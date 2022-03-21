FETÖ’nün ‘Z Kuşağı’... Yine tedbir, takiye, temkin ve devlete sızma

Peki dışarıdaki yüzbinlerce kişi nerede ve ne yapıyor?
FETÖ’nün bir ihanet şebekesi olduğunu anlayarak ayrılan belli bir kesim dışında, önemli bir bölümü faaliyetlerine örtülü ve açık biçimde aramızda devam ediyor. 15 Temmuz sonrası gerçek yüzlerini gizleyen örgüt üyeleri artık bazı siyasi parti faaliyetlerinde ve sosyal hayatta gitgide belirgin hale gelmeye başladılar. Yalnız onlar değil, kendilerinden sonraki kuşakları da aynı ihanet yolunda yetiştirmek için kolları sıvamış durumdalar. Eskiden olduğu gibi lise çağındaki gençleri; beyinlerini yıkayıp öğretmen, hâkim, savcı, polis, mülki amir gibi branşlarda devlet kurumlarına yerleştirmek için “Güncel Öğrenci Evleri Yapılanması” içine girdiler.
15 Temmuz sonrası dışarıdan eleman bulmakta zorlanan FETÖ, örgüt üyelerinin çocuklarına yönelmiş durumda.
Haklarında örgüt üyeliğinden, yardım yataklıktan işlem yapılanların çocuklarını yeni açtıkları “hücre evleri”nde eğitim adı altında örgüt militanları haline dönüştürüyorlar. Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 5 ilde 10 adreste yapılan baskınlarda iki örgüt yöneticisi ile bu evlere giden 39 öğrenci gözaltına alındı. İstanbul İstihbarat Şubesi’nin çalışmaları üzerine Organize Şube Müdürlüğü tarafından yapılan baskınlarda, FETÖ’nün öğrenci evlerinde uygulayacağı “Tedbirnamesi” de ele geçirildi.
FETÖ’NÜN 3 ‘T’Sİ
Gözaltına alınanların “Etkin Pişmanlık” kapsamında verdiği ifadeler FETÖ’nün yeni kuşak örgüt üyelerini yetiştirmek için de geçmişte olduğu gibi, ‘Tedbir’ (Önlem), ‘Takiye’ (Yalan ile her renge girmek), ‘Temkin’ (Acele etmeden zamana yayarak sonuç elde etmek) kuralları ile devlete sızma amacına devam ettiğini gösteriyor.
İfadelere göre, 2018 yılından itibaren güncel faaliyetlerini yeniden başlayan ve örgüt üyelerinin 10,11,12. sınıf ve üniversite öğrencisi olan çocuklarını en fazla 3 ya da dört kişilik örgüt evlerinde barındıran FETÖ yönetiminin evlerde uyguladığı “Tedbirnamesi”nde, ‘Tedbir’ şöyle tanımlanıyor: “Tedbir, yapacağımız hizmetleri yapmamız demek değil, tedbir ve temkin ile yapmaya devam etmektir.”
Tıpkı 15 Temmuz sonrası “renklendirme” gibi hangi kılıklara girileceği; evlerde, sokakta, okulda, haberleşmede hangi kurallara uyulacağı tek tek belirlenmiş.
İşte bazıları:
OKULDA TEDBİR
Okul arkadaşları kesinlikle hizmetle irtibatlı olduğunuzu bilmemeli.
Kaldığınız ev, sınıf arkadaşlarına uygun senaryo ile izah edilmeli. (Ailem evi tuttu, liseden arkadaşımla tuttuk, neden okula yakın bir muhitte kalmıyorum çünkü ailem istemedi ve bu semte yakın oturan akrabalarım var onlara yakın olmak istedim vs...)
Zorunlu olmadıkça sınıf arkadaşlarınız eve davet edilmemeli.
Okulda sosyal olmalıyız. Üniversite Öğrenci Kulüplerine üye olunmalı. Üye olunan kulüp toplantılarına dönemde en az bir kez katılınmalı ve ilginize göre aktif veya pasif görev alınmalı.
Okula, bizim yayınevlerinden kitap veya dökümanla gidilmemeli. Elimizde böyle dökümanlar olmamalı. Tedbirli bir şekilde dijitalde olmalı.
Okulda kesinlikle ulu orta cep telefonundan bizim programlara girilmemeli, girmek gerekiyorsa tenha ve kamerasız alanlar tercih edilmeli.
