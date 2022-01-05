FETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çok önemli bir açıklama yaptı: “Bizim bütün belediye başkanlarımızın telefonlarını dinliyorlar.” Rakamlar değişmiş olabilir ama son yerel seçimlerde CHP’li 11 büyükşehir, 190 civarında ilçe belediye başkanlığı kazandı.

Kılıçdaroğlu’nun iddiasına göre, 200 belediye başkanının telefonları aynı anda dinleniyor. Bu açıklama karşında, CHP yönetimi, parti teşkilatları, seçmenleriyle ayağa kalkmalı, memlekette yer yerinden oynamalı değil mi?

GAZETECİLERİNDEN ÇIT YOK

Oysa ne CHP’nin Genel Başkanı’nın telefonlarının dinlendiğini söylediği belediye başkanlarından bir açıklama var ne de parti yönetimi ve teşkilatlarda yaprak kımıldıyor. O değil, CHP ile aynı ittifak içinde olan parti genel başkanlarından da hiç ses yok: “Bu ne rezalettir, CHP’li belediye başkanları gibi bizim partimizin belediye başkanlarını da dinliyor musunuz?” diye soran yok.

CHP’ye yakın gazeteci ve televizyoncular 1972 yılında ABD Başkanı Nixon’ın istifasıyla sonuçlanan Watergate Skandalı’nı ortaya çıkaran gazeteciler Bob Woodword ve Carl Bernstein gibi kendilerine Pulitzer ödülü getirecek dünya çapında bir skandal ile ilgili çıt çıkarmıyorlar.

Kılıçdaroğlu’nun iddiası doğruysa; 1972 yılında Amerika’da ABD Başkanı Nixon’ın istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalından daha büyük bir olay ile karşı karşıyayız.

ABD BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Amerika’nın başkenti Washington’da, Demokrat Parti’nin Watergate iş merkezindeki ofis binasına hırsızlık için giren 5 kişi 17 Haziran 1972 günü yakalandı. Bir süre sonra hırsızlık gibi görünen olayın, dünya çapında bilinen bir telefon dinleme skandalı olduğu ortaya çıktı. Skandalın, ABD Başkanı Nixon’ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı olduğu tespit edildi. O gün ülke yönetiminde olan Cumhuriyetçiler, muhalefetteki Demokrat Parti’nin telefonlarını gizlice dinlemek üzere mikrofonlar yerleştirmişlerdi. Skandalın ortaya çıkmasından sonra ABD Başkanı Nixon, 1974 yılında görevinden istifa etti. Bu olay o gün bugündür, siyasi literatürde “Watergate Skandalı” diye anılır.

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