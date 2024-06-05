FETÖ’nün, MHP’ye kaset kumpası, Akşener’i büyütmek için ters algı operasyonu ve cinayet itirafları... Şeytanın çiftliği

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“Efendim birim olarak hesaplarımız genelde muhalif olarak sol ve ülkücü hesaplardan oluşmaktadır. Ayrıca AKTROL hesaplarımız da genel hesaplarımızın yüzde 30’unu oluşturmaktadır. Bu hesaplarla gündem oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bunlar dışında yabancı dil hesaplarımız da bulunmaktadır.

15 Temmuz sonrası 220 civarına düşen Twitter hesaplarımız açıktaki ve gaybubetteki öğretmen ve öğrencilerimizin gayretleri ile bugün itibarı ile 730 olmuştur. Her gün farklı çalışmalar yapılarak sosyal medya gündemi yönlendirilmektedir. Hesapları genelde gaybubetteki öğretmen ve öğrencilerimiz kullanıyor. Arkadaşlarımız diğer ‘Renklerle’ ve reel kişiler ile beraber gündem oluşturabiliyorlar. Piyasadaki gerçek kişiler ile Twitter’a özel direkt mesajlaşma programında tedbir kurallarımız çerçevesinde yazışmalar yaparak ve gerçek kişilerin öncülüğünde gündemler oluşturarak piyasaya onlar eliyle sürüp gündemlerin yayılmasına çalışılıyor.

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Facebook ve Instagram çalışmalarımız devam etmektedir. Bu arada Face’de etkin olan solcu, Atatürkçü vb. muhalif gruplarla Twitter üzerinden etkileşime geçilmiş olup, özellikle son günlerde piyasaya sürülen El Nusra ve IŞID bağlantıları ile ilgili hazırlanan tüm capslar ve videolar bu gruplar vasıtasıyla bize hiçbir kapı çıkmayacak şekilde Face ve Instagram’da da dolaşıma sokulmuştur.

Hesapları kullanan arkadaşlarımız dualarınızı beklemektedirler.”

‘RENKLENDİRME’ TAKTİĞİ

FETÖ’nün “Renklendirme” adını verdiği bu tür hesaplarla ilgili raporlara ve daha fazlasına 2018’de kaleme aldığım ŞEYTANIN KARA KUTUSU (Destek Yayınları) kitabımda yer vermiştim. Hatta o kitapta FETÖ’nün “Renklendirme” ile hangi kimliklere bürüneceklerine dair talimatlarından şu örneği de aktarmıştım: “NELER RENKTİR: TARİKATLAR(Nakşi- Kadiri- Halveti vs.), CEMAATLER(Nur Cemaatleri, Erenköy- Çarşamba, İslamoğlu cemaati vs.), AKP, PARTİLER”

FETÖ’nün böylece, “Renklendirme” taktiği ile hükümet yanlısı ve muhalif gruplara ait birçok sosyal medya hesabı kullandığını, örgütün amacından habersiz olan gerçek sosyal medya hesaplarını galeyana getirdikleri ve bu hesaplar üzerinden algı operasyonu ve provokasyona yönelik faaliyetlerde bulunduklarını anlatmıştım.

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AK PARTİLİ GÖRÜNÜMLÜ FETÖ’CÜLER

FETÖ elebaşı Gülen’in yeğeni Ebuseleme Gülen’in Youtube’deki iki saati bulan söyleşisini izlerken, “Renklendirme” için açtıkları AK Partili görünümlü hesaplar üzerinden nasıl siyasi operasyon çektikleri gözler önüne serildi. Ebuseleme Gülen, Aktrol görünümlü hesaplar üzerinden, FETÖ’nün kaset kumpası ile 10 genel başkan yardımcısının istifa ettirildiği MHP’ye karşı kurulan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in büyümesi için nasıl ters algı operasyonu yaptıklarını da şöyle anlattı:

“Darbe sonrası 2017-2018’de 3-4 tane oyun yaptık. Bir tanesi İYİ Parti’ye oy kazandırmak için bu da İYİ Parti’nin oyunu arttırmak için Meral Hanım’a bir saldırı yapalım, hakaret edelim ki AK Parti’deki bir kesim ‘Hakikaten bizim AK Parti’dekiler de bazen ayarı kaçırıyor edepsiz’ deyip, İYİ Parti’ye kaysın, yakın ya taban, bir şey olarak siyasi görüş olarak.

