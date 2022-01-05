FETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyor

“Biz de 4 Ocak 2021 günü, 25 kişi aynı anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü’nden işten çıkarıldık. Bu ‘Eylo’ kod adlı Sevtap Ayman denilen PKK’lı şu anda bizim koltuğumuzda oturuyor. İBB Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztürk’ün sekreterliğini yapıyor. 962 mahalle muhtarı aracılığıyla vatandaşların bilgilerini topluyor.”
E-posta kutusuna bakarken gözüme çarpan bu mesajı, İBB Başkanı İmamoğlu’nun sözcüsü Murat Ongun’a konuyla ilgilenmesi için şahsi Twitter hesabımdan paylaştım.
PKK ÜYELİĞİNDEN GÖZALTI
O, konuyu araştırıp doğru olup olmadığını açıklayacağına, akşam Haber Global kanalında katıldığım programa bağlanıp, “Resmen bir kadını terörist ilan etti” diyerek onu savunmuştu.
Kılıçdaroğlu’nun iddiasına göre, 200 belediye başkanının telefonları aynı anda dinleniyor. Bu açıklama karşında, CHP yönetimi, parti teşkilatları, seçmenleriyle ayağa kalkmalı, memlekette yer yerinden oynamalı değil mi?
GAZETECİLERİNDEN ÇIT YOK
Oysa ne CHP’nin Genel Başkanı’nın telefonlarının dinlendiğini söylediği belediye başkanlarından bir açıklama var ne de parti yönetimi ve teşkilatlarda yaprak kımıldıyor. O değil, CHP ile aynı ittifak içinde olan parti genel başkanlarından da hiç ses yok: “Bu ne rezalettir, CHP’li belediye başkanları gibi bizim partimizin belediye başkanlarını da dinliyor musunuz?” diye soran yok.
CHP’ye yakın gazeteci ve televizyoncular 1972 yılında ABD Başkanı Nixon’ın istifasıyla sonuçlanan Watergate Skandalı’nı ortaya çıkaran gazeteciler Bob Woodword ve Carl Bernstein gibi kendilerine Pulitzer ödülü getirecek dünya çapında bir skandal ile ilgili çıt çıkarmıyorlar.
Kılıçdaroğlu’nun iddiası doğruysa; 1972 yılında Amerika’da ABD Başkanı Nixon’ın istifasıyla sonuçlanan Watergate skandalından daha büyük bir olay ile karşı karşıyayız.
ABD BAŞKANI İSTİFA ETMİŞTİ
Amerika’nın başkenti Washington’da, Demokrat Parti’nin Watergate iş merkezindeki ofis binasına hırsızlık için giren 5 kişi 17 Haziran 1972 günü yakalandı. Bir süre sonra hırsızlık gibi görünen olayın, dünya çapında bilinen bir telefon dinleme skandalı olduğu ortaya çıktı. Skandalın, ABD Başkanı Nixon’ın partisi olan Cumhuriyetçi Parti ile bağlantılı olduğu tespit edildi. O gün ülke yönetiminde olan Cumhuriyetçiler, muhalefetteki Demokrat Parti’nin telefonlarını gizlice dinlemek üzere mikrofonlar yerleştirmişlerdi. Skandalın ortaya çıkmasından sonra ABD Başkanı Nixon, 1974 yılında görevinden istifa etti. Bu olay o gün bugündür, siyasi literatürde “Watergate Skandalı” diye anılır.
Şimdi
Yerel seçimlerde olduğu gibi 2023’te de sandığa giderken kendisini HDP’nin desteğine muhtaç hisseden CHP, her tavizi vermeye hazır. PKK Sözcüsü Demirtaş’ı savunmak, HDP’nin PKK ilişkisini görmezden gelmek, terörün adını “Kürt sorunu” koymak derken PKK ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin İBB’ye işe alınmasına kadar her şeyi yaptılar.
Atatürk’ün kurduğu partinin Kılıçdaroğlu ve adamları tarafından düşürüldüğü hal içler acısı.
Hele hele, İBB’ye, PKK, DHKP-C, FETÖ, MLKP, MKP gibi terör örgütü iltisaklı 557 kişinin işe alındığının açıklanmasından sonra, yandaşı gazetecilerin CHP ve İmamoğlu’nu dostça uyarmak yerine onlara zarar gelmesin diye, polis şehit edilmesine karışanları, Bylock kullanan FETÖ üyelerini, dağa eleman gönderen PKK artıklarını masumlaştırmaya çalışmaları ibretlik.
