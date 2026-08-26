Genel müdür itirafıyla ortaya çıkan gerçek: Oğlunun rüşvetini babası akladı...

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Aynı davanın sanıklarından babası Hasan İmamoğlu da dün ifade verirken benzer şeyleri söylemiş: “Ben burada yargılanmıyorum. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı’nın babası olduğum için yargılanıyorum”

İfadesinde asıl gülünç ifade ise şu: “Ticari hayatımda dikkat ettiğim iki şey: Haram yememek, çocuklarıma da haram yedirmemek...”

Hasan İmamoğlu suçlamalar hakkında ise “ticaret” diyor: “Bu mahkeme biraz enteresan. Dede, torun, baba üçü bir arada... Suçlar aynı, ticaret yapmak. Keşke bize zamanında ticaret yapmanın kanunsuz bir hareket olduğunu anlatsalardı, yapmazdık.”

Hasan İmamoğlu, kendisinin de adı geçen oğlu Ekrem İmamoğlu’na rüşvet vermek zorunda kalan işinsanlarının ifadeleri için tıpkı oğlu gibi “iftira” diyor: “Maalesef Türkiye’de yalancılık geçim kaynağı oldu. İftiracılık, itirafçılık adı altında icra yapılıyor. Suçlular suçsuz, suçsuzlar suçlu, iftiracılar itirafçı. Kendilerini aklayıp aklayıp çıkıyorlar.”

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Tıpkı oğlu gibi algıya yönelik sözleri aslında kendisine öğretilmiş bir ifade gibi duruyor. Nitekim, sanık konumunda olan her bir işinsanı İmamoğlu’na rüşvet vermek zorunda kaldığını delilleriyle anlatıyor.

BEYAZ İNŞAAT İTİRAFLARI

Dün ifade veren müteahhitlerden Beyaz İnşaat’ın sahiplerinden Muzaffer Beyaz, Bakırköy ve Beylikdüzü’ndeki projelerde ruhsat, iskân ve belediye işlemleri üzerinden milyonlarca dolarlık rüşvet talepleriyle karşılaştıklarını anlattı. Beyaz, 5 milyon Euro’luk rüşvet talebini reddettikten sonra Capacity AVM’ye ceza kesildiğini, başka bir projenin çözümü için kendisinden 3 milyon dolar istendiğini, dört dairenin Hasan İmamoğlu’na devredildiğini, 3 milyon dolarlık başka bir ödemenin ise “hak ediş” görüntüsü altında yapıldığını söyledi.

Beyaz ayrıca Ekrem İmamoğlu’nun yüzde 5 pay aldığı Terrace Park projesinde bu payın bedelinin hâlâ ödenmediğini belirterek, “Hakkımı helal etmiyorum, şikâyetlerime devam ediyorum” dedi.

KELEŞ, YILMAZ, ÖZER

Hasan İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet çarkındaki rolü bununla da bitmiyor.

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Hatırlanacağı gibi Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve rüşvet paralarıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının alımında öne çıkan üç isim vardı. Yolsuzluk ve rüşvet paralarının toplandığı avukatlık bürosu sahibi şimdi Yeni Parti Milletvekili olan sahibi Turan Taşkın Özer, “kafa koparan” lakaplı kasası Fatih Keleş ve balyaları taşımak dahil tüm işlerini yürüten sır küpü Tuncay Yılmaz’dı. Keleş ve Yılmaz’ın balya balya paralarla fotoğrafları hala hafızalarda.

İBB’ye iş yapan müteahhitlerden Ali Nuhoğlu İSKİ’den alacağını tahsil edebilmek için Ekrem İmamoğlu’nun talebiyle, sahibi olduğu Güllüce Tarım şirketi üzerine Emirgan’da iki villa almış, daha sonra bunları Tuncay Yılmaz’ın Genel Müdürü olduğu İmamoğlu İnşaat’a devretmişti. Sadece Ekrem İmamoğlu değil babası Hasan İmamoğlu’nun tüm işlemlerinde öne çıkan isim Tuncay Yılmaz oldu.

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VERGİ KAÇIRMAK İÇİN DEĞERİ DÜŞÜK GÖSTERDİ

Dün duruşmada Hasan İmamoğlu ve Tuncay Yılmaz isimleri yeniden yan yana geldi.

