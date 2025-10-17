Fırsatçı Ahmet Ağa’nın bölücülük hayali

Haberin Devamı

MHP Lideri Devlet Bahçeli son grup konuşmasında buna dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu; “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu istişarelerinin sonuna yaklaşmaktadır. Mazisi 41 yılı bulan bölücü terör sorununun bir günde çözümünü elbet beklemiyoruz. Ancak herkesi ve özellikle muhataplarını sorumlu bir dil kullanmaya davet ediyoruz. Şehitlerimize gencecik cesetler demek doğru ve isabet kaydeden bir söz değildir. Çünkü şehitler ceset değildir, onlar bizim kahramanımız, manevi muhafızlarımızdır. TBMM çatısı altında taşkın sloganlara da asla yer ve gerek yoktur. Herkes ve hepimiz ‘Terörsüz Türkiye’ hedefinin sekteye uğramamasına özenle dikkat etmeliyiz. Maksimalist taleplerin gündeme gelmesinden kaçınmalıyız.”

ERDOĞAN AMACI AÇIKLAMIŞTI

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 Ocak 2025 günü Diyarbakır’da yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye” çalışmasının tek amacını, “Terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların kayıtsız şartsız teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi” şeklinde tarif etmişti.

Nitekim PKK elebaşı Öcalan, 27 Şubat 2025 günü, ayrı bir ulus devlet, federasyon, özerlik hatta kültüralist taleplerin olmadığını, terör örgütünün anlam yoksunu haline geldiğini ve kendisini feshetmesi çağrısında bulunmuştu.

DEM SÜRECİ SABOTE EDİYOR

Ancak süreç ilerledikçe özellikle soykırımcı İsrail’in Suriye topraklarına yönelik saldırıları ve ABD destekli PKK terör örgütünün Suriye kolu SDG/PYD-YPG terör örgütü tarafından fırsat olarak görülen girişimleri “Terörsüz Türkiye” çalışmasına yönelik sabotajları da arttırdı. PKK yöneticileri ve DEM Partililer de süreci bozmak için elinden geleni yapmaya başladı. Öcalan’ın bile kendisi için dile getirmediği özgürlük taleplerini dillendirmeye, işi TBMM grup toplantısında örgüt elebaşı için slogan attırmaya kadar vardırdılar.

Öcalan’ın silah bırakma ve fesih çağrısının PKK’ya bağlı tüm grupları kapsadığını açıklamasına rağmen Suriye’deki kolu SGD terör örgütü buna uymazken, DEM partili milletvekilleri de buna destek olmaya başladılar.

Haberin Devamı

BAKIRHAN’DAN BÖLÜCÜ TALEPLER

DEM’in Eş başkanı Tuncer Bakırhan, Anayasa’daki Türk vatandaşlığı tanımını hedef alarak, “Anayasal yurttaşlık”, bölünmeyi amaçlayan “ana dilde eğitim”, özerklik amaçlayan, “yerel demokrasi”, “TCK’da değişiklik” diyerek PKK’lıların serbest kalmasını, “Sürgünde” dediği terör örgütü mensuplarına geri dönüş hakkı gibi talepleri tek tek sıraladı. Sonra da sordu, “Bunların hangisi maksimalist...”

AHMET AĞANIN SÖZLERİ

Asıl amaçlarını ise Devlet Bahçeli’nin “Ağalık vasfına sahip” diye tanımladığı Ahmet Türk bir kez daha ifşa etti. Ahmet Türk’ün hafta sonu bir toplantıda sarfettiği sözler hala bölücü fikirlerden vazgeçmediklerini ve fırsat kolladıklarını ortaya koydu.

Haberin Devamı

Ahmet Türk’, kendisine atfedilen sağduyulu tutumun tam tersine yaptığı konuşmada, “Suriye Kürtler için kırmızı çizgi” diyerek sarfettiği şu sözlerle bölücü hedeflerini çok net gösteriyordu: “Bu süreç doğru bir şekilde ilerliyor. Ama önümüzde engeller var. Bu engeller Suriye’deki gelişmeler, Kürt halkının oradaki özgür, demokratik geleceğine ipotek koymak isteyen anlayışlarla karşı karşıyayız. Bunun aşılması gerekiyor.

Burada özellikle hükümete seslenmek istiyoruz. Kürtler silaha sarılmak zorunda kaldı. Kendi güvenliğini sağlamak için silaha sarıldı. Bir ordu oluşturmadı. Kendi güvenliğini sağlamak için silaha sarıldı. Şimdi burada Kürtlerin silahlarını bırakmaları isteniyor. Özellikle Türkiye. Peki, burada güvenliği kim sağlayacak? HTŞ’nin (Heyet Tahrir el-Şam) polisi yok. HTŞ’nin askeri yok. HTŞ’nin bir gücü yok orada. Bu halkın güvenliğini kim sağlayacak? Bunun ötesinde HTŞ Türkiye’ye komşu olacağına Kürtler olsun. Kıyamet mi kopacak? Suriye Kürtler açısından kırmızı çizgidir. Dört parçadaki siyasi partiler demokratik geleceği sağlamak için bir duruş sergilemek zorundadır. Buradaki siyasi partilerin birbiri ile çok ciddi diyalog içinde olması gerekiyor. Kürdistan halklarının birliği konusunda ciddi bir çalışmanın olduğunun bilincindeyiz. Tarihi fırsatlar yüz yılda bir gelir. Bugün tarihi bir fırsatın eşiğindeyiz. Tarihi fırsatı doğru değerlendiremezsek, geleceğimize, çocuklarımıza karanlık günler bırakırız.”

Haberin Devamı

AHMET AĞA ÖCALAN’IN GERİSİNDE

Ahmet Türk, fesih kararına rağmen silah bırakmaya direnen dağdaki PKK’lılarla eş zamanlı olarak yaptığı konuşmasında, Öcalan’ın çağrısının bile gerisine düşüp, “Ağalığı” bir yana bırakıp içinde dizginleyemediği bölücü Ahmet Türk’ü ortaya çıkarmış.

Türkiye’nin HTŞ ile komşu olacağına Kürtlerle komşu olmasına dair sözleri tam bir çarpıtma ve aldatmaca. Türkiye, Suriye’de mevcut Suriye yönetimi ile komşu iken Ahmet Türk bunu terör örgütü olarak tanımlanan HTŞ ile eşitliyor.

Öte yandan Kürtlerle komşuluktan söz ederken PKK terör örgütünün Suriye kolu SDG/PYD-YPG’yi telaffuz etmiyor.

“HTŞ ile komşu olacağına SDG terör örgütü ile komşu olmalı” diyemediği için bilinçli bir çarpıtmaya girişiyor.

Haberin Devamı

Ayrıca “Dört parçada siyasi partiler”, “Kürdistan haklarının birliği” diye bahsettiği ise Irak, İran, Suriye ve Türkiye’den kopartılacak parçalarla PKK/KCK Yapılanmasının hedeflerinden bahsediyor. Dört parçadaki partiler derken, herkes, Öcalan’ın talimatıyla PKK’nın siyasi uzantıları olan 2002’de Irak’ta kurulan PÇDK ve İran’daki PJAK, 2003’te kurulan PYD ve Türkiye’de HDP/DEM parti olduğunu biliyor.

Ahmet Türk konuşmasında, yüz yılda bir gelir dediği fırsat olarak da soykırımcı İsrail ve ABD’nin Suriye’yi Dürziler, Nusayriler merkezi yönetim ve SDG terör örgütü arasında dörde beşe bölmeye yönelik girişimlerinden bahsediyor. Bu kirli planı bir fırsat olarak görüyor.