FETÖ’nün ‘Dijital Terörist Yapılanması’na bağlı 20 bin FETÖ’cü hesap belirlendi

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Ekonomik, sosyal ve siyasi kaos çıkartmak için uğraşan FETÖ hesaplarının Özgür Özel grubuna verdiği destek ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile taraftarlarına karşı başlattıkları organize kampanya, sokakta kavgaya ve tarafların birbirine girmesine kadar vardı.

FETÖ’cü hesaplar bundan önce de sosyal medyada siyasi kavga ve toplumsal kaos çıkartacak paylaşımlar yaptı. Konuyu yakından takip eden Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Fetullahçı Terör Örgütü’nün sosyal medyadaki “Dijital Terör Yapılanması” ile kesintisiz bir mücadele başlatıldığı görülüyor.

FETÖCÜ 1731 HESAP KAPATILDI

Nitekim Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın 19 Mayıs 2026 günü X sosyal medya hesabından yaptığı şu açıklama bu konudaki kararlılığı ortaya koyuyordu: “...30 Ocak 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaştığımız üzere, FETÖ ve FETÖ ile iltisaklı 379 sosyal medya hesabı tespit edilmiş ve bu hesaplara yönelik erişim engeli tedbirleri derhal uygulanmıştır. Sonrasında yürütülen ilave teknik analizler ve dijital ağ çözümlemeleri neticesinde 1352 FETÖ iltisaklı sosyal medya hesabı hakkında daha erişim engeli kararı alınmıştır. Böylece FETÖ bağlantılı erişime engellenen hesap sayısı 1731’e yükselmiştir. Ayrıca yapılan detaylı incelemeler sonucunda; terörizmi öven, teşvik eden ve ülkemize karşı psikolojik harekât yürüttüğü tespit edilen 361 sosyal medya hesabı hakkında da Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımız başta olmak üzere kurumlarımızla tam bir eş güdüm ve koordinasyon içerisinde gerekli işlemler tesis edilmiş ve erişim engeli uygulanmıştır. Yapılan analizler; söz konusu dijital yapılanmaların sistematik dezenformasyon üretimi gerçekleştirdiğini, eş güdümlü propaganda faaliyetleri yürüttüğünü ve kamuoyunu manipüle etmeye yönelik organize hareket ettiğini açıkça ortaya koymaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye, terörle mücadelesini yalnızca fiziki sahada değil; dijital mecralarda da aynı kararlılık, hukuki meşruiyet ve koordinasyon anlayışıyla sürdürmektedir. Hiçbir terör örgütüne, hiçbir uzantısına ve millî güvenliğimizi hedef alan hiçbir dijital operasyona müsamaha gösterilmeyecektir. Türkiye, bütün kurumlarıyla dijital alandaki tehditlere karşı teyakkuz halindedir ve mücadelesini kesintisiz şekilde sürdürecektir.”

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STRATEJİK BAKIŞ

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Bu açıklama sadece soysal medyada FETÖ’cü hesapların engellenmesiyle sınırlı değil. Arkasında uzun süredir devam eden inceleme ve araştırmalarla oluşturulan derin bir stratejik bakış açısı var.

İletişim Başkanlığı kaynaklarından edindiğim bilgiye göre bu analizler şu başlıklara dayanıyor;

1- STRATEJİK CEPHE DEĞİŞİKLİĞİ: SİBER PSİKOLOJİK HAREKÂT VE KRİPTO YAPILANMA:

Saha operasyonları, istihbarı hamleler ve operasyonlarla fiziki alanda hareket kabiliyeti çok büyük oranda yok edilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ), varlığını sürdürebilmek ve özellikle kritik süreçleri, toplumsal birlik ve bütünlüğü, devlet-vatandaş güven bağını manipüle edebilmek adına stratejik bir cephe değişikliğine gitti.

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Terör örgütü, yeni dönem stratejisini dijital mecralar üzerinden yürütülen asimetrik psikolojik harekâtlar üzerine kurguladı.

Maskeli ve Hibrit Şebeke: Tespit edilmemek adına açık kimliklerini gizleyen örgüt militanları, büyük çoğunluğu yurtdışı (IP) menşeili olan 20 bin dolayında maskeli, anonim ve kripto sosyal medya hesabı üzerinden organize olmaya çalışıyor.

