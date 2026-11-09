Gizli tanık ‘AW1G48PR’ Emir Sarıgül çıktı: Babası Mustafa Sarıgül’ün Şişli’deki yolsuzluklarını da anlattı

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4 Kasım günü etkin pişmanlık ifadesi verdikten sonra ev hapsi ile tahliye edilen Emir Sarıgül, tutuklandığı 21 Ekim 2026 günü “AW1G48PR” kod adıyla verdiği ifadede Mustafa Sarıgül’ün Şişli Belediye Başkanlığı döneminde ilçedeki ünlü AVM projelerinin inşaat ve imar ruhsatları karşılığı rüşvet olarak aldığı para ve gayrimenkulleri tek tek sıralarken, “Mustafa Sarıgül’ün çeşitli projelerde almış olduğu gayrimenkuller ilk başta Ali Altınbaş ve Serdar Altınbaş üzerine alınırdı. Bu şekilde gayrimenkul legalleştirilip sisteme sokulurdu. Arada belli bir zaman geçtikten sonra Mustafa Sarıgül’ün göstermiş olduğu şirkete gayrimenkul devredilirdi” dedi.

KANYON İÇİN VİLLA ALDI

Mustafa Sarıgül’ün ilk belediye başkanı olduğunda güvendiği insanları çeşitli pozisyonlara getirdiğini anlatan Emir Sarıgül, “kasa” olan bu kişilerden birisinin İlhami Kaymak olduğunu, Şişli’deki Tat Towers’ın tadilat izni karşılığı para aldıklarını söyledi.

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Levent’teki Kanyon AVM’nin inşaat grup başkanı ile yakın arkadaş olan İlhami Kaymak aracılığı ile projenin yapılması için Mustafa Sarıgül’ün Serdar Altınbaş üzerine Eczacıbaşı’nın projesi olan Zekeriyaköy’de bulunan Ormanada projesinde 1 adet villa aldığını, halen kirasını da babasının aldığını anlattı. Emir Sarıgül, hangi projeden kimler aracılığıyla rüşvet aldığını şöyle anlattı:

TEKFEN TOWER İÇİN RÜŞVET

- “Büyükdere Caddesinde bulunan Tekfen Tower projesinin yapımından Mustafa Sarıgül para aldı. Bu paranın bir kısmı nakit, bir kısım ödemede Tekfen Rezidans Nişantaşı projesinden 2 adet daire alındı. Bu dairelerden biri ilk önce Mehmet Ali Aslan üzerine yapıldı. Daha sonradan Serdar Altınbaş’a devredildi. En sonunda Mustafa Sarıgül’ün satın aldığı şirkete daire devredildi. Diğer daire ise Tekfen Bomonti projesinden alındı.

METROCITY İÇİN İKİ DAİRE

- Metrocity AVM nin yapımı için Mustafa Sarıgül para, ruhsatı için bir adet daire aldı. Daire doğrudan Metrocity Rezidans’ın içinde yer alıp, ilk başta Ahmet Akan üzerindeydi. Daha sonradan Mustafa Sarıgül’ün şirketine teslim edildi.

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ZİMMER OTEL İÇİN 15 MİLYON DOLAR

- Zimmer Otel, Beyoğlu’nda olup işletmecisi Ömer Sarıgül’dür. Mustafa Sarıgül elde ettiği paralardan 15.000.000 dolar da bu otelin işletmesini almak için Diyarbakırlı bir işadamı olan Veysel Kadayıfçıoğlu’na teslim etti. Veysel Kadayıfçıoğlu otelin işletmesi olan şirketi Ömer Sarıgül’e verdi. Verilen 15.000.000 dolar da İlhami Kaymak tarafından Kadayıfçıoğlu’nun gösterdiği kişilere gönderildi.

PRAG’DA GİZLİ ORTAKLI PROJE

- Mustafa Sarıgül’ün Çek Cumhuriyeti ülkesinin başkenti Prag’da bulunan yatırımıyla alakalı bildiklerimi anlatacak olursam Mehmet Ali Aslan buradaki inşaatları Mustafa Sarıgül ile yapmak istiyordu. Mustafa Sarıgül bu ülkeye parayı, İlhami Kaymak üzerinden yurtdışına çıkardı. Ortak olarak Serdar Altınbaş ve Fatoş Altınbaş gözüktü. Daha sonradan tüm şirket Altınbaşların üzerine geçti. Altınbaşların sahip olduğu hisse aslında tamamen Mustafa Sarıgül’e aitti.