‘HAK YEMEM’ DEYİP 13 BİN KİŞİYİ ATTI
Terör örgütleriyle ilişkisi olan her kişi ve kurumun aynı bataklığa saplanması kaçınılmaz. Nitekim, “Ateşle oynuyorlar” derken, kastettiğim şeylerden birisi de bu. Hele hele, Ekrem İmamoğlu’nun, terör örgütleriyle iltisakı olanların ilişkisinin kesilmesi yerine, 86 bin İBB çalışanın onlara kalkan yaparak, “yol arkadaşlarım” demesi, içine düştüğü durumu gösteriyor. “Hak yemem, hakkımı da yedirmem” deyip göreve geldikten sonra, 13 binden fazla emekçiyi içten çıkartıp 20 binden fazlasını alması ayrı bir tezat.
AÇIKLAMA İLE GELEN PANİK
İçişleri Bakanlığı’nın pazar günkü, “İBB, bağlı kuruluşları ve şirketlerinde işbaşı yaptırılan personelden, 455’inin PKK/KCK, 80’inin DHKP-C, 20’sinin MLKP, 2’sinin MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diğer terör örgütleriyle iltisaklı/irtibatlı olduğu yönünde ihbar, şikâyet ve elde edilen tespitler üzerine, konunun tüm yönleriyle soruşturulması için Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır” şeklindeki açıklaması, durumun ciddiyetini gösteriyor.
Bakanlık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve
Aralarında medya üzerinden bir savaş var. Ancak, İmamoğlu doğrudan değil kendisine yakın gazeteci ve yazarlar aracılığıyla konuşuyor.
Kılıçdaroğlu’nun neden aday olmaması gerektiğini yazıp söyleyerek İmamoğlu’nu öne çıkarıyorlar. AKP’lilerin, kolayca yeneceği için Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını istediğini söylüyorlar. İyi de, Kılıçdaroğlu aday olursa oy verecek kesim, CHP, İP, SP, DP yanında Davutoğlu ve Babacan ile HDP seçmenleri değil mi? Aday olursa Kılıçdaroğlu’nun başarısı bu 7 parti seçmenin vereceği desteğe bağlı olmayacak mı?
Neden birileri Kılıçdaroğlu aday olursa bu partilerden yeterli desteği alamayacağını düşünüyor?
HER İKİSİ DE BİRBİRİNİN AYNISI
Peki neden, nedir onların gözünde İmamoğlu’nu Kılıçdaroğlu’na göre öne çıkaran faktör. Ya da nedir, Kılıçdaroğlu’nun eksiği...
Bana sorarsanız, ikisinin de birbirinden farkı yok. Hangisi aday olursa olsun bir eksik bir fazla oy almaz.
Bakmayın siz
Hal böyleyken Cumhurbaşkanı Erdoğan neden bunun tersini yaptı?
Seçime gidecek bir hükümet, neden döviz kurlarında artışa sebep olacak böyle bir faiz politikasına yöneldi?
Nitekim, faizin düşürülmesi ve bu politikanın devam edeceğinin açıklanmasından sonra dolar kuru 18 TL’nin üzerine çıktı. Ürün fiyatları saatler içinde değişirken, akaryakıta üst üste zamlar yapıldı. Ekonomi bürokrasisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tecrübesindeki bir siyasetçi bunu öngörmemiş olabilir mi?
Ya da bu durumu sadece siyasi polemik konusu haline dönüşen “Nas”a bağlamak mümkün mü?
MGK BİLDİRİSİNE DİKKAT
Bu sorunun cevabı 25 Kasım tarihli Milli Güvenlik Kurulu (MGK) bildirisinde yazılı.
Bildirinin birinci maddesi, Türkiye’nin bekası ve PKK, DEAŞ ve FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadeleye ayrılırken, ikinci maddede ekonomi politikası ile ilgili şöyle denildi: “Türkiye’nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiştir.”