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Meral Hanım’ın işte vücudunun belli yerlerine dokunduğunuzda farklı tepkiler veren Meral’i Gıdıkla diye bir oyun yaptım. İşte göğsüne dokunuyorsunuz, farklı tepki veriyor. Yüzüne dokunuyorsunuz, farklı tepki veriyor. Dudağına dokunuyorsunuz, öpücük atıyor. Gaz çıkarıyor. Eliyle böyle işaret yapıyor. Kürek var, kürekle kafasına vuruyorsunuz falan. Onun yüzde 80’ini ben yaptım. Oyun AK Partili (FETÖ’cü) hesaplar tarafından paylaşıldı. Amaç karşı tarafı Aktrol ekibini onlara pislik göstermek. Zaten bizimkilerin yaptığı hep itibar suikastı. Yani o zaman AKP tepki çeksin, ona karşı bir nefret oluşsun. Muhalifler daha da konsolide olsun, daha da ajite olsun, tahrik olsun, motive olsun, öfkelensinler. Amaç bu yani.”

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FETÖ’nün nasıl şeytani bir akla sahip olduğunu Ebuseleme Gülen’in açıklamalarında görmüş olduk. Örgüt tabanını bir arada tutmak ve AK Parti’ye karşı nefreti büyütmek için FETÖ elebaşını “şerefsiz” ve “alçak” şıkları içeren “Kim 500 milyon ister” bilgi yarışması şeklinde oyun bile yapmışlar.

FETÖ KUMPASI VE CİNAYETLERİ

MHP’ye karşı kurulan İyi Parti’nin büyümesi, AK Parti tabanın İyi Parti’ye kayması için oyun oluşturan Ebuseleme Gülen, FETÖ’cü firari gazeteci Ahmet Dönmez ile Youtube kanalında yayınlanan söyleşisinde, örgütün işlediği suçları da şöyle sıraladı:

“Hocaefendi bir türlü inanmak istemiyor. Öyle bir gerçek var. Yanındaki o 40 yıl mücadele ettiği mesela Mustafa Özcan gibi insanları ihanet edeceğine, işte hırsız olacağına, ne bileyim, işte kumpas kuracağına, kaset tuzağı kuracağına, birilerinin ölüm emri verebileceğine belki. İnanmıyor, inanmak istemiyor. Yani nasıl ki biz Fethullah Gülen’i kutsallaştırdık, Fethullah Gülen de kendi davasını kutsallaştırmış. Kusura bakmasın kimse. Bizim arkadaşlar yapmaz diyor. Yapar hocam, bal gibi yapar. Aha buradayım, ben de yaptım. İnsanız biz abi. Yaptık, konuşacağız bunları.”

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Ebuseleme Gülen bu cümlesiyle FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz kumpaslarıyla başlayan, 7 Şubat 2012’de MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın tutuklanma girişimi, 17/25 2013 Emniyet-Yargı kumpası, Ocak 2014 MİT TIR’larının durdurulması girişimi ve 15 Temmuz darbe girişimi süresinin özetini yapmış.

Sadece bu değil Türkiye imamı olarak bilinen ve şu anda Gülen’i gizli bir adreste saklayan ekibin başı olan Mustafa Özcan’ın da ismini vererek FETÖ’nün cinayetlerinden; Hrant Dink, Muhsin Yazıcıoğlu, gazeteci Haydar Meriç, Aselsan mühendisleri suikastları gibi cinayetleri de hatırlatmış oldu.

Şimdi örgütten Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davaları, Deniz Baykal’a, MHP’ye kurulan kaset kumpasları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan operasyonlar ve cinayetler ile ilgili itirafları da beklemeliyiz.