Doğrudan Hedef (İç Cephe): Bu şebekenin ana amacı münferit paylaşımlar yapmak değil; sistematik dezenformasyon, senkronize yalan haber yayılımı ve suni gündemler oluşturarak Devlet ile Vatandaş arasındaki sarsılmaz güven bağını zedelemek, kamu düzenini bozmak ve milli bünyede dezenformasyon kaynaklı bir kaos iklimi inşa etmek.

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2- KÜRESEL ŞER ODAKLARIYLA İŞBİRLİĞİ VE ULUSLARARASI ALGI OPERASYONLARI;

FETÖ’nün dijital hücreleri, Türkiye’yi küresel arenada da zor durumda bırakmayı hedefleyen uluslararası algı operasyonlarının da en büyük lojistik üssü ve aparatı haline geldi. Yabancı istihbarat servisleri ve şer odakları tarafından kurgulanan dezenformasyon dalgaları, bu siber ağ vasıtasıyla Türkiye içine pompalanıyor.

Yakın dönemde, İsrail menşeili operasyon hesaplarının Ortadoğu’daki (İran-ABD-İsrail) gerilim ve savaş senaryoları üzerinden Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan kara propagandasına, en yoğun yayılım desteği FETÖ ağından verildi. İngiliz The Telegraph gibi uluslararası medya kuruluşlarının da bu manipülasyona alet olarak sayfalarına taşıdığı asılsız iddialar; Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin (DMM) anlık, veri odaklı ve proaktif müdahalesiyle küresel ölçekte boşa düşürüldü. İftira ağı saniyeler içinde deşifre edilince, ilgili uluslararası mecralar içeriklerini silmek ve resmen özür dilemek zorunda kaldı. Bu süreç, FETÖ’nün dış kaynaklı operasyonlardaki rolünü açıkça gözler önüne serdi.

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3- DEVLET AKLI SİBER SAHADA: İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KOORDİNASYONUNDA TAM EŞ GÜDÜM;

Türkiye Cumhuriyeti, siber vatanı hedef alan bu organize tehdide karşı, tarihin en kapsamlı ve en organize kurumsal işbirliği modelini devreye aldı. Süreç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın güçlü stratejik koordinasyonda 7/24 esasıyla yürütülürken, devletin tüm ilgili sac ayakları tam bir “Devlet Aklı” ve “Eş Güdüm” içinde hareket ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Milli İstihbarat Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı ve EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adalet Bakanlığı ve Cumhuriyet Savcılıkları, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bu kritik konuda yoğun gayret sarf ediyor.

4- DİJİTAL TAVİZSİZLİK: OPERASYONEL VERİLER VE İSTATİSTİKLER;

Bu kritik eş güdümün neticesinde, terör örgütünün siber alandaki varlığı adeta bir dijital silindirle eziliyor. Teknik takip, hukuki süreç ve teknik engelleme mekanizmasının gücü İletişim Başkanı Burhanettin Duran’ın 1731 FETÖ bağlantılı hesabın erişime engellendiğine dair açıklamasına da yansıdı.

5- SONUÇ VE KARARLILIK: DİJİTAL VATANDA EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ DEVLETİNDİR:

Yapılan detaylı dijital ağ analizleri ve incelemeler; bu yapıların bağımsız bireysel kullanıcılar olmadığını, tek bir merkezden komuta edilen, bot yazılımlarla etkileşimleri yapay olarak şişirilen ve toplumu manipüle etmeye programlanmış siber terör hücreleri olduğunu şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtlandı.

Öncesine göre son dönemde FETÖ’cü hesapların üst üste kapatılması bu alanda mücadelenin hızlandığını ortaya koyuyor. Aldığım bilgilere göre savcılıklara iletilen bilgilerle FETÖ’cü hesapların tamamının kapatıldığına şahit olacağız.

İletişim Başkanlığı’nın bu tespitlerinden çıkan sonuç şu: Tıpkı denizlerdeki “Mavi Vatan”, gökyüzünde “Gök Vatan” stratejisinde olduğu gibi siber dünyada terör örgütleri ile “Dijital Vatan” anlayışıyla mücadeleye devam edilecek.