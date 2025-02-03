Gazeteciler, “Birbirini sattı mı?” diye tartışıyor... ‘Bay en mağdur Ekrem’ kahraman rolü oynuyor

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İmamoğlu’nun 27 Ocak günü İBB’de düzenlediği basın toplantısında hedef göstermesi sonrası bilirkişinin ses kaydının alınması ve izinsiz yayınlanması nedeniyle Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş ailesinden ve mesleğinden uzak, tutuklu olarak cezaevinde bulunuyor.

“Kılavuzu Ekrem olanın...” başlıklı son yazımda da belirttiğim gibi tüm bu yaşananların baş sorumlusu yolsuzluk dosyaları nedeniyle hakkında soruşturmalar bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’dur. Basın Danışmanı Murat Ongun da bilirkişi konusunda ilginç bir rol üstlenmişe benziyor.

Kendisine ait X sosyal medya hesabı üzerinden son iki mesajında bu konuya değinmiş. 1 Şubat günü “Bilirkişi Satılmış B. dosyası belki hiç kapanmayacak!” başlığının altına bir Cumhuriyet yazarının yazısını eklemiş.

2 Şubat günü ise yine Cumhuriyet gazetesinin manşetini ekleyerek “Bilirkişi Satılmış B. olayı büyüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘soruşturma açılsın’ çağrısı için çok sayıda kanıt ortaya saçılmış durumda. Adalete güveniyoruz, yetkililer mutlaka soruşturma başlatacaklar” şeklinde tuhaf bir mesaj paylaşmış. Hiçbir mahkeme kararına esas olmayan, mahkemelerin ve tarafların ret edebildiği bilirkişi ve raporu konusuna neden bu kadar ilgili gösteriyor acaba?

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“Bilirkişi konusunu gazetecileri de içine alacak şekilde medya üzerinden neden büyütmek istiyor?” sorusunu akla getiriyor. Amacı danışmanı olduğu İmamoğlu’nun durumunu anlatmak mı yoksa medya üzerinden gazetecilerin tutuklandığı tartışmayı büyütüp cepheyi genişletmek mi? İmamoğlu ve öyle görünüyor ki basın danışmanı, gazeteciler hakkında soruşturma açılmasından, Suat Toktaş’ın tutuklanmasından çok da rahatsız değil gibi... Tartışma büyüsün de büyüsün diye el ovuşturuyorlar sanki.



‘BİRBİRİNİ SATTI MI?’ TARTIŞMASI



İmamoğlu ise İstanbul Başsavcısı Akın Gürlek’i tehdit ve bilirkişinin hedef gösterilmesiyle ilgili hakkında açılan soruşturmalardan utanacağına, gazetecilerin hakkında soruşturma açılmasına sebep olduğu için rahatsızlık duyacağına cuma günü ifade verdikten sonrası yine otobüsün üzerine çıkıp kendisine mağduriyet devşirdi. O “tam yol ileri” giderken, medya da “Gazeteciler birbirini sattı” tartışması yapıyor.

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Hatırlatayım; bu tartışmada temel olan gözaltında ifadeleri alınan gazeteciler Barış Pehlivan, Kürşad Oğuz ve Suat Toktaş’ın ifadeleridir. Bilirkişi ile telefonda görüşen Barış Pehlivan savcılık ve mahkeme ifadesinde gelişmeleri şöyle anlatmıştı:

“Basın toplantısı sonrası kendi kullanmakta olduğum cep telefonumdan S... isimli şahsı aradım. Bu esnada yanımda Kürşad Oğuz isimli kanal yöneticisi vardı. Ben konuşmaya başladığımda telefonun sesi hoparlördeydi. Konuşma esnasında Kürşad Bey’in gazeteci refleksiyle görüşmeleri kayıt altına aldığını gördüm. Ancak daha sonra bu görüşme kaydının Halk TV’de yayınlandığını öğrendim. Bunun canlı yayında o an için yayınlanacağını bilmiyordum. Kaldı ki bu kayıt yapılırken benim bu görüşmenin ses kaydını yayınlamak gibi bir amacım da yoktu.”

