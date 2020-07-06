FETÖ’nün uyuşturucu ‘bataklığı’

Sondan başlayayım: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve uyuşturucu geliri aklanmasına yönelik 67 kişinin gözaltına alındığı ‘Bataklık’ operasyonunda şebekenin üç yönetici ortağı Çetin Gören, Halil Aslantaş ve Nejat Daş’ın da aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MASAK’ın ortak çalışması, mali tutarı 500 milyon TL’yi bulan uyuşturucu gelirinin aklanması olayını ortaya çıkardı. Soruşturmanın adı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından “Bataklık” olarak açıklandı.
Bataklık operasyonunda elde edilen deliller ve sanık ifadeleri, suç şebekesinin Çetin Gören, Halil Aslantaş ve Nejat Daş tarafından yönetildiğini ortaya koydu.
Üç isim 1990’lı yıllardan beri ayrı ayrı uyuşturucu ticareti yapsa da 2000’li yıllarda ortaklığa girdiler. Ortak şirket bile kurdular.
Kurdukları suç ortaklığını Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru’yu kapsayan büyük bir uyuşturucu ağına dönüştürdüler.
Ancak 4 Mayıs 2012 günü Hollanda polisinin Çetin Gören’in evine baskın yapmasıyla her şey değişti. “Ekvador’dan muz ithal ediyorum” diyerek, Belçika’nın Anwers Limanı’na 8 ton uyuşturucu getirdiği tespit edildi. Tutuklandı ama 2014’te adli kontrolle serbest bırakıldı. Gıyabında 14 yıl hapis cezası verildi fakat firar etti. 2016 yılında Hollanda’da kara para aklamadan 12 yıl hapis cezası aldı.
Geçen hafta yapılan Bataklık operasyonu ise Hollanda’da 2012’da yapılan 8 tonluk uyuşturucu operasyonunda Çetin Gören’in ortağının Halil Aslantaş olduğunu ortaya çıkardı.
Soruşturmayı yapan birimlerin tespitlerine göre operasyonla ilgili haberlerde adı geri planda kalan Halil Aslantaş, hem Nejat Daş hem de Çetin Gören ile ortak uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu parasının aklanması işi yapıyor.
Halil Aslantaş ayrıca kendi başına bağımsız olarak da uyuşturucu kaçakçılığı gerçekleştiriyor. Çetin Gören’in ceza aldığı 2012 yılında Belçika Anwers’ta yakalanıp Hollanda’ya genişleyen 8 tonluk kokain sevkıyatında doğrudan pay sahibi.
Halil Aslantaş’ın uyuşturucu kaçakçılığı 1990’lı yıllara dayanıyor. İlk kez 1996 yılında Hollanda’da 35 kilogram uyuşturucuyla yakalanmış. Daha sonra Belçika’da 8 tonluk kokain işinde ortaklık yapmış. Ortaya çıkınca 2012 yılında Türkiye’ye kaçmış.
FETÖ’NÜN KUCAĞINDA
Bu operasyonda benim ilgimi çeken FETÖ bağlantısı oldu.
Geçen hafta edindiğim ayrıntıları yazmıştım. Şimdi yine adli makamlardan derlediğim yeni bilgileri aktarayım. Çetin Gören, Halil Aslantaş ve Nejat Daş’ın hakkındaki uluslararası arama, yakalama kararlarına rağmen Türkiye’ye kaçmasının sebebi FETÖ’nün polis, adliye ve mahkemelerdeki yapılanması ile olan yakın ilişkileri.
Halil Aslantaş’ın FETÖ ile ilişkisi, uyuşturucu ticaretindeki ortakları olan ve haklarında uluslararası arama kararları bulunan Çetin Gören ile Nejat Daş’ın da Türkiye’de rahat bir hayat sürmelerini sağlamış. Çetin Gören, Halil Aslantaş ve Nejat Daş hakkında 2012 yılından itibaren Hollanda başta olmak üzere, Belçika, İspanya hatta Brezilya polisi Türkiye’den bilgi ve adli yardım talep etmesine rağmen hiçbir talebe cevap verilmemiş. FETÖ’nün polisteki yapılanması bu talepleri sümen altı etmiş.
AVRUPA
ÜLKELERİNDE HEYECAN
Halil Aslantaş’ın FETÖ bağlantısı; kendisi ve Çetin Gören ile Nejat Daş’ın yargıda açılan soruşturmaların üzerinin kapatılmasını, açılan davaların da beraat ile sonuçlanmasını sağlamış. Örneğin Çetin Gören hakkında verilmiş mahkûmiyet kararı, Yargıtay’daki bir FETÖ’cü savcının talebi ile bozulmuş. Nitekim “Bataklık operasyonu” Hollanda ve Belçika gibi ülkeler nezdinde öyle heyecan yaratmış ki, operasyon üzerine Avrupa’nın 5 ülkesi Türk adli makamları ile temasa geçmiş, kimi tebrik ederken kimi destek olmak için girişimde bulunmuş. Bir ülke de adli makamlardan bilgi almak için görüşmeler yapmış.