Bu maddedeki ekonomi üzerinden “
Suikastte Hikmet Fidan’ı yakından tanıyan Fırat Karahan ve Veysi Akgönül önemli rol oynadı. PKK’dan ayrılan Nizamettin Taş’ın başını çektiği yasa dışı PWD’nin (Yurtsever Demokrat Parti) üyesi Veysi Akgönül’ün Diyarbakır’daki ofisine gelen iki PKK’lı, örgüt elebaşı Karayılan’ın talimatını iletti: “Hikmet Fidan’ı öldüreceksin, ya da yarın Bağlar Sağlık Ocağı karşısındaki sokağa getireceksin.”
Veysi Akgönül, cinayeti, PWD adına hareket eden Fırat Karahan ile yapmaya karar verdi, ancak korkup vazgeçti. İkinci plan devreye sokuldu: Hikmet Fidan’ın kaldığı otel gidip “Seninle görüşmek isteyen arkadaşlar var” diyerek, infazcı Serkan Şitilay’ın beklediği adrese doğru yola çıkarıldı. Hikmet Fidan’ı, Kaynartepe Mahallesi 43’üncü Sokak Rahat-1 apartmanının merdiven boşluğunda bekleyen Serkan Şitilay’ın yanına götürürler. PKK infazcısı Şitilay, binanın içinde Hikmet Fidan’ı, ensesine bir el ateş ederek öldürdü.
NE DİRİSİNE NE ÖLÜSÜNE SAHİP ÇIKTILAR
Hikmet Fidan’ı PKK’nın infaz ettiği herkes tarafından biliniyordu ve HADEP Genel Başkan Yardımcısı katledildiği halde Diyarbakır’da kimseden ses çıkmıyordu. O tarihte Diyarbakır Belediye Başkanı olan Osman Baydemir, Hikmet Fidan’ın cenazesini alacak araç bile göndermedi. Dahası, olayı öğrenmek için DEHAP’ı arayanlara, “İsim benzerliği, adi bir olay” diye cevaplar verildi.
O tarihte, Diyarbakır İnsan Hakları Derneği yöneticisi olan Selahattin Demirtaş dahil Hikmet Fidan ile siyaset yapanlar, onun ne dirisine ne ölüsüne sahip çıkabildiler.
Çünkü Hikmet Fidan, PKK tarafından “caş” yani “hain, işbirlikçi” ilan edilmişti.
Bu nedenle o tarihte korkularından dolayı PKK’dan gelen infaz talimatına karşı tek laf edemediler, bugün dahi edemezler.
Şaşırtıcı olan şikâyet edenin kimliği ve şikâyet gerekçesiydi.
Beni şikâyet eden, terör örgütünün en azılı sözcülerinden eski Diyarbakır Belediye Başkanı ve PKK’nın siyasi kolu HDP’nin eski milletvekili firari Osman Baydemir’miş!
Şikâyetin gerekçesi de bir televizyon kanalında hakkında söylediğim sözlermiş.
SİİRT’TE BAŞLAMIŞTI
İP Genel Başkanı Meral Akşener’in Siirt gezisi sırasında Cemal Taşkesen isimli kendini bilmez bir HDP’li, “Burası Kürdistan” demişti.
Osman Baydemir de konuyla ilgili, o kişi için, “O kardeşimizin yüreğinden öpüyorum. Cemil kardeşimiz bin defa var olsun. Orası Kürdistan’dır. Kürdistan bin yaşasın! İşgalciler bilmelidir ki şu an üzerinde misafir oldukları yeri ya Kürdistan olarak kabul edecekler ya da gelecekte Kürdistan’a komşu olacaklar. Ya Kürdistan’ı kardeşi gibi kabul edecekler yada Kürdistan’a komşu olacaklar. Saddam da Kürdistan’ı tanımıyordu. Ama sonunun ne olduğu belli. Suriye’deki Baas rejimi de Kürdistan’ı tanımıyordu ama bugün ne durumda olduğu belli” şeklinde konuşmuştu.
KORKAK FİRARİ BAYDEMİR
CHP’li belediye yönetimi ve onlara yakın gazete ve televizyoncular, “Adli sicil kayıtlarının temiz” olduğunu belirtip, örgüt faaliyetlerinden dolayı süren soruşturma, gözaltı ve tutuklama gibi işlemleri ya da terörle mücadele birimlerinde haklarında düzenlenen bilgileri yok sayıyorlar.
