FETÖ’nün Fenerbahçe’ye şike kumpasında yeni operasyon medya ayağına da uzanacak mı

Ergenekon ve Balyoz, OdaTV kumpaslarından sonra 3 Temmuz 2011’de yapılan operasyonla FB Başkanı Aziz Yıldırım’ın tutuklanmasıyla daha da görünür hale geldi.

FETÖ’cü savcıların hazırladığı iddianameyle, FETÖ’cü hâkimlerin verdiği karar sonucu Aziz Yıldırım ve birçok isme haksız verilen cezalar yine FETÖ’cülerin etkin olduğu dönemde Yargıtay’da da onandı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Şike Davası’na ilişkin kararını verdi. 5. Daire, yerel mahkemenin kararını kısmen onadı, kısmen bozdu, kısmen de düşürdü.

Kumpas 2016’da FETÖ’ye yönelik soruşturmalarla çöktü. Kumpası kuran FETÖ’cü polisler ve örgüt yöneticisi Hidayet Karaca gibi ismin bulunduğu 88 isim yargılandı. 2021’de çıkan karar, usulü eksikliklerden bozuldu. Ardından yapılan yargılamada Hidayet Karaca, Ahmet Kalender ve Nazmi Ardıç zincirleme şekilde ‘görevinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanarak haberleşmenin gizliliğini ihlal’, zincirleme şekilde ‘resmi belgede sahtecilik’ ve zincirleme şekilde ‘iftira’ suçlarından ayrı ayrı toplamda 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

ALİ KOÇ’UN ŞİKÂYETİ

Ancak kumpasın bir de Türkiye Futbol Federasyonu ayağı vardı. İşte o sayfa tam 14 yıl sonra, dün başlayan operasyonla yeniden açıldı. Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Ali Koç’un şikâyetçisi olduğu dosya kapsamında dün 4 isim ifadeye çağrıldı ve gözaltılar yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Kamuoyunda ‘2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması’ şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi Arıboğan, Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal hakkında ‘FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım’ ve ‘Soruşturmanın Gizliliğini İhlal’ suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”

SAVCILIĞIN TESPİTLERİ

Dün basına da yansıyan bilgilere göre gözaltına alınan eski TFF yöneticileri ile ilgili tespitler şöyle:

Lütfi Arıboğan hakkındaki tespitler:

En son 2014 yılında Galatasaray Sportif A.Ş’de sigorta kaydı bulunan Arıboğan, 14 Şubat 2008 ile 31 Ocak 2012 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekilliği görevini yürüttü. Dosya içeriğinde o dönem UEFA Disiplin Başmüfettişi olan Pierre Cornu tarafından kullanılan pierre.cornu@uefa.ch isimli mail adresi üzerinden 6 Eylül 2011 günü saat 09.54’te, lutfiaribogan@yahoo.com, ilhanhelvaci@tff.org ve lutfiaribogan@tff.org isimli mail adreslerine Fenerbahçe konulu özetle Fenerbahçe CAS kapsamındaki prosedür çerçevesinde UEFA’dan ortak hakem atanması, UEFA’nın hakem adayı olarak gösterdiği kişi üzerinde hem fikir olunması yönünde teyit istendiği, Fenerbahçe tarafından yapılan geçici tedbir talebine ilişkin CAS’a yazılı talep için son gün olduğu, UEFA’nın Fenerbahçe davasında hiçbir karar almadığını ve bu talebin her şekilde reddedilmesi gerektiğinin açıklanacağı şeklinde elektronik posta gönderildiği tespit edildi. lutfiaribogan@tff.org mail adresinden 4 Aralık 2011 günü saat 21.00’da “lutfiaribogan@yahoo.com” mail adresine gönderilen “Emniyet Müdürlüğü Yazısı ve İsim Listesi” konulu elektronik posta içeriğinde herhangi bir metin içeriğinin bulunmadığı ancak mail ekinde “magicolor_....pdf” isimli bir dosya bulunduğu, söz konusu mailin lutfiaribogan@yahoo.com mail adresinden Mehmet Baransu’ya ait “mbaransu@gmail.com” mail adresine 7 Aralık 2011 günü saat 22.30’da gönderildi.

