olduğunu belirttiğini aktardı. Söz konusu kaygı, açıkça Gülen taraftarlarının ABD’de yakın geçmişli bir FOIA [Bilgi Edinme Yasası] talebi kapsamında edindikleri FBI belgelerinden kaynaklanmaktadır.

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Bunun haricinde, Gülen’in yakınlarıyla ticari bağlantıları olanlar da kendilerinden Gülen’in şahsi isteğiyle benzer tavsiye mektupları rica edildiğini onaylıyorlar. Diğer yandan, Gülenci bağlantıları olan polislerin de bürodan (FBI) Gülen için ‘temiz kâğıdı almak için İstanbul ABD Konsolosluğu’nda FBI’a bağlı çalışan ateşeye danışıyorlar.

BARTHOLOMEOS, MUTAFYAN, HALEVA MEKTUP VERMEDİ

Bu öğle yemeğinde Haleva, vakfın kendisini müşkül durumda bıraktığını vurguladı. Bir yandan, Gülen’in nihai amaçlarından kendisi de emin olmadığı için, açık uçlu, yaygın olarak kullanılabilecek, “ilgilisinin dikkatine” yazılmış bir tavsiye mektubu vermek istemiyordu. Öte yandan Hahambaşı, Gülen’in geçmişte Türkiye’deki Yahudi Cemaati’ne verdiği destek nedeniyle bu talebi öylece geri de çevirememişti. Henüz son kararını vermemiş olmakla birlikte Haleva, ABD Göçmenlik Bürosu yetkililerine hitaben (bizden uygun bir muhatabın adını vermemizi istedi) daha sınırlı bir mektup yazarak, sadece Yahudi Cemaati’nin Gülen’le olan özel etkileşiminden söz etme eğiliminde olduğunu söyledi. Ardından, Ekümenik Patrik ile Ermeni Patriki’ne de benzer başvurular yapıldığını, ancak onların buna yanaşmadığını öğrenince, Haleva da Başkonsolos’a, sınırlı bir mektup yazmanın uygun olacağı yönündeki fikrini bile yeniden gözden geçirdiğini söyledi.”

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Hahambaşı, FETÖ elebaşına vize mektubunu FBI’a iletmişti

CIA’CILARIN MEKTUBUYLA VİZE

Kendisini “ılımlı İslam›ın temsilcisi ve dinlerarası diyalog simgesi din adamı” diye pazarlamaya çalışan FETÖ elebaşı Gülen için, Türkiye’deki üç önemli din adamı Ermeni Patrik Mutafyan ve Rum Patrik Bartholomeos ve Hahambaşı Haleva referans mektubu vermezken, uzun bir mahkeme sürecinden sonra CIA yöneticisi Graham Fuller ve George Fidas gibi isimlerin mektuplarıyla, CIA’cıların devreye girmesiyle FETÖ elebaşı 2008’dan itibaren ABD’de ikamet için gerekli vizeyi aldı. Haleva vatanı Türkiye’de toprağa verildi, vatan haini Gülen ise kaçtığı ABD’de gömüldü.

#İshak Haleva#Yahudi Cemaati#Hahambaşı
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