BANK ASYA DEKONTLARINI SAKLAMIŞ
Aslında uyuşturucu ticareti yönünden her türlü delil ve bilgi mevcut. Muamma olan bu şebeke yöneticilerinin Türkiye’de nasıl rahat hareket edebildiği konusu. Soruşturma buna birçok cevap verecek nitelikte. Sorunun cevabı Halil Aslantaş’ın FETÖ bağlantısında.
2012’de Türkiye’ye firar eden Halil Aslantaş’ın FETÖ bağlantısı o tarihte somutlaşıyor. Adli makamların tespitlerine göre, uyuşturucu parasını FETÖ’nün Bank Asya’sı üzerinden aklıyor.
Yapılan incelemede 50 milyon Euro para hareketi tespit edildi. Halil Aslantaş, Bank Asya’da yaptığı tüm işlemlerin dekontlarını bir bankadaki kiralık kasasında saklamış. Bank Asya işlemlerine ait dekontların tamamı, şifresini vermemek için direndiği o bankadaki kiralık kasada ele geçirildi. Tespitlere göre FETÖ elebaşı Gülen’in çağrısı üzerine kendisinin, eşinin ve vefat eden babasının da Bank Asya’ya para yatırdığı belirlendi.
ORTAĞINA ‘PARA CEMAATİN’ DEMİŞ
ASlantaş’ın ayrıca FETÖ’ye yakın şirketlerden BOYDAK grubu ve NAKSAN grubu ile para ilişkileri de tespit edildi. Resmi ifadesinde birçok soruda “susma hakkını” kullanan Çetin Gören’in, Emniyet’teki mülakatta Halil Aslantaş’tan o dönemde para istediğinde, “Para benim değil, cemaat yönetiyor” dediği bildirildi. Halil Aslantaş, çocuklarını da son ana kadar FETÖ’nün kolejlerinde okutmuş.
Aslantaş’ın kayıtlara göre vefat eden annesi ve babasından kalmış gibi görünse de üzerine kayıtlı 300 tapunun edinilme tarihi 2012 ve sonrası. Yani Halil Aslantaş’ın Hollanda’dan Türkiye’ye firar ettiği tarihten sonra. Kısacası, Halil Aslantaş, yurtdışından firar ederek getirdiği paralarla yüzlerce gayrimenkul edinmiş, malları annesi ve babasının üzerine yapmış, onlar ölünce de verasetle üzerine geçmiş.
2017’DE FETÖ’DEN SORUŞTURMA AÇILMIŞ
Halil Aslantaş, ailesiyle Gaziantep’de yaşamasına rağmen 2012’den önce kentte Aslantaş’ı tanıyan yok. Bu tarihten önce mal varlığı olmayan Aslantaş, yüzlerce gayrimenkule ve milyonlarca liraya hükmeder hale gelmiş. Gözaltına alınanlardan birisi de Halil Aslantaş ile 100 milyon Euro civarında para alışverişinde bulunan ve mesleği turizmci görünen Mahmut Y. Yücel, ifadesinde Aslantaş ile ilişkisini itiraf etti.
Halil Aslantaş hakkında, 2017 yılında “FETÖ’nün uyuşturucu paralarını aklıyor” şeklinde ihbarda bulunulmuş. Aynı içerikte bir ihbar da 2018 yılında yapılmış. Ancak Halil Aslantaş, Gaziantep’de yaşamasına rağmen her nedense devlete Giresun’daki bir yeri adres olarak bildirdiği ve MERNİS’te adres bilgileri Giresun olduğu için hakkında yapılan iki ihbar da Giresun Savcılığı’na gönderilmiş. Burada hiçbir işlem yapılmamış ve dosya daha sonra Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmiş. Halil Aslantaş ve eşi hakkında Gaziantep Savcılığı’ndaki dosya halen açık bulunuyor. Bugüne kadar da ihbarlar konusunda ne bir belge toplanmış ne bir ifade alınmış.
Dediğim gibi uyuşturucu konusunda yaptıkları sabit. Bataklık operasyonu’nda ilginç boyut FETÖ ayağı. Bu konuda araştırmalar soruşturmanın çok ilginç şekilde derinleşmesini sağlayacak gibi görünüyor.
