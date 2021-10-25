Güvenlik duvarı 1079 kilometreye ulaştı

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, “ittifak”, “muhataplık” derken vitesi büyütmüş tam gaz gidiyor. Millet İttifakı’na destek karşılığı taleplerinden birisini daha dile getirmiş, iktidarın parçası olacaklarmış!

Pervin Buldan’ın konuyla ilgile açıklaması şöyle: “Şimdilik demokratik bir muhalefet yürütüyoruz ama bu böyle devam etmeyecek. İleriki süreçlerde demokratik iktidarın bir parçası olacağımıza siz Ağrı halkının huzurunda söz veriyoruz. Biz, bu yola büyük bedeller ödeyerek çıktık. Ödediğimiz bedellerin, verdiğimiz emeğin karşılığı olacak. Bir dahaki seçimlerde HDP, bu ülkeyi yöneten bir parti olacaktır. Hiç kimsenin kuşkusu olmasın.”

PKK’LILARIN ARKASINDAYDI...

Konuşmasında iki kez geçen “demokratik” kelimesi dikkatinizi çekmiştir. İnsanın gülesi geliyor. Terör örgütü sözcüsü bir partinin eşbaşkanı “demokratik muhalefet” ve “demokratik iktidardan” söz ediyor.

Meydanlarda yaptığı şu konuşma hâlâ kulaklarımızda: “Sayın Öcalan’ın arkasındayız. Kandil’deki dostlarımız, arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, yoldaşlarımız, Sayın Karayılan, Sayın Bayık... Bu insanlar dağlarda. Hakkârili gençler dağlarda, Hakkâri’nin çocukları dağlarda...”

CHP’Lİ ÇİÇEK SÖYLEMİŞTİ

“Kendi fikri...” ya da“Hayal kuruyor...” diyebilirsiniz.

O zaman, kısa süre önce iki CHP’linin yaptıkları açıklamaları hatırlamak yeterli olacaktır.

CHP’li