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SPINE TOWER İÇİN İKİ DAİRE

- Maslak’ta bulunan Spine Tower imar ruhsatı için Mustafa Sarıgül iki adet yan yana daire aldı. Bu dairelerin karşılığı ruhsat verildi. Daireler ilk başta Altınbaş ailesinin göstermiş olduğu kişi üzerine devredildi. Daha sonradan Mustafa Sarıgül, Altınbaş ailesinden bu daireleri teslim aldı.

ANKARA’DA 19 MİLYON DOLARA İHALE

- Ankara’da bulunan Şinasi ve Akün Sahne’sinin olduğu bina Emekli Sandığı’ndan ihale Altınbaş ailesinin üzerine alındı. Bina karşılığı yaklaşık 19.000.000 dolar bedel ödendi. Bu paranın kaynağı ve ödenmesi işlemlerini İlhami Kaymak organize etti. Bu binada şu anda Mustafa Sarıgül’e ait şirket bünyesinde bulunmaktadır.

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EMANETÇİ KUAFÖR VE DÖVİZ BÜROSU

- Zekai Erdem, Ulus’da kuaför dükkânı sahibidir. Mustafa Sarıgül’ün gayrimenkullerinin bir kısmının bu kişi üzerinde olduğunu duymuştum. Atakay Döviz Bürosu sahibi Ümit İlker Avcı, İlhami Kaymak ile yakın arkadaştır. İlhami Kaymak’ın bu kişiyle para ilişkileri olup bir bakıma paralarını emanet olarak tuttuğu döviz bürosudur.

TITANIC DELUXE ORTAKLIĞI

- Titanic Deluxe Otel ile ilgili bildiklerimi anlatmak istiyorum. Mustafa Sarıgül’ün Aygün ailesine ait olan Lara Titanic Otel’de Mustafa Sarıgül’ün ortaklığı olduğunu duymuştum. Hatta Mustafa Sarıgül’ün hiç ismi geçmeyen muhasebeci Oktay Özkan isimli şahsın Aygün ailesinden Temel Aygün ile olan irtibatından bu konu çözülebilir; duyduğum kadarıyla geçen sene her 3 ayda bir 450.000 Euro olmak üzere toplam 1.800.000 Euro para Taksim’de elden alınmıştı.

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VAKIF SEÇİM PARASI İÇİN KULLANILDI

- Maslak Nol isimli bina Ensar Saral ve Serdar Altınbaş tarafından kat karşılığı yapılmış olup daha sonradan aralarında anlaşma sonucu Mustafa Sarıgül’e devredilmiştir.

- Şişli Meslek Yüksekokulu Vakfı’ndan bahsetmek istiyorum. Mustafa Sarıgül buraya güvendiği isim olan Prof. Dr. Aynur Aydın isimli kişiyi getirdi. Mustafa Sarıgül ile Aynur Aydın ikili görüşmelerini gizli olarak yaparlardı. Mustafa Sarıgül seçim zamanı Erzincan’dan milletvekili adayı olunca Şişli Meslek Yüksekokulu Vakfı’nı tabiri caizse seçim fonlaması olarak kullandı. Belli başlı işadamlarına fatura kesilip iş yapılmış gibi gösterilerek vakfa para toplandı. Bu para da dolaylı olarak Mustafa Sarıgül’ün seçim ihtiyaçlarında kullanıldı.

NUROL TOWER İÇİN 10 MİLYON DOLAR RÜŞVET

- Çağlayan yolu üzerindeki Nurol Tower Plaza hakkında bildiklerimi anlatmak istiyorum. Bu yer TOKİ tarafından satılmıştır. Bu projenin bütün takibini Hüseyin Avni Sipahi yapıyordu. Bu projeden sadece ruhsat için olmak üzere Çarmıklı ailesinden 10.000.000 dolar Hüseyin Avni Sipahi isimli şahıs para almıştır. Hüseyin Avni Sipahi bu parayı Ankara’da Arjantin Caddesi’ndeki Nurol Holding’in merkezinden almıştır.

QUASAR İÇİN 7.5 MİLYON DOLAR VE 1 DAİRE RÜŞVET

- Mecidiyeköy’deki QUASAR projesi hakkında bildiklerimi anlatmak istiyorum. Bu proje TOKİ ve Emlak Konut tarafından satılmıştır. Bu projenin takibi Hüseyin Avni Sipahi tarafından yapılmıştır. Buranın ruhsat ve iskân işlemlerinin hallolması için Hüseyin Avni Sipahi, QUASAR İnşaat adına işlemleri takip eden Haydar (şirketin CEO’su) isimli birisinden parça parça olacak şekilde 7.500.000 dolar para ve 1 daire almıştır. Bu daire Serdar Altınbaş adına yapılmıştır, sonrasında Mustafa Sarıgül’e ait şirketlere devredilmiştir.”