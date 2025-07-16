FETÖ’nün mahrem yapılanmasına MİT operasyonu

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MİT’in çalışmaları sonucu, 800 şubesi bulunan HAKMAR ve TATBAK marketlerinin FETÖ’nün güncel finansal yapılanması içinde faaliyet gösterdiği ve diriltilmeye çalışılan mahrem yapılanması üyelerine finansal destek sağlandığı ortaya çıkarıldı.

MİT’in elde ettiği bilgiler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul merkezli 9 ilde eşzamanlı ortak operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda örgütün finansörlüğünü yapan, İstanbul merkezli yaklaşık 800 şubesi olan HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk ile örgütün finans faaliyetinin dağıtımını gerçekleştiren örgüt kuryesi polis memurluğundan ihraç edilen Cengiz Güneş ve FETÖ’nün MİT mahrem yapılanmasında yer alan ve maddi yardım alan toplam 26 kişi şafak operasyonu ile gözaltına alındı.

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FETÖ YÜKSELTMİŞ

“Beni Gülen yükseltti”, “Fetullah Gülen sayesinde yükseldim, servetim de gitse feda olsun” diyen HAKMAR ve TATBAK zincir marketlerin sahibi Zeki Doruk’un evinde yapılan aramada örgüt ile bağlantılı materyaller ele geçirildi.

Zeki Doruk’un FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasından aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye’deki örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferi gerçekleştirdiği tespit edildi. Hakkında çok sayıda ihbar bulunan Zeki Doruk’un “kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik” gerekçeleri ile FETÖ’ye yardım topladığı ortaya çıktı.

Ayrıca, Zeki Doruk’un özellikle FETÖ üyeliğinden kaydı olan ve örgüte sempati beslemeye devam eden isimleri HAKMAR marketler zinciri bünyesinde çalıştırdığı tespit edildi.

HAKMAR’ın İstanbul Sancaktepe’de bulunan genel müdürlük binasında örgütsel teamüle uygun şekilde iç içe geçmiş çok sayıda şifreli kapı bulunduğu, güvenliğin üst düzey olduğu, söz konusu mekânlarda örgütsel toplantılar yapıldığı tespit edildi.

İHRAÇ FETÖ’CÜ POLİS

Güvenlik güçlerinin uzun süredir takibinde olan ihraç polis memuru Cengiz Güneş’in de HAKMAR’da illegal olarak çalıştığı ve Zeki Doruk’un talimatıyla il il gezerek örgüt mensuplarına para dağıttığı ortaya çıktı. Cengiz Güneş’in FETÖ’nün mahrem yapılarında yer alan ihraç olmuş şahıslara ve onların yakın akrabalarına nakdi yardımlar ilettiği tespit edildi.

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MİT GÜNCEL YAPILANMA RAPORU

MİT’in tespitlerine göre, İstanbul ve çevre illerde şubeleri bulunan HAKMAR Şirketler zinciri isimli işletmelerin sahibi Zeki Doruk’un yurtdışındaki örgüt yöneticilerinden, özellikle mahrem birimlerdeki yöneticilerden aldığı talimatla Türkiye’deki FETÖ mensuplarına finansal yardım sağlarken HAKMAR şirketler grubunu söz konusu yardımların maddi kaynağı olarak kullandığı belirlendi.

Bu kapsamda FETÖ mensubu ihraç polis memuru Cengiz Güneş’in, Zeki Doruk’tan aldığı talimatla örgütün MİT mahrem, emniyet mahrem ve sivil yapılanmalardaki örgüt mensupları veya 1. derece yakınlarıyla örgütsel olarak irtibat kurduğu, ayni ve nakdi yardımları ilettiği yönünde bilgi edinildi.

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Milli İstihbarat Teşkilatı’nın tespitleri arasında; Zeki Doruk’un şoförü olan İstihbarat Şube’den ihraç polis memuru Cengiz Güneş’in ülke genelinde FETÖ mensubu kişiler ve akrabalarına nakdi yardım götürmek suretiyle iller arası seyahatlerde bulunduğu belirlendi.

İHRAÇ POLİS DE VAR

Bu seyahatlerinde; Polis Akademisi’ndeyken resen emekli edilen, hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’tan işlem yapılan eski Emniyet Müdürü Orhan Çağlayan ve Kocaeli iİ imamlığı yapmaktan cezaevine giren ihraç öğretmen Mehmet Muhterem Çelebi, ihraç polis memuru Bekir Mutlu ve eşi Yeşim Mutlu ile örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiği yönünde istihbarata ulaşıldı.

2023 yılında yapılan bir soruşturmada hakkında “kurban bağışı, hac parası ve Zaman gazetesine üyelik” gerekçeleri ile ticaret yaptığı tedarikçilerinden bağış adı alında paralar kestiği belirlenen Zeki Doruk ile ilgili yapılan fiziki takiplerde ise, TSK’dan ihraç edilen savcılarla yemek organizasyonları yaptıkları tespit edildi.

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İlginç olansa Zeki Doruk’un Yönetim Kurulu Başkanı olduğu HAKMAR Gıda Turizm Hayvancılık ve İnş. San. Ltd. Şti. üzerinden 2016 yılından bu zamana kadar hâlâ örgütsel faaliyetlerine devam etmesi. FETÖ’nün Güncel Yapılanması içerisinde bulunduğuna dair MİT’in raporu bulunan HAKMAR’ın ortağının da “bilgi sahibi” sıfatıyla ifade vermiş olması da ilginç bir ayrıntı.

10’UNCU YILA GİRERKEN

Bu yaşanan gelişmeler gösteriyor ki hâlâ devlet içinde tehdit olarak görülen FETÖ, eskisi gibi iş dünyasında da yapılanmaya çalışıyor. Kısa süre önce yine bir döner zinciri hakkında da benzer soruşturma ve operasyon yapılmıştı.

15 Temmuz’un 10. yılına girerken FETÖ’nün bu yapılanmaları, hâlâ devlete ve millete ihanet ve kötülükten vazgeçmediklerini gösteriyor. Ama savcılıklar koordinesinde MİT başta Emniyet ve jandarmanın yaptığı operasyon FETÖ tehlikesine karşı mücadelenin de kesintisiz devam edeceğini gösteriyor.