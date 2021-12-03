FETÖ’nün siyasi ayağı yoktur, kullandığı siyasetçi vardır

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti kurucularından Metin Gürcan’ın “siyasi casusluk” nedeniyle tutuklanması üzerine yaptığı açıklamasında “‘Hukuken yakın takipteyiz, hukuki destek olarak Metin Bey’e sonuna kadar destek veririz, çünkü masumiyet karinesi var. Eğer bu siyasi bir operasyon ise o zaman da bu tür operasyon bize işlemez, Deva kadrolarını korkutmaz, yolumuza devam ediyoruz’ dedim.” sözlerine yer verdi.

YABANCILARDAN ZARFTA ALINAN PARALAR

Yabancı elçilik görevlileri ve istihbaratçılarıyla, otel lobilerinde, AVM’lerde, otoparklarda araç içinde gizli gizli buluşan, onlara sadece dış politika değil, Türkiye’nin yurtdışı askeri operasyonları, iç siyasi gelişmeleri hakkında da raporlar yazan, karşılığında da zarflar içinde paralar alan eski bir subay olan Metin Gürcan’a kol kanat germesi, insanın gözlerini yaşartıyor!

‘MASUMİYET KARİNESİ’ AKLINA GELDİ!

Hele hele yasal dinleme ve izleme kayıtlarıyla delillendirilen “siyasi casusluk” iddialarına, “siyasi operasyon” yorumu yapması enteresan, komik, gülünç, “masumiyet karinesinden” söz etmesi ise mide bulandırıcı...

Sözde demokrat Babacan, unutulduğunu, unutturduğunu zannediyor, hukuktan, masumiyet karinesinden söz ediyor. “Siyasi operasyon” görmek istiyorsa 2010 yılına gidelim, “tam göbeğinde” olduğu FETÖ’nün İzmir Askeri Casusluk kumpasında, “masumiyet karinesi” aklına gelmeden imzasıyla yapılan bürokrat tasfiyelerini hatırlayalım.

Şimdiki kuşaklar bilmez; tam 11 yıl önce FETÖ’cülerin asker ve bürokraside kendilerinden olmayanları tasfiyeye yönelik giriştiği bu operasyonun baş kahramanlarından birisi dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’dı.

ABD’DEN GÖNDERİLEN MAİL İLE BAŞLADI

Kumpas, 10 Ağustos 2010’da, Amerika Maryland’deki