Ben de birkaç yıl önce yine içinde CHP’lilerin olduğu başka bir olay üzerinden, nasıl “ateşle oynadıklarını” örnekle göstereceğim.
O gün nasıl hata yaptılarsa bugün de, sırf HDP’lilerin oylarını almak için, büyük bir tehlikeye nasıl gözlerini kapattıklarını anlatmaya çalışacağım.
TBMM’DE TERÖRİSTLE TOPLANTI
Tarih, 3 Aralık 2012... CHP Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Muğla eski Milletvekili Nurettin Demir, altı aydır tutuklu bulunan tıp fakültesi öğrencilerinin aileleriyle birlikte TBMM’de basın toplantısı düzenledi.
Tutuklu 13 kişi için, “
Ya da, doğalgaz ya da su sayacını okumak için gelen kişinin PKK’lı ve DHKP-C ile ilişkili bulunmasının nelere sebep olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz?
İstanbul’da yaşayanların belediyede bulunan tüm bilgilerinin terör örgütlerinin eline geçmesinin nasıl bir tehlike doğuracağını düşündünüz mü?
Ekrem İmamoğlu ve ekibi ateşle oynadığının farkında mı acaba?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, “İstanbul’a yaklaşık 33 bin kişi alındı ve bu 33 bin kişiden ancak 14 bin kişinin bilgisi bize intikal ettirildi ve 33 bin kişiden 12 bin kişiye ancak bakıldı; 455’inin PKK ve KCK kaydı var, 80’inin DHKP-C kaydı var, 20’sinin MLKP kaydı var, 2’sinin MKP kaydı var ve diğerlerinin de kayıtlarını her birinize gönderebilirim” açıklaması herkesin uykusunu kaçırmalı. En başta da Ekrem İmamoğlu’nun sorumlu bir kişi olarak, “Değil 557 kişi, bir kişi bile terör örgütleriyle ilişkili olsun hemen gereğini yaparım, eğer bu personel alımında ihmal ve kusur varsa ilgili personel hakkında da işlem başlatırım” demesini beklerdim.
13 BİN KİŞİ ÇIKARIP 33 BİN KİŞİ ALMIŞ
Ama o siyasi polemiği, basın sözcüsü de savunuculuğu seçti. İmamoğlu’nun boyunu çok aşan “liyakat” gibi kelimeleri geçtim, “tasarruf” deyip eski yönetimden kalan 13 bin kişiyi çıkarıp 33 bin kişiyi almasındaki hesapsızlığı da önemsemiyorum ama terör örgütlerinin belediyeyi mekân tutmasına göz yumması herkes için çok tehlikeli.
Hele hele, basın sözcüsü Ongun’un “‘İBB’de 557 terör örgütleriyle ilişkili çalışan var’ dendi. Havuz medyası bugün sayıyı 7’ye indirdi. İncelemede 3’ü mevsimlik olmak üzere çalışanların hiçbirinin işe girişte adli sicil kaydına rastlanmadı. Bu konuda Emniyet birimlerince de herhangi bir bilgi paylaşımı yapılmadı” açıklaması, ciddiyetten iyice uzaklaştıklarını gösteriyor.
İŞTE O İSİMLER
Geçmişte benzerlerini bol bol yaşadığımız için bugün TBMM’deki yumruklaşmalar, edilen küfürler, el kol hareketleri beni hiç şaşırtmıyor. Hele hele, TBMM’de yumruklaşma sonucu bir milletvekilinin öldüğünü bilen bizim kuşak için yaşananlar hafif bile sayılır!
‘BİR ADIM YOL GİDEMEDİK’
Evet, tarih tekerrürden ibarettir. Ama gerekli ders çıkarılırsa tekrar tekrar yaşanan olayların olumsuz etkilerinden kurtulduğumuz gibi, gelişmek için adım atmış oluruz.
Bu nedenle, yaşanan hakaret, küfür hatta el hareketleri hakkındaki son yazımda, TBMM Başkanı iken, 2013 yılında Cemil Çiçek tarafından hazırlanan ve tüm parti yönetimlerine ulaştırılan, “24. Dönem TBMM Genel Kurul Görüşmelerinde, ‘Kaba ve Yaralayıcı’ Sözler” başlıklı 111 sayfalık raporu hatırlatmıştım.