FETÖ’nün uyuşturucu ‘bataklığı’
Sondan başlayayım: Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve uyuşturucu geliri aklanmasına yönelik 67 kişinin gözaltına alındığı ‘Bataklık’ operasyonunda şebekenin üç yönetici ortağı Çetin Gören, Halil Aslantaş ve Nejat Daş’ın da aralarında bulunduğu 34 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Ankara Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile MASAK’ın ortak çalışması, mali tutarı 500 milyon TL’yi bulan uyuşturucu gelirinin aklanması olayını ortaya çıkardı. Soruşturmanın adı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından “Bataklık” olarak açıklandı.
Bataklık operasyonunda elde edilen deliller ve sanık ifadeleri, suç şebekesinin Çetin Gören, Halil Aslantaş ve Nejat Daş tarafından yönetildiğini ortaya koydu.
Üç isim 1990’lı yıllardan beri ayrı ayrı uyuşturucu ticareti yapsa da 2000’li yıllarda ortaklığa girdiler. Ortak şirket bile kurdular.
Kurdukları suç ortaklığını Türkiye, Hollanda, Belçika, İtalya, İngiltere, İspanya, Brezilya, Ekvador ve Peru’yu kapsayan büyük bir uyuşturucu ağına dönüştürdüler.
Ancak 4 Mayıs 2012 günü Hollanda polisinin Çetin Gören’in evine baskın yapmasıyla her şey değişti. “Ekvador’dan muz ithal ediyorum” diyerek, Belçika’nın Anwers Limanı’na 8 ton uyuşturucu getirdiği tespit edildi. Tutuklandı ama 2014’te adli kontrolle serbest bırakıldı. Gıyabında 14 yıl hapis cezası verildi fakat firar etti. 2016 yılında Hollanda’da kara para aklamadan 12 yıl hapis cezası aldı.
Geçen hafta yapılan Bataklık operasyonu ise Hollanda’da 2012’da yapılan 8 tonluk uyuşturucu operasyonunda Çetin Gören’in ortağının Halil Aslantaş olduğunu ortaya çıkardı.
Soruşturmayı yapan birimlerin tespitlerine göre operasyonla ilgili haberlerde adı geri planda kalan Halil Aslantaş, hem Nejat Daş hem de Çetin Gören ile ortak uyuşturucu ticareti ve uyuşturucu parasının aklanması işi yapıyor.
Halil Aslantaş ayrıca kendi başına bağımsız olarak da uyuşturucu kaçakçılığı gerçekleştiriyor. Çetin Gören’in ceza aldığı 2012 yılında Belçika Anwers’ta yakalanıp Hollanda’ya genişleyen 8 tonluk kokain sevkıyatında doğrudan pay sahibi.
Halil Aslantaş’ın uyuşturucu kaçakçılığı 1990’lı yıllara dayanıyor. İlk kez 1996 yılında Hollanda’da 35 kilogram uyuşturucuyla yakalanmış. Daha sonra Belçika’da 8 tonluk kokain işinde ortaklık yapmış. Ortaya çıkınca 2012 yılında Türkiye’ye kaçmış.
FETÖ’NÜN KUCAĞINDA
Bu operasyonda benim ilgimi çeken FETÖ bağlantısı oldu.
Geçen hafta edindiğim ayrıntıları yazmıştım. Şimdi yine adli makamlardan derlediğim yeni bilgileri aktarayım. Çetin Gören, Halil Aslantaş ve Nejat Daş’ın hakkındaki uluslararası arama, yakalama kararlarına rağmen Türkiye’ye kaçmasının sebebi FETÖ’nün polis, adliye ve mahkemelerdeki yapılanması ile olan yakın ilişkileri.
Halil Aslantaş’ın FETÖ ile ilişkisi, uyuşturucu ticaretindeki ortakları olan ve haklarında uluslararası arama kararları bulunan Çetin Gören ile Nejat Daş’ın da Türkiye’de rahat bir hayat sürmelerini sağlamış. Çetin Gören, Halil Aslantaş ve Nejat Daş hakkında 2012 yılından itibaren Hollanda başta olmak üzere, Belçika, İspanya hatta Brezilya polisi Türkiye’den bilgi ve adli yardım talep etmesine rağmen hiçbir talebe cevap verilmemiş. FETÖ’nün polisteki yapılanması bu talepleri sümen altı etmiş.