Kampusun her yerinde 7/24 aktif kamera sistemi var, buna göre tedbirli olunmalı.
EVDE TEDBİR
Evimiz steril şartlarına göre dizayn edilmeli.
Evde fazla kişi kalıyor görüntüsü vermemek için dış kapı önünde gereksiz fazla ayakkabı bulundurulmamalı.
Hırsızlıklara karsı, kullanılmayan ayakkabı kapı önünde bırakılabilir... Evde birileri var imajı vermek için.
Apartman yöneticisi veya kapıcı eve davet edilebilir ve steril ortamı görmeleri sağlanabilir.
Çocuklar evdeyken her hareketimize dikkat edilmeli ve namaz ulu orta kılınmamalı...
TARZ VE GİYİM
Tüm arkadaşların toplum tarafından kabul gören sabit bir tarza sahip olması gerekiyor.
Her hafta değişen bir tarzdansa önceden belirlenen stilde devam edilmeli...
Giyim tarzınız tavsiye olarak, rahat ve spor olmalı (Anlam bütünlüğü olan yazılı tişörtler, bisiklet yaka tişört veya “V” yakalı tişört, kot pantolon veya kapri, spor ayakkabı veya sandalet, spor bere, takım atkıları).
Dışarıdan bakıldığında garip durmuyorsa saç ve sakal uzatılabilir.
Giyim tarzımız hizmetin ve diğer cemaatlerin tarzı olmamalı yani herhangi bir gruba müntesipliğimizi anımsatmamalı.
Enstrüman becerisi veya merakı olan arkadaşlar haftanın belli günlerinde yanında taşıyabilir.
Fazla abartı olmamak şartı ile çeşitli kolye ve bilezikler kullanılabilir.
İLETİŞİMDE TEDBİR
Üniversiteliler arasında WhatsApp grupları çok yaygın kullanıyor, grubu biz kurmamalıyız. Biz katılımcı olabiliriz...
WhatsApp gruplarında bayan sınıf arkadaşları olabilir, harama nazar edilmemeli.
WhatsApp grupları amacının dışında kullanılmaya başlandığında özellikle siyasi paylaşım veya yorumlara geçerli senaryo ifade edilerek gruptan çıkılmalı. (Olası bir durumda karşımıza hiç alakasız delil sayabiliyorlar)
KOMŞULARA KARŞI TEDBİR
Komşularla karşılaştığımızda muhakkak selam verilip alınmalı.
Eve giriş çıkışlara dikkat edilmeli. Apartmana girerken rahatsız edici ses ve davranışlarda bulunulmamalı. Muhakkak kapıcı ile iyi geçinilmeli.
Kapı komsunuz, alt ve üst komsunuzla diyaloga geçilmeli ve güven sağlanmalı, olumsuz bir durumda size referans olabilmeliler.
Apartmanın uygunluğuna göre Kandil veya önemli günlerde komşulara tatlı ikram edilebilir.
Veya memleketten gelinince memlekete özgü yöresel ürün varsa ikram edilebilir.
Yönetici, kapıcı ve komşulara aynı kurguladığımız senaryo söylenmeli.
Senaryo A’dan Z’ye hazır olmalı, gizli kapaklı intiba vermemeli.
Kapı önüne eski gazete dergi konabilir, bu belli bir süre tekrarlanmalı.
Kapıya özel ders verilir yazısı asılabilir... (Apartmandan yardım istenebilir, isteyen varsa bize yönlendirin malum geçim zor vb.)
Yakınlardaki esnaf ile bakkal vb. onların camlarına da bu yazılar asılır, ifade edilir, ileriye dönük yatırım yapılır.
Evde boş sigara paketi olabilir, kül tablası olabilir (Ya da etraftaki esnaftan bu şekilde bir alışveriş olabilir).
Duvarlarda, balkonda, kapılarda kulüp resimleri olabilir.
Evde gitar/saz/keman tarzı müzik aletleri bulundurmak veya çalmaya çalışmak da olabilir.
Yani FETÖ, tedbir, takiye, temkin ve ihanete devam ediyor...