Bugün TBMM çatısı altında edilen küfürleri ilk kez duyanlar için 8 yıl önce milletvekillerinin birbirlerine hitap şekillerinden bazı örnekler vermiştim: Terbiyesiz-Şerefsiz-Yağcı-Fitneci-Utanmaz-Yalancı-Eşkıya-Dangalak-Çüş-Ahlaksız-Haydut-Sahtekâr-Hayvan-Kalpazan-Onursuz-Densiz-Adi-Terörist-Namert-Çapsız-Dansöz...”
Gördüğünüz gibi, bugün edilen hitaplardan farkı var mı?
İSİMLER AYRI, KÜFÜRLER AYNI
Ne yazık ki bu sadece sözlerine değil, hareketlerine de yansımaya başladı.
İP Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, bir şehit yakınına, “Senin bacını s...m” diye küfür etmesinden sonra, İP Genel Başkanı Meral Akşener’in bir kadın olarak partisinin meclis grup toplantısındaki kürsüden “yavşak yavşak...” diye kelimeler kullanması oldukça şaşırtıcıydı.
Asıl şaşırtıcı olan ise, “Asla yapmaz” diye düşünülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden yaptığı el hareketi oldu.
TBMM KÜFÜR TARİHİNDE İLKLER
Sadece yapılan el hareketi değil, yapan da şaşırtıcıydı. TBMM çatısı altında ağza alınmayacak küfürlerin edildiği, yumruklaşmaların olduğu olaylar yaşanmıştır. Ama bir genel başkanın, halkın yaşadığı ekonomik sıkıntıları anlatırken, el hareketi yaptığı görülmemişti.
Tıpkı, bir partinin genel başkanı sıfatını taşıyan üstüne üstlük bir kadın olarak “yavşak” kelimesini kullanması gibi, TBMM küfür tarihinde ilkler arasına girdi.
Şaşırdınız değil mi, evet TBMM’nin bir küfür tarihi vardır hatta bu yine TBMM Başkanlığı tarafından da raporlaştırılmıştır.
Yargıtay Başsavcılığı’nın iddianamesinin kabul edilmesinden sonra HDP ön savunma verdi. Geçen hafta da Yargıtay Başsavcılığı, iddianamede olduğu gibi esas hakkındaki mütalaasında da HDP’nin kapatılmasını talep etti.
Somut olaylara ve delillere dayandırılan iddianameye karşı HDP’lilerin ön savunmaları gerçekten traji-komik olmaya başladı.
Bunlara değineceğim ama önce iki gülünç açıklamayı aktarayım.
Selahattin Demirtaş, kendisinin dahi inanmadığı bir yalanı dünyanın gözüne baka baka söyledi: “Ne benim ne de partimizin PKK ile doğrudan ya da dolaylı bir bağlantısı veya ilişkisi var” dedi. Bu açıklamayı yabancı bir haber sitesine yapmasının nedeni, kapatma davasına karşı uluslararası destek arayışıydı.
Eski AKP Milletvekili Nureddin Nebati’nin, 2013 yılında bir grup AKP ve CHP milletvekili ile FETÖ’cülerin Amerika daveti sırasında, Pensilvanya’da ziyaret ettikleri FETÖ elebaşı Gülen ile grup halinde çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
Nureddin Nebati üzerinden de olsa tartışma bir anda tekrar “FETÖ’nün siyasi ayağı” konusuna geri döndü.
SİYASİ AYAĞI FETÖ’CÜLER AÇIKLASIN!
FETÖ’nün siyasi ayağı konusunda yeri göğü inletenlerin, nedense yargıda 1000 dolayında hâkim ve savcının, 20 bin dolayında TSK’daki FETÖ mensubu var denildiğinde ağızlarını açmıyorlar.
Çünkü somut olguları konuşmak için bilgi gerekir ama sığ bir tartışmanın bilgiye ihtiyacı yoktur; saplantı ve inat yeter...
Gözlemim şu: “FETÖ’nün siyasi ayağı” tartışması; hayata siyaset gözüyle bakan, iktidar olmak isteyen, iktidarını korumak isteyen, makam, mevki maddi güç peşinde olanlar açısından birbirini yıpratmanın en kestirme yolu oldu. Oysa FETÖ ile mücadele, bunu aşan önemli bir konudur.