2023 yılında İmamoğlu Ailesi SSB Gayrimenkul şirketi üzerine Bodrum Ortakent’te 6 dönüm arazi içinde iki katlı villa satın aldı. İlana 1.6 milyon Euro’ya çıkan ve pazarlıkla 1.5 milyon Euro’ya anlaşılan villanın satış işlemlerini İmamoğlu Ailesi’nin ortağı olduğu şirketin genel müdürü Tuncay Yılmaz yaptı. Vergi kaçırmak için resmi satış işlemi 10 milyon TL olarak gösterildi. Geri kalan 1 milyon 30 bin Euro ise nakit olarak alıcıya çantalar içinde ödendi. ‘İmamoğlu suç örgütü’ davasında bu konu tüm işlemleri bilen Tuncay Yılmaz’a soruldu.

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YAZIŞMA VE FOTOĞRAF DOSYADA

Alıcıyla yazışmaları dahil balya balya dövizlerle fotoğrafları dava dosyasına giren Tuncay Yılmaz’a duruşma savcısı 1 milyon Euro’yu nereden bulduğu sordu. Resmi satış bedelinin SSB Gayrimenkul hesabından gönderildiğini anlatan Yılmaz, savcının elden ödenen 1 milyon Euro’nun kaynağını sorunca aralarında şu diyalog geçti:

“Duruşma Savcısı: Bu 1 milyon Euro’dan bahsediyorum ben. Bu parayı nasıl Hasan Bey’den aldınız? Süreç nasıl gerçekleşti?

Tuncay Yılmaz: Borç verdi Hasan Bey.

Duruşma Savcısı: Hani gidip elden mi aldınız? Şirketten mi aldınız?

Tuncay Yılmaz: Şirketteydi Hasan Bey›in hesabı, parası.

Duruşma Savcısı: Şimdi şöyle. 1 milyon Euro paradan bahsediyoruz. Tane tane

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gidelim ki anlaşılır olsun. Bu parayla ilgili parayı Hasan Bey’den elden mi aldınız?

Tuncay Yılmaz: Evet.”





BABASI DA LAFI DÖNDÜRÜYOR

Davanın sanıklarından olan Hasan İmamoğlu ise konuyla ilgili soruları tam anlamıyla taca attı. 1 milyon Euro’nun kaynağını “bizim şirkette para olur” gibi cevaplarla geçiştirdi.

Nitekim, İmamoğlu suç yapılanmasıyla ilgili iddianamede “Eylem 34” olarak yer alan bu villanın alımı ile ilgili kara para aklama şüphesi şöyle ifade edilmişti: “Bu satın alma işlemi için bankadan 10.000.000 TL göndermiş ve örgüt sisteminden temin ettiği valizler içerisindeki 1.030.000 Euro’yu elden vererek suç gelirlerini aklama işlemi gerçekleştirmiştir. Soruşturma dosyamızda yer alan örgüt üyesi Ali Nuhoğlu’nun İmamoğlu İnşaat’a devir ettiği Güllüce Tarım örneğinde olduğu gibi örgüt lideri Ekrem İmamoğlu elde ettiği suç gelirlerini aklama işlemlerini gerçekleştirirken, doğrudan gayrimenkul almak yerine; gayrimenkul alımının tespitini zorlaştırmak, alınan malın gerçek değerini gizlemek maksadıyla, içerisinde gayrimenkul bulunan ve gerçek değerinin altındaki sermayeli şirketleri satın alarak aklama suçunu gerçekleştirdikleri ve örgüt liderinin bu suçu meslek haline getirdiği anlaşılmakla...”

KARA PARA AKLAMADAN SUÇ DUYURUSU

İddianamede paranın kaynağının Hasan İmamoğlu olduğu yer almıyordu. Dolayısıyla bu konuda suçlama yapılmamıştı. Bunu itiraf eden de paralarla görüntüsü ortaya çıkan genel müdürü Tuncay Yılmaz oldu. Duruşma savcısı da bunun üzerine Bodrum’da 1.5 milyon Euro’ya alınan villa için elden ödenen 1 milyon Euro’nun kaynağının Hasan İmamoğlu olduğunu söyleyen Tuncay Yılmaz’ın anlattıkları ve Hasan İmamoğlu’nun paranın kaynağını açıklayamamasından dolayı kara para aklamadan dolayı suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Sadece ruhsat, imar, iskân izinleri almak için rüşvet vermek zorunda kalan işinsanları değil, İmamoğlu’nun adamları da konuştukça yolsuzluk ve rüşvet çarkı ortaya çıkıyor.