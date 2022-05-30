FETÖ’yü devlete yerleştirme planı

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Başını CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Deva Partisi Genel Başkanı Babacan çekiyor, arkalarında da altı masanın görünen üyeleri SP, İP, DP, GP ve görünmeyen üyesi PKK’nın sesi HDP var.

Mağduriyet algısı yaratan FETÖ’cülerin yanında oldukları kadar FETÖ ile mücadele eden milletin yanında durmadılar.

Bu partilerin liderlerinden, FETÖ ya da PKK ile mücadele konusunda herhangi bir açıklama ya da kamuoyuna açıklanmış bir plan duyan, hatırlayan var mı?

Ya da, “AKP, FETÖ ile iyi mücadele edemiyor, biz iktidar olduğumuzda devlette tek bir FETÖ’cü kalmayacak” dediklerini duyan oldu mu?

Bunun yerine bol bol, “KHK’lıları iade edeceğiz”, deyip FETÖ’nün 13-14 yaşında kod adı verip çalıntı sorularla askeri okullara soktukları örgüt elemanları için “Askeri öğrenciler masumdur” kampanyaları yaparak, FETÖ’cülerin algı operasyonlarının sözcülüğünü yapıyorlar.

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SAHADAKİ EKİPLERİ

Dediğim gibi bu konuda Kılıçdaroğlu ve Babacan başı çekiyor. Kılıçdaroğlu’na bağlı KHK’lı danışmanı FETÖ’nün Taraf isimli gazetesinin yazarlarından Yüksel Taşkın ile milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Cihangir İslam, Babacan’a bağlı olarak da FETÖ’cülerin algı operasyonlarının parçası Mustafa Yeneroğlu ile HDP’de FETÖ ve PKK destekçisi Ömer Faruk Gergerlioğlu sahada görev yapıyor.

Yaptıkları siyasi kurnazlık; hepsi de KHK’lılar ve ailelerinin oylarının peşinde. O yüzden yapamayacakları sözler veriyorlar.

KİMİ İADE EDECEKLER

Neden mi? Anlatayım. Önce, “KHK’lıları görevlerine hemen iade edeceğiz, bir parmak şıklatmasıyla halledeceğiz, bir haftada çözeceğiz, tümünü iade edeceğiz” derken artık cümleyi şöyle kuruyorlar: “Haklarında soruşturma ve kovuşturma olmayanlar ile takipsizlik ya da beraat kararı almış olanları görevlerine iade edeceğiz.”

Kimler bu kapsama giriyor rakamlarla anlatayım; 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ilan edilen Olağanüstü Hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125 bin 678 kişi kamu görevinden çıkarıldı. OHAL kapsamında, 3 bin 213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatma olmak üzere alınan toplam tedbir kararı sayısı 131 bin 922’ye ulaştı.

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BAŞVURULARIN YÜZDE 98’İ SONUÇLANDI

27 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla komisyona 127 bin 130 başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 98’i yani 124 bin 235 başvuru hakkında karar verildi. Geriye sadece 2 bin 895 başvurunun incelemesi kaldı.

124 bin 235 başvurudan 17 bin 265’i kabul edildi. 106 bin 970 başvuru ise reddedildi. Yani, OHAL Komisyonu’nun “hak ihlali” belirlediği ve kişi ve kurum sayısı 17 bin 265.

RET GEREKÇESİ: TERÖR

Gelelim başvuruları reddedilen 106 bin 970 kişinin durumuna... Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, aidiyeti, iltisak veya bunlarla irtibatı bulunduğu gerekçesiyle 106 bin 970 başvuru hakkında ret kararı verildi.

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Ret kararı verilenlerle ilgili olarak 2021 yılına ilişkin bir ayrıntı paylaşayım; ret kararı verilenlerden 21 bini FETÖ’de sorumlu yönetici, 37 bini ByLock kullanıcısı, 39 bini kod adı kullanan örgüt üyeleri, 16 bini çalıntı soruyla kamuya girenlerden oluşuyor.

Ret kararlarının yüzde 95’inde adli soruşturma veya kovuşturma bilgisi mevcut. Ağır ceza mahkemeleri tarafından hapis cezası verilenlerin oranı yüzde 54 olarak kayıtlara geçti.

Sayılarını vereyim; hakkında soruşturma açılmış yargılaması devam eden ya da karara bağlanmış kişilerle ilgili adli dosya sayısı 100 bin 290.

Bunlardan mahkûmiyet alanların sayısı 57 bin 394.

43 BİN KİŞİ YARGIDA

Yani, ret kararlarının yarısından fazlası hükümlülerden oluşuyor. 43 bin kişi hakkındaki soruşturma veya yargılama da devam ediyor. Seçimde oy versinler diye “KHK’lıları iade edeceğiz” diyenlerin kastettikleri, OHAL Komisyonu’nun hak ihlali kararı verdiği 17 bin 265 kişi ise bunu zaten devletin ilgili kurumu tespit etmiş durumda. Nitekim, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi OHAL Komisyonu’nu, hak ihlallerinin ihlallerini giderilmesi konusunda yetkili kurum olarak görülüyor.

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Yok eğer terör örgütü üyesi olan, terör örgütleriyle ilişkisi bulunduğu için başvuruları reddedilen 106 bin 970 kişinin tamamının ya da bir kısmını iade edeceklerse işte bunun tam adı, “FETÖ’yü devlete yerleştirme projesidir.”