Belki de, yönetimi ve tetikçileri sosyal medyada bol olan FETÖ’cüler örgütün siyasi ayağı konusunda açıklama yapsalar, bu tartışma bitecek. Kimsenin birbirini yemesine gerek yok; FETÖ’cüler örgütün siyasi ayağını açıklasın, en başa da en nefret ettiklerini koysunlar.
Peki neden yapmıyorlar? Çünkü FETÖ’nün siyasi ayağı yoktur, dönemden döneme değişen kullandığı siyasetçi vardır.
YABANCILARDAN ZARFTA ALINAN PARALAR
Yabancı elçilik görevlileri ve istihbaratçılarıyla, otel lobilerinde, AVM’lerde, otoparklarda araç içinde gizli gizli buluşan, onlara sadece dış politika değil, Türkiye’nin yurtdışı askeri operasyonları, iç siyasi gelişmeleri hakkında da raporlar yazan, karşılığında da zarflar içinde paralar alan eski bir subay olan Metin Gürcan’a kol kanat germesi, insanın gözlerini yaşartıyor!
‘MASUMİYET KARİNESİ’ AKLINA GELDİ!
Hele hele yasal dinleme ve izleme kayıtlarıyla delillendirilen “siyasi casusluk” iddialarına, “siyasi operasyon” yorumu yapması enteresan, komik, gülünç, “masumiyet karinesinden” söz etmesi ise mide bulandırıcı...
Sözde demokrat Babacan, unutulduğunu, unutturduğunu zannediyor, hukuktan, masumiyet karinesinden söz ediyor. “Siyasi operasyon” görmek istiyorsa 2010 yılına gidelim, “tam göbeğinde” olduğu FETÖ’nün İzmir Askeri Casusluk kumpasında, “masumiyet karinesi” aklına gelmeden imzasıyla yapılan bürokrat tasfiyelerini hatırlayalım.
Şimdiki kuşaklar bilmez; tam 11 yıl önce FETÖ’cülerin asker ve bürokraside kendilerinden olmayanları tasfiyeye yönelik giriştiği bu operasyonun baş kahramanlarından birisi dönemin Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Ali Babacan’dı.
ABD’DEN GÖNDERİLEN MAİL İLE BAŞLADI
Kumpas, 10 Ağustos 2010’da, Amerika Maryland’deki
Yazıma bir soruyla başlayayım: FETÖ’nün en üst düzey 5 yöneticisiyle 766 görüşmeye dair HTS kaydınız olsa, FETÖ’nün kurduğu bir derneğin yöneticisi olsanız ve FETÖ elebaşının talimatı sonrası Bank Asya’daki hesabınıza para yatırsanız, üstüne FETÖ’cülerin yaptığı ev toplantılarına katılsanız, mahkeme huzurunda verilen tanık ifadelerinde, yer, zaman, konum bilgisi dahi verilerek FETÖ ile ilişkiniz anlatılsa başınıza ne gelirdi?
Yani, mahkeme ne karar verirdi?
Ben söyleyeyim, bunların yalnız biri veya birkaçı olsa, “FETÖ üyeliğinden” ceza alırdınız.
Ekrem Yeter için bunların hepsi var hatta fazlası mevcut ama o yargılandığı ilk derece mahkemesi tarafından beraat ettirildi, üst mahkeme olan istinaf mahkemesi de, bir üye hâkimin itirazına rağmen iki hâkimin oyuyla o kararı onadı.
O KARARI BEN VERMİŞİM GİBİ UTANDIM
Evet karar kesinleşmedi bir de Yargıtay aşaması var ama kararın basına yansımasından itibaren irtibatta olduğumuz 15 Temmuz şehitlerinin aile üyelerinden ve bazı 15 Temmuz gazilerinden aldığım telefonlar nedeniyle bu satırları yazmak, onlara olan borcumdu.
Bu karar hiçbirinin içine sinmiyor hele kararı dikkatlice okuyan avukat bir şehit yakınının, “Nedim Bey, beraat kararına ve yeni delillere rağmen beraat kararı hakkındaki onama kararının gerekçesine, ‘Bülent Arınç’ın damadı olduğu için beraatine’ diye yazmayı unutmuşlar” deyince, ne diyeceğimi bilemedim.