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Pehlivan mahkeme ifadesinde şunları anlattı:

“Ekrem İmamoğlu’nun hedefindeki bilirkişiye hakkındaki bu iddiaları sorabilir miyim diye düşünmeye başladım, telefonunu buldum, dışarıda belediyenin bahçesinde o kişiye ulaştım, hoparlörü açtım amacım not almaktı. Halk TV’nin yayın koordinatörü Kürşad sorular sorduğumu görünce kendi telefonundan ses kaydına bastı, kayıt yaptığını gördüm. Ben Suat Toktaş’a ‘Kürşad Oğuz size ses kaydı attı, önemli bir habercilik’, Suat bana ‘Ses kaydını yayınlayalım mı?” diye sormuştur. Ben de ‘Ağabey biz gazeteciyiz ama istersen metin haline getir, ses kaydı yayımlama’ diyorum, ama o benim ‘metin haline getir’ gibi cümlelerimi çok sonradan görüyor, ben de canlı yayında ses kaydının yayınlandığına tanık oluyorum, bundan dava yeriz diyorum.” Kürşad Oğuz ise savcılık ifadesinde şunları söylemiş: “Kayıt cihazı ile görüşmeyi kayıt altına aldım. Bu sırada Barış’ın telefonu hoparlörde idi. Kendisi de benim kayıt yaptığımı gördü. Bu kaydı yaptıktan sonra Halk TV’de genel yayın yönetmeni olarak görev yapan Suat Toktaş isimli şahsa, ‘Bir de sen dinle diyerek’ gönderdim. Bunu gönderirken de kendisine usulünce yayınlanmaması gerektiğini belirttim ve bunun bir suç teşkil ettiğini bildiğimden endişelerimi dile getirdim.”



KÜRŞAD OĞUZ: ‘UYARDIM’



Kürşad Oğuz, mahkemede de Suat Toktaş’ı uyardığını şöyle ifade etti: “Bu kaydı bir süre sonra yayın yönetmenimize gönderdim, bir kez dinlenmesi gerektiğini aktardım, yayınlamanın doğru olmayacağını da belirttim, tam kelimeleri hatırlamıyorum, dava konusu olabilir diye dediğimi hatırlıyorum.”

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Konuyla ilgili tek tutuklu gazeteci Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş da ses kaydının yayınlanması konusunda “İzni var mı?” sorusuna olumlu yanıt aldığını söyleyerek, kaydı yayınladığını şöyle anlatmış: “Bu ses kaydı dışarıda yapılmıştır, nerede yapıldığını bilmiyorum, ilgilenmem de. Kürşad Oğuz’un kaydettiğini biliyorum, o bana gönderdi. Barış Pehlivan bilirkişi ile konuştu, sonrasında ses kaydı geldiğinde; ‘Bilirkişi ile konuştu’ dediğinde Barış da bana yazmaya başladı. Ben ses kaydını alıp montaja gittim. Barış’a ‘İzni var mı, dava açar mı?’ diye sordum, izni alınmadan yapılan bir ses kaydı benim bilgim dahilinde olsa ben bu yayını yapmam. Barış’ın bana “Ağabey biz gazeteciyiz” cevabını görünce, bunun izin dahilinde olduğunu düşündüm. ‘İzni var mı, dava açar mı, biz gazeteciyiz ağabey, ben yayınlıyorum’ kısmı 1 dakikalık meseledir. Sonrasında metin olarak yayınlasan daha iyi olur ağabey, dava açar bize cevabını aldım, tüm bunlar üç dakika içinde olmuştur. İlk yaptığım şeyin dikkate alınmasını isterim, ilk yaptığım şey ‘İzin var mı?’ sorusudur.”

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Elbette Suat Toktaş’ın hapiste olması açık ve etraflı tartışmayı engelliyor.

“Fazilet durağı yalanının” gözlerini açmadığı medya mensupları, bu konu üzerinden bir süre sonra Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanın ne kadar tehlikeli olduğunu tartışmaya başlayacaklar. Yoksa kariyer hırsı için her şeyi yapabilecek, herkesi harcayabilecek Ekrem İmamoğlu’nun her olaydan kendisine mağduriyet devşirmesi ve kendisine bir kahramanlık hikâyesi çıkarmaya çalışması, en çok onun bu amacına hizmet edenlerin başını yakacak.