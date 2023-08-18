FETÖ’ye ‘Şimşek’ çarptı

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Fikir ayrılığı zamanla tartışmaya, tartışma kavgaya, kavga ise bölünmeye doğru ilerliyor.

ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

Yurtiçinde ise yapılan operasyonlarla devlet içindeki 100 binden fazla örgüt üyesinin açığa çıkarılması, özellikle 6 bin mahrem imamın yakalanarak örgütün en gizli bölümünün deşifre edilmesi, TSK’dan ihraç edilen 24 bin FETÖ mensubunun yüzde 40’ının itirafçı olması, ‘etkin pişmanlık’tan yararlananların itiraflarıyla örgütte çöküşe, tabanında da kırılmalara neden oldu.

Zamanla, örgüt desteğiyle yurtdışına firar edenlerle kaçamayanlar arasında tartışma çıktı. FETÖ elebaşı kaçanlar için “Hicret ettiler”, yakalanıp tutuklananlar içinse “Hz. Yusuf Medresesi’ndeler” diyerek tabanı uyuttu.

LİDERLİK SAVAŞI

Buna, yurtdışında toplanan paraların yurtiçinde üyelere dağıtılmasındaki tartışmalar ile toplanan himmet paralarının bazı yöneticilerin zimmetine geçirilmesi, örgüt yöneticilerinin örgüt üyesi kadınlarla ilişkileri, eşleri hapiste olan kadınlara yönelik istismar tartışmaları tam bir kavga çıkardı.

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“Kol kırılır yen içinde kalır” sözü gibi her kötülüğün üstünü örten FETÖ’cüler, elebaşı Gülen’in ciddi sağlık sorunları yaşamasıyla liderlik yarışına girişerek “bölünme” noktasına geldiler.

5 GRUBA BÖLÜNDÜLER

Bugün FETÖ’cüler görüş ve tutum olarak beş gruba ayrılmış durumda: Gelenekçiler, Yenilikçiler, MÖZ-Mustafa Özcan Grubu, Barbaros Kocakurt grubu ve değişen dengelere göre hareket edenler.

Ancak, FETÖ elebaşının ölümü sonrası liderlik için örgüt içi güç mücadelesinde ileri çıkan MÖZ-Mustafa Özcan Grubu. Yıllardır örgütün parasal kaynaklarını yöneten ve zimmetine geçiren Mustafa Özcan’ın sahip olduğu mali güç, FETÖ elebaşının en yakınındakileri yanına çekmesi, medya gücünü kontrol edebilmesi, özellikle Almanya başta yabancı istihbarat örgütleriyle ilişkileri onu liderlik konusunda iddialı tutuyor. MÖZ’ün gücüne karşı Gelenekçiler, Yenilikçiler ve Barbaros Kocakurt grubu doğrudan olmasa da dolaylı biçimde medya üzerinden mücadele ediyor.

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OSMAN ŞİMŞEK BOMBASI

Örgütteki bölünmeyi ise 25 yıldır FETÖ elebaşının yanında bulunan sosyal medyadan sorumlu Osman Şimşek’in açıklamaları görünür hale getirdi. Özel kalemi ve “sır küpü” olan Cevdet Türkyolu hakkında, 10 ülke imamının yazdığı yolsuzluk iddialarını içeren mektubunu FETÖ elebaşı Gülen’e ileten Osman Şimşek, Pensilvanya’daki çiftlikte dövüldükten sonra kovulmuştu. Çiftlikten kovulduktan 2.5 yıl sonra 8 Temmuz 2023 günü iddiaları doğrulayan bir yayına katılan Şimşek’in yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasında örgütün olduğunu dolaylı olarak anlatması ve FETÖ elebaşının çevresindekiler tarafından yönlendirildiğini açıklaması büyük tartışma başlattı. Açıklamalarında her ne kadar örgüt liderini korumacı bir tavır sergilese de, bu açıklamada örgüt içerisinde bir ekibin bu işlere kalkıştığını iddia etmesi örgüt tabanında bomba etkisi yarattı. Bu açıklama örgüt içi ayrışmada en kritik eşiği oluşturdu.

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Bunun nedenleri arasında: Bugüne kadar örgüt tabanına darbede rol almadıkları, kendilerine iftira atıldığı propagandası ile örgüt tabanını bir arada tutmaya çalışan örgüt yönetiminin bu propagandası en büyük darbeyi aldı.

Osman Şimşek

STRATEJİ ÇÖKTÜ

Bu gelişmelerin ardından örgüt elebaşı Gülen, Herkül.org üzerinden kısa bir açıklama yayınlayarak Osman Şimşek hakkında övgü dolu sözlerde bulundu. Gelenekçilerin de etkisiyle Gülen bu açıklamayla, Osman Şimşek’in tabanda yarattığı etkiyi kaldırmaya, “hâlâ lider benim” algısı yaratmaya çalıştı. FETÖ’cü gazeteci Ahmet Dönmez de 15 Temmuz’un arkasında MÖZ grubunun olduğunu anlatan videolar çekti. Mısır İmamı Orhan Keskin’i şahit gösterdi. Keskin ise Ahmet Dönmez’i yalanladı. Buna karşın özellikle 15 Temmuz günü FETÖ elebaşının yanında olan Osman Şimşek’in örgütün darbedeki rolünü itiraf etmesi ile liderlik savaşı ile bölünme aşamasına gelen FETÖ’nün tüm savunma sistemi çöktü.

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ÖLÜMÜ İLE DAĞILACAK

15 Temmuz konusunda en üst düzey yöneticilerden itiraflar gelmesi ile birlikte uluslararası propaganda stratejisi ve tabanı, darbede rollerinin olmadığı konusunda propaganda ile bir arada tutmaya çalışan örgütün stratejisi de yıkıldı.

Kısaca, yaşanan bu süreç ile birlikte örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden aklanma stratejisi büyük oranda yıkılırken, örgüt içi liderlik mücadelesi iyice görünür hale geldi. Örgüt üst düzey yönetimine olan inanç büyük oranda yıkıldı. Örgüt elebaşı Gülen’in ölümünün ardından örgütün farklı parçalara bölünmesi kaçınılmaz görünüyor.