Lütfi Arıboğan ile Mehmet Baransu’nun 13 Temmuz 2011 ile 6 Aralık 2012 tarihleri arasında 101 adet HTS kaydının bulunduğu tespit edildi.

Ahmet Gülüm hakkındaki tespitler:

1996-2000 yılları arasında Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanlığı yapan, Sportsnet ve Bilgi Spor Kurucusu olan Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Ahmet Gülüm’ün Lütfi Arıboğan ile Aziz Yıldırım’ın polis ifade tutanağı ile ilgili olarak 04.08.2011 tarihinde mail yazışması tespit edildi.

İlhan Helvacı hakkındaki tespitler:

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan İlhan Helvacı Hukuk Bürosu’nun kurucusu İlhan Helvacı, 2009-2012 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Baş Hukuk Müşaviri ve Futbol Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

Dosya içeriğinde o dönem UEFA Disiplin Başmüfettişi olan Pierre Cornu tarafından kullanılan pierre.cornu@uefa.ch isimli mail adresi üzerinden 6 Eylül 2011 günü saat 09.54’te lutfiaribogan@yahoo.com, ilhanhelvaci@tff.org ve lutfiaribogan@tff.org isimli mail adreslerine Fenerbahçe konulu özetle Fenerbahçe CAS kapsamındaki prosedürçerçevesinde UEFA’dan ortak hakem atanması, UEFA’nın hakem adayı olarak gösterdiği kişi üzerinde hem fikir olunması yönünde teyit istendiği, Fenerbahçe tarafından yapılan geçici tedbir talebine ilişkin CAS’a yazılı talep için son gün olduğu, UEFA’nın Fenerbahçe davasında hiçbir karar almadığını ve bu talebin her şekilde reddedilmesi gerektiğinin açıklanacağı şeklinde elektronik posta gönderildiği tespit edildi.

Ebru Köksal hakkındaki tespitler:

2010 yılında Galatasaray Sportif A.Ş. Genel Müdürü, 2011-2012 yılları arasında Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekterliği, 2013-2014 yılları arasında Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Ebru Köksal’ın FIFA görevlisi olan Alasdair Bell ile “alasdair.bell@uefa.ch” mail adresinden 8 Şubat 2012 günü saat 19.45’te “Ebru A. Köksal’a gönderilen “Investigation of match- fixing in Turkey (Türkiye’deki Şike Soruşturması)” konulu yazışmada, 400 sayfalık Etik Kurulu raporunun İngilizce resmi çevirisinin istenildiği ve iddianame hazırlanmadan önce savcıya sunulduğu anlaşılan yaklaşık 800 sayfalık polis özetinin çevirisinin istenildiği elektronik posta içeriğinin bulunduğu tespit edildi.

ŞİKE KUMPASININ MEDYA AYAĞI

Eski FB Başkanı Ali Koç, kumpas davasında karar çıktığı 2021’de kumpasın medya ayağına şu sözlerle dikkat çekmişti: “Fenerbahçe’nin yapayalnız olduğu bir dönemde, bu terör örgütünün en kuvvetli olduğu, devletin bütün gücünü arkasına aldığı dönemlerde Fenerbahçe’ye her şekilde vuran, saldıran, iftira atan, bu iftiraların meşrulaşması için medyasını kullanan bütün kişi ve kurumlarla her şekilde hesaplaşacağız. Bu hukuken olamasa da olmalı bence, bu terör örgütünün en önemli ayağı medyasıydı, medyasıyla tezgâhlıyordu, polis-savcı-avukatları-hâkimleriyle de kişileri, kurumları çökertiyorlardı. Onların resmi medyasının dışında da medya mensubu olduğunu savunan, bugün de hiç utanmadan kendi vicdanlarında hesaplaşmadan bu örgüte lanet okuyanlar o dönemde isteyerek, bilerek bunların maşası oldular. Fenerbahçe camiası, milyonlara sesleniyorum, bunlarla da hesaplaşmalıyız.”

Evet kumpasın polis, savcı, hâkimlerden oluşan kamu görevlisi ayağı gibi federasyon ve medya ayağı vardı. Bakalım gazetelerde ve televizyonlarda şike operasyonuna destek olan medya ayağına da uzanacak mı?