FETÖ’nün ‘Z Kuşağı’... Yine tedbir, takiye, temkin ve devlete sızma
Fetullahçı Terör Örgütü kapsamında; 669 bin 431 kişi hakkında adli işlem yapıldı, takipsizlik dışında kalan 227 bin kişi hakkında karar verildi, 125 bin kişinin soruşturma ve yargılaması devam ediyor. Süren ve tamamlanan davalarda toplam 179 bin kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Cezaevlerinde ise 1.196’sı tutuklu, 19 bin 360 hükümlü toplam 20 bin 556 FETÖ mensubu bulunuyor.
Peki dışarıdaki yüzbinlerce kişi nerede ve ne yapıyor?
FETÖ’nün bir ihanet şebekesi olduğunu anlayarak ayrılan belli bir kesim dışında, önemli bir bölümü faaliyetlerine örtülü ve açık biçimde aramızda devam ediyor. 15 Temmuz sonrası gerçek yüzlerini gizleyen örgüt üyeleri artık bazı siyasi parti faaliyetlerinde ve sosyal hayatta gitgide belirgin hale gelmeye başladılar. Yalnız onlar değil, kendilerinden sonraki kuşakları da aynı ihanet yolunda yetiştirmek için kolları sıvamış durumdalar. Eskiden olduğu gibi lise çağındaki gençleri; beyinlerini yıkayıp öğretmen, hâkim, savcı, polis, mülki amir gibi branşlarda devlet kurumlarına yerleştirmek için “Güncel Öğrenci Evleri Yapılanması” içine girdiler.
15 Temmuz sonrası dışarıdan eleman bulmakta zorlanan FETÖ, örgüt üyelerinin çocuklarına yönelmiş durumda.
Haklarında örgüt üyeliğinden, yardım yataklıktan işlem yapılanların çocuklarını yeni açtıkları “hücre evleri”nde eğitim adı altında örgüt militanları haline dönüştürüyorlar. Geçen hafta İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, 5 ilde 10 adreste yapılan baskınlarda iki örgüt yöneticisi ile bu evlere giden 39 öğrenci gözaltına alındı. İstanbul İstihbarat Şubesi’nin çalışmaları üzerine Organize Şube Müdürlüğü tarafından yapılan baskınlarda, FETÖ’nün öğrenci evlerinde uygulayacağı “Tedbirnamesi” de ele geçirildi.
FETÖ’NÜN 3 ‘T’Sİ
Gözaltına alınanların “Etkin Pişmanlık” kapsamında verdiği ifadeler FETÖ’nün yeni kuşak örgüt üyelerini yetiştirmek için de geçmişte olduğu gibi, ‘Tedbir’ (Önlem), ‘Takiye’ (Yalan ile her renge girmek), ‘Temkin’ (Acele etmeden zamana yayarak sonuç elde etmek) kuralları ile devlete sızma amacına devam ettiğini gösteriyor.
İfadelere göre, 2018 yılından itibaren güncel faaliyetlerini yeniden başlayan ve örgüt üyelerinin 10,11,12. sınıf ve üniversite öğrencisi olan çocuklarını en fazla 3 ya da dört kişilik örgüt evlerinde barındıran FETÖ yönetiminin evlerde uyguladığı “Tedbirnamesi”nde, ‘Tedbir’ şöyle tanımlanıyor: “Tedbir, yapacağımız hizmetleri yapmamız demek değil, tedbir ve temkin ile yapmaya devam etmektir.”
Tıpkı 15 Temmuz sonrası “renklendirme” gibi hangi kılıklara girileceği; evlerde, sokakta, okulda, haberleşmede hangi kurallara uyulacağı tek tek belirlenmiş.
İşte bazıları:
OKULDA TEDBİR
Okul arkadaşları kesinlikle hizmetle irtibatlı olduğunuzu bilmemeli.
Kaldığınız ev, sınıf arkadaşlarına uygun senaryo ile izah edilmeli. (Ailem evi tuttu, liseden arkadaşımla tuttuk, neden okula yakın bir muhitte kalmıyorum çünkü ailem istemedi ve bu semte yakın oturan akrabalarım var onlara yakın olmak istedim vs...)
Zorunlu olmadıkça sınıf arkadaşlarınız eve davet edilmemeli.
Okulda sosyal olmalıyız. Üniversite Öğrenci Kulüplerine üye olunmalı. Üye olunan kulüp toplantılarına dönemde en az bir kez katılınmalı ve ilginize göre aktif veya pasif görev alınmalı.