Sanki o kararı ben vermişim, ben onamışım gibi utandım.
FETÖ’cüler ve CHP içinde bu konuda çalışanların yaratmaya çalıştığı “askeri öğrenci masumdur” algısına karşı gerçekleri yazmam hepsini rahatsız ediyor biliyorum.
FETÖ’cüler, her dönem olduğu gibi şimdi de kullanacak bir siyasi aktör buldular.
O yüzden, CHP yönetimine nasıl bir ateşle oynadıklarını anlatmak, Atatürk’ün kurduğu partinin çatısı altında örgüt üyelerinin ailelerini ağırlamak dahil bu konudaki tüm girişimlerinin ülke açısından çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı konusunda onları uyarmak istiyorum.
CHP içinde bu konuyla uğraşanlardan bazılarının bildiğine eminim ama büyük çoğunluğu, askeri öğrenciler konusundaki gerçeklerden habersiz görünüyor.
Elimde Ankara, İstanbul ve İzmir savcılıklarının iddianamelerinde yer alan, 15 Temmuz darbe girişimi ile kapatılan ve bu tarihten önce askeri okullara yapılan kayıtlarla ilgili bilgiler var. Sırasıyla hepsini paylaşacağım ama önce, sizi 2013 yılına götürmek istiyorum.
2013 DHO ve DAMYO
Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kriptoloji Anabilim dalı tarafından hazırlanan raporda da yer alan bilgilere göre, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 2013 yılı Deniz Harp Okulu (DHO) ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu (DAMYO) Öğrenci Seçme Mülakat sınavına 18 bin 465 kişi başvurdu.
Yapılan incelemede, aday numarasının 2 ve 3’üncü hanelerinin toplamı 9,10,11 ve 12 olan toplam 5 bin 326 kişi belirlendi.
CHP’nin bu tehlikeli kampanyaları hakkında “askeri öğrenci” konusunu topluma somut olgularla anlatmak zorundayız. Savcılıklar, TSK’daki yapıyı çökertmek için rütbeli personel yanında artık FETÖ iltisaklı askeri öğrencilere yönelik operasyonlara hız verdi. Dün İzmir Cumhuriyet Savcılığı’nın gözaltı kararı verdiği 112 kişi arasında 65 eski askeri öğrencinin bulunması dikkatlerden kaçmamıştır.
Savcılıkların tespitlerine göre, yıllara ve okullara göre değişmekle birlikte, bu kurumlar kapatıldığında öğrenci mevcudunun yüzde 80 ile yüzde 99.5’i FETÖ iltisaklıydı.
Bu kişiler, yazılı sınavı çalıntı sorularla, mülakatları aday numarası üzerinden şifreleme ile geçtiler. Sağlık engeli olanlar da FETÖ’cü hekimlerin sahte raporları ile okullara sokuldu. Yazımın devamında buna dair bir askeri öğrencinin itirafını okuyacaksınız.
Dahası, “Biz çocuklarımızı devlete teslim ettik, devletten isteriz” diyen ailelerin, çocuklarını daha askeri okula girmeden, ortaokul 2’nci ve 3’üncü sınıfta kod adı verilerek, evlerindeyken FETÖ üyesi haline getirildiğini göreceksiniz.
YÜZDE 58’İ İTİRAFÇI OLDU
Türkiye çapında bugüne kadar haklarında gözaltı kararı verilen askeri öğrenci sayısı 6 bin 386’ya ulaştı. Bunların 5 bin 896’sı gözaltına alındı. Yakalananlardan 3 bin 425’i yani yüzde 58’i etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu.
TSK mensubu olan FETÖ’cülerde itirafçılık oranı yüzde 40’ı bulurken askeri öğrencilerde bu oran yüzde 60’a yakın seyrediyor.
Bu rakamları vermemin nedeni, CHP’nin yürüttüğü kampanya. Durumun vahametini bu kez ben değil, FETÖ mensubu bir askeri lise öğrencisi anlatacak...
Önce, Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu’na, aday numarası üzerinden şifreleme yöntemiyle giren ve Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında FETÖ soruşturması yürütülen Ümit Can Özorman’ı ziyaret etti ve Genel Başkanı Kılıçdaroğlu adına desteklerini açıkladı.
