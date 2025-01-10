FETÖ’de ‘heyet’ dikiş tutmuyor... MÖZ icra heyeti dışında kaldı

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Son bilgilere göre FETÖ’cüler dağılmayı önlemek için 30 kişilik İstişare Heyeti, 12 kişilik İcra Heyeti yanında 4 kişilik de denetim grubu oluşturmuş.

Dağılmayı önlemek için örgütün yaşlı ve daha genç isimlerini bir araya getiren heyetteki isimler yanında, örgüt içi güç mücadelesi FETÖ üyelerinin özellikle sosyal medya üzerinden artık daha çok eleştiri yapmasına neden oluyor. Örgüt yönetimi, ne olup bittiğini merak eden örgütün orta kademe yöneticileri ve tabanında İstişare ve İcra Heyeti’ndeki isimlere yapılan itirazları önlemek için FETÖ elebaşı Gülen’in ölmeden önce isim listelerini onayladığı yalanını yayıyor.

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Öte yandan heyetteki bazı isimlerin örgütün değişik ülkelerdeki varlıklarını paraya çevirerek zimmetine geçirdiğini konuşuyor.

Temel olarak gizli bir istihbarat ve operasyon yapılanması olan FETÖ, elebaşı Gülen’in ölümü sonrası iyice karanlığa büründü. Öyle ki İstişare Heyeti ve İcra Heyeti’nde hangi isimlerin bulunduğu tam olarak açıklanmış değil.

Ancak FETÖ’yü yakından takip eden istihbarat ve güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre; FETÖ elebaşı Gülen’in ölümü ile örgüt içinde oluşan grupların güç mücadelesi, Gülen’in koltuğuna oturma ihtimali olan isimler arasında gizli bir kavgaya dönüştü. Zaten sosyal medya üzerinden bu konuda büyük bir tartışma gözleniyor.

Örgüt üst yönetiminde yaşanan bu gerginlik tabanda da etkisini gösterdi, hapiste bulunan ve hapisten çıkıp örgütün maddi yardımına muhtaç olanlar dışında dağılmalar artmaya başladı.

12 KİŞİLİK İCRA HEYETİ

Bu nedenle FETÖ’nün üst kademesindeki isimler, örgüt tabanındaki dağılmaları engellemek için yönetim şeklini hızlıca revize etti. Üst yönetiminde sular durulana kadar örgütün tek bir isim tarafından değil, 12 kişiden oluşan İcra Heyeti tarafından yönetilmesine karar verildi. 12 kişilik heyette Abdullah Aymaz, Naci Tosun, Şerif Ali Tekalan, Barbaros Kocakurt, Mehmet Vehbi Yavuzlar, Cevdet Türkyolu, İsmet Aksoy, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı, Said Kaya, Adem Kalaç ve Talip Büyük yer aldı. Bu isimler arasında Gülen’in bıraktığı koltuğun tek hâkimi olmak isteyenler ve o isimleri ayrı ayrı destekleyenler var.

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İcra Heyeti ne kadar olumlu bir hava çizmeye çalışsa da yönetimdeki gruplaşmalar örgüt genelinde hissedilir bir hal aldı. Kararlar 12 kişilik heyet tarafından alınıyor gibi gözükse de heyette asıl etkiyi Abdullah Aymaz’ın başını çektiği Mehmet Vehbi Yavuzlar, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Muhammed Çetin ve Talip Büyük gösterir oldu.

KARAR ALMADA ÇATLAK

Yönetimdeki çatlaklar karar alma aşamasında aksaklıkları gün yüzüne çıkardı. Elebaşı Gülen’in ölümünden önce heyet tarafından alınan kararlar son noktada Gülen tarafından onaylanıyordu. Ancak, şimdi alınan kararlar heyetteki her bir isim tarafından sorgulanır oldu. Bu da karar alma aşamasında aksaklıklara neden olmaya başladı.

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İcra Heyeti içindeki sıkıntılar sadece alınacak yeni kararlarla da sınırlı değil. Ne kadar birlik mesajı verilse de örgüt tabanında heyete karşı oluşan güvensizlik, üst yönetimin maddi kaynak bulmasında problem haline geldi. Bu nedenle İcra Heyeti’nin güçlü gözüken kanadı yani Abdullah Aymaz ve ekibi “himmet” oranlarında artışa gidilmesini istedi.

HEYETE YABANCI GİRECEK

Örgüt elebaşı Gülen’in ölmeden önce İcra Heyeti’nde değişikliğe gidilmesi ve heyetin gençleştirilmesi, ayrıca farklı milliyetlerden insanların heyette yer alması talimatını verdiği iddia edilmişti. Bu nedenle heyet içinde yakında yabancı isimlerin olması da bekleniyor. Buna karşın 12 kişilik heyetin tek ortak düşüncesi gücü elinden bırakmamak.

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Gülen’in ölümünden sonraki sürecin “geçiş dönemi” olduğu bahanesi ile heyette değişiklik yapılmaması kararı alındı. Heyete en son dahil edilen isimlerden biri de kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı oldu.

Dumanlı’nın katılması ile örgüte katılımın artması bekleniyordu. Ancak, Dumanlı beklenen etkiyi yaratmadı. FETÖ’nün üst kademesindekiler Dumanlı’nın pasif bir profil çizdiği düşüncesinde. Dumanlı’nın tabandan itibar görmediği için heyette yer alabilecek seviyede olmadığı düşüncesi hâkim.

MUSTAFA ÖZCAN DIŞARIDA

FETÖ’nün üst düzey örgüt mensuplarından olan Mustafa Özcan’ın 12 kişilik İcra Heyeti’ne bu sefer girmemesi ise şaşırtıcı oldu. Çünkü Özcan, Türkiye imamı olarak FETÖ elebaşına en yakın isimlerden birisiydi. Ayrıca Türkiye’deki tüm kumpas operasyonları ile ilgili detaylara hakim olan bir isim. Aynı zamanda Alman istihbaratıyla da ilişkili bir kişi. Özcan, Abdullah Aymaz ve ekibinin etkili olduğu heyette ön planda olamayacağı düşüncesi ile yer almak istemedi.

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Ayrıca, örgüt içerisinde 2025 yılı için ülke sorumlularının ataması da tartışma konusu haline geldi. Ülke sorumlusu ve diğer yönetici atamalarının İcra Heyeti tarafından yapılacağı duyuruldu. Bununla birlikte İcra Heyeti’nde de Şubat 2025’te değişiklikler yapılması bekleniyor.

Halihazırdaki örgüt sorumluları arasında kendilerine yakın isimlerin atanmaları konusunda da bir çekişme var. Hatta çekişmenin boyutu toplantılarda gerginlik yaşanmasına bile neden olacak şekilde. İcra Heyeti’ndeki kimi isimler yerlerini garantiye almak için kendilerine yakın isimleri Avrupa alanında çalışma yapmaya bile gönderdi.

Özelikle örgütün parasının büyük bölümünü elinde tutan Mustafa Özcan’ın İcra Heyeti dışında kalması, örgütün belli isimlerin yurtdışı varlıklarını paraya çevirmesi kavganın yakında daha da büyüyeceğini gösteriyor. Tüm bu gelişmeler FETÖ’nün dini bir yapılanma değil, istihbarat ve kumpas operasyon yapılanması dışında çıkar örgütü olduğunu tüm tabana gösterecek.