Okula, bizim yayınevlerinden kitap veya dökümanla gidilmemeli. Elimizde böyle dökümanlar olmamalı. Tedbirli bir şekilde dijitalde olmalı.
Okulda kesinlikle ulu orta cep telefonundan bizim programlara girilmemeli, girmek gerekiyorsa tenha ve kamerasız alanlar tercih edilmeli.
Kampusun her yerinde 7/24 aktif kamera sistemi var, buna göre tedbirli olunmalı.
EVDE TEDBİR
Evimiz steril şartlarına göre dizayn edilmeli.
Evde fazla kişi kalıyor görüntüsü vermemek için dış kapı önünde gereksiz fazla ayakkabı bulundurulmamalı.
Hırsızlıklara karsı, kullanılmayan ayakkabı kapı önünde bırakılabilir... Evde birileri var imajı vermek için.
Apartman yöneticisi veya kapıcı eve davet edilebilir ve steril ortamı görmeleri sağlanabilir.
Çocuklar evdeyken her hareketimize dikkat edilmeli ve namaz ulu orta kılınmamalı...
TARZ VE GİYİM
Tüm arkadaşların toplum tarafından kabul gören sabit bir tarza sahip olması gerekiyor.
Her hafta değişen bir tarzdansa önceden belirlenen stilde devam edilmeli...
Giyim tarzınız tavsiye olarak, rahat ve spor olmalı (Anlam bütünlüğü olan yazılı tişörtler, bisiklet yaka tişört veya “V” yakalı tişört, kot pantolon veya kapri, spor ayakkabı veya sandalet, spor bere, takım atkıları).
Dışarıdan bakıldığında garip durmuyorsa saç ve sakal uzatılabilir.
Giyim tarzımız hizmetin ve diğer cemaatlerin tarzı olmamalı yani herhangi bir gruba müntesipliğimizi anımsatmamalı.
Enstrüman becerisi veya merakı olan arkadaşlar haftanın belli günlerinde yanında taşıyabilir.
Fazla abartı olmamak şartı ile çeşitli kolye ve bilezikler kullanılabilir.
İLETİŞİMDE TEDBİR
Üniversiteliler arasında WhatsApp grupları çok yaygın kullanıyor, grubu biz kurmamalıyız. Biz katılımcı olabiliriz...
WhatsApp gruplarında bayan sınıf arkadaşları olabilir, harama nazar edilmemeli.
WhatsApp grupları amacının dışında kullanılmaya başlandığında özellikle siyasi paylaşım veya yorumlara geçerli senaryo ifade edilerek gruptan çıkılmalı. (Olası bir durumda karşımıza hiç alakasız delil sayabiliyorlar)
KOMŞULARA KARŞI TEDBİR
Komşularla karşılaştığımızda muhakkak selam verilip alınmalı.
Eve giriş çıkışlara dikkat edilmeli. Apartmana girerken rahatsız edici ses ve davranışlarda bulunulmamalı. Muhakkak kapıcı ile iyi geçinilmeli.
Kapı komsunuz, alt ve üst komsunuzla diyaloga geçilmeli ve güven sağlanmalı, olumsuz bir durumda size referans olabilmeliler.
Apartmanın uygunluğuna göre Kandil veya önemli günlerde komşulara tatlı ikram edilebilir.
Veya memleketten gelinince memlekete özgü yöresel ürün varsa ikram edilebilir.
Yönetici, kapıcı ve komşulara aynı kurguladığımız senaryo söylenmeli.
Senaryo A’dan Z’ye hazır olmalı, gizli kapaklı intiba vermemeli.
Kapı önüne eski gazete dergi konabilir, bu belli bir süre tekrarlanmalı.
Kapıya özel ders verilir yazısı asılabilir... (Apartmandan yardım istenebilir, isteyen varsa bize yönlendirin malum geçim zor vb.)
Yakınlardaki esnaf ile bakkal vb. onların camlarına da bu yazılar asılır, ifade edilir, ileriye dönük yatırım yapılır.
Evde boş sigara paketi olabilir, kül tablası olabilir (Ya da etraftaki esnaftan bu şekilde bir alışveriş olabilir).
Duvarlarda, balkonda, kapılarda kulüp resimleri olabilir.
Evde gitar/saz/keman tarzı müzik aletleri bulundurmak veya çalmaya çalışmak da olabilir.
Yani FETÖ, tedbir, takiye, temkin ve ihanete devam ediyor...