AVRUPA
ÜLKELERİNDE HEYECAN
Halil Aslantaş’ın FETÖ bağlantısı; kendisi ve Çetin Gören ile Nejat Daş’ın yargıda açılan soruşturmaların üzerinin kapatılmasını, açılan davaların da beraat ile sonuçlanmasını sağlamış. Örneğin Çetin Gören hakkında verilmiş mahkûmiyet kararı, Yargıtay’daki bir FETÖ’cü savcının talebi ile bozulmuş. Nitekim “Bataklık operasyonu” Hollanda ve Belçika gibi ülkeler nezdinde öyle heyecan yaratmış ki, operasyon üzerine Avrupa’nın 5 ülkesi Türk adli makamları ile temasa geçmiş, kimi tebrik ederken kimi destek olmak için girişimde bulunmuş. Bir ülke de adli makamlardan bilgi almak için görüşmeler yapmış.
BANK ASYA DEKONTLARINI SAKLAMIŞ
Aslında uyuşturucu ticareti yönünden her türlü delil ve bilgi mevcut. Muamma olan bu şebeke yöneticilerinin Türkiye’de nasıl rahat hareket edebildiği konusu. Soruşturma buna birçok cevap verecek nitelikte. Sorunun cevabı Halil Aslantaş’ın FETÖ bağlantısında.
2012’de Türkiye’ye firar eden Halil Aslantaş’ın FETÖ bağlantısı o tarihte somutlaşıyor. Adli makamların tespitlerine göre, uyuşturucu parasını FETÖ’nün Bank Asya’sı üzerinden aklıyor.
Yapılan incelemede 50 milyon Euro para hareketi tespit edildi. Halil Aslantaş, Bank Asya’da yaptığı tüm işlemlerin dekontlarını bir bankadaki kiralık kasasında saklamış. Bank Asya işlemlerine ait dekontların tamamı, şifresini vermemek için direndiği o bankadaki kiralık kasada ele geçirildi. Tespitlere göre FETÖ elebaşı Gülen’in çağrısı üzerine kendisinin, eşinin ve vefat eden babasının da Bank Asya’ya para yatırdığı belirlendi.
ORTAĞINA ‘PARA CEMAATİN’ DEMİŞ
ASlantaş’ın ayrıca FETÖ’ye yakın şirketlerden BOYDAK grubu ve NAKSAN grubu ile para ilişkileri de tespit edildi. Resmi ifadesinde birçok soruda “susma hakkını” kullanan Çetin Gören’in, Emniyet’teki mülakatta Halil Aslantaş’tan o dönemde para istediğinde, “Para benim değil, cemaat yönetiyor” dediği bildirildi. Halil Aslantaş, çocuklarını da son ana kadar FETÖ’nün kolejlerinde okutmuş.
Aslantaş’ın kayıtlara göre vefat eden annesi ve babasından kalmış gibi görünse de üzerine kayıtlı 300 tapunun edinilme tarihi 2012 ve sonrası. Yani Halil Aslantaş’ın Hollanda’dan Türkiye’ye firar ettiği tarihten sonra. Kısacası, Halil Aslantaş, yurtdışından firar ederek getirdiği paralarla yüzlerce gayrimenkul edinmiş, malları annesi ve babasının üzerine yapmış, onlar ölünce de verasetle üzerine geçmiş.
2017’DE FETÖ’DEN SORUŞTURMA AÇILMIŞ
Halil Aslantaş, ailesiyle Gaziantep’de yaşamasına rağmen 2012’den önce kentte Aslantaş’ı tanıyan yok. Bu tarihten önce mal varlığı olmayan Aslantaş, yüzlerce gayrimenkule ve milyonlarca liraya hükmeder hale gelmiş. Gözaltına alınanlardan birisi de Halil Aslantaş ile 100 milyon Euro civarında para alışverişinde bulunan ve mesleği turizmci görünen Mahmut Y. Yücel, ifadesinde Aslantaş ile ilişkisini itiraf etti.
Halil Aslantaş hakkında, 2017 yılında “FETÖ’nün uyuşturucu paralarını aklıyor” şeklinde ihbarda bulunulmuş. Aynı içerikte bir ihbar da 2018 yılında yapılmış. Ancak Halil Aslantaş, Gaziantep’de yaşamasına rağmen her nedense devlete Giresun’daki bir yeri adres olarak bildirdiği ve MERNİS’te adres bilgileri Giresun olduğu için hakkında yapılan iki ihbar da Giresun Savcılığı’na gönderilmiş. Burada hiçbir işlem yapılmamış ve dosya daha sonra Gaziantep Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilmiş. Halil Aslantaş ve eşi hakkında Gaziantep Savcılığı’ndaki dosya halen açık bulunuyor. Bugüne kadar da ihbarlar konusunda ne bir belge toplanmış ne bir ifade alınmış.
Dediğim gibi uyuşturucu konusunda yaptıkları sabit. Bataklık operasyonu’nda ilginç boyut FETÖ ayağı. Bu konuda araştırmalar soruşturmanın çok ilginç şekilde derinleşmesini sağlayacak gibi görünüyor.