Şimdi de askeri okulların yazılı sınavlarını çalıntı soru ile kazanan, mülakatlarını da aday numarası üzerinden şifreleme yöntemiyle geçen FETÖ mensubu askeri öğrencilerin aileleri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde bir araya getirildi.
ATATÜRK’ÜN RESMİNDEN DE UTANMIYORLAR
Her biri henüz ortaokul ikinci ve üçüncü sınıfta, FETÖ dershanelerine giderken örgüte katılan bu gençlere, götürüldükleri “ışık evlerinde” önce iki şey öğretiliyordu; birincisi Atatürk’ün “Deccal” ikincisi FETÖ elebaşı Gülen’in de sözde “mehdi” olduğuydu...
Buna kanıt olarak da FETÖ elebaşı Gülen’in gerçekte 27 Nisan 1941 olan doğum gününün 11 Kasım 1938 olduğu, yani Atatürk’ün ölümünün ertesi günü dünyaya geldiği yalanını söylüyorlardı.
CHP Genel Merkezi’nde ağırlanan FETÖ’cü ailelerle çekilen fotoğrafta, arkadaki duvar boyunca asılan Atatürk fotoğrafını görünce, bir yandan Atatürk’ün kurduğu partinin ne hale geldiğine bakıp üzülüyorsun, diğer yandan, “Atatürk’ün resminden de utanmıyorlar” demeden edemiyorsun.
Üzüntü bir yana, FETÖ’ye bu derece kol kanat germenin ne anlama geldiğinin farkındalar mı, girişimlerinin bu devlet ve ihanete uğramış bu millet açısından nasıl bir felaket anlamına geldiğini görüyorlar mı, emin değilim.
Birincisi FETÖ’cüler, ikincisi PKK’ya yakın isimler, üçüncüsü de FETÖ’nün kumpas operasyonlarının dolgu malzemesi ve PKK’ya yakın isimlere toz kondurmayan liberaller...
Ortak özellikleri ise Amerika’nın ve Avrupa’nın elemanları olmaları.
CHP seçmen tabanını oluşturan Atatürkçü, ulusalcı kesim ve muhafazakârlar ise, pek inandırıcı gelmedi. Hatta parti içinde itiraz edenleri kastederek, “Kılıçdaroğlu önce CHP içindekilerle helalleşmeli” diye yazanlar bile oldu. “Helalleşme projesi”ne inanmış gibi yapanlar da oldukça ihtiyatlı.
Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme projesi” sadece seçime giderken “taktik” adımdan ileriye gitmeyecek özellik taşıyor.
Amacı, kendi seçmen tabanının yanına muhafazakâr ve HDP’ye yakın kesimleri çekmekten ibaret. Tıpkı, “KHK’lıları iade etme”, “Kürt sorunu çözeceğiz” açıklaması gibi altı doldurulmamış, ne olduğu tanımlanmamış, çözüm önerisi geliştirilmemiş projelerine benziyor.
HELALLEŞME TORBASI
“Helalleşme projesi”nin nasıl bir torba olduğu şu açıklamasından belli: “Helalleşeceğiz dostlarım. Açık yaralar var, biliyorum zor olacak ama kesinlikle yapacağız ve başaracağız.
28 Şubatçıların açtığı yaraları kapatıp helalleşeceğiz. İkna odalarına sokulan başı kapalı kızlarımızla helalleşeceğiz.
FETÖ’de EP’ci paniği, tetikçilerini örgüt üyelerine karşı kullanıyor
Dün ‘Independent Turkish’ isimli internet sitesinde, “‘FETÖ ile Mücadeleyi Düşünmek’ raporu Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Raporu Erdoğan’ın güvendiği bir isim kaleme aldı” başlığı ile bir haber yayınlandı.
Kısa bir araştırmadan sonra yeniymiş gibi haberleştirilen raporun 2019 tarihli olduğu ve halen görevde olan bir yargı mensubu tarafından yazılmış olduğunu öğrendim. Raporun içeriğinde, itirafçı olanlarla ilgili düşünceler de yer alıyordu. FETÖ mensupları, anında konuyu sosyal medyaya taşıyarak devletin itirafçılığı özendirmek için böyle bir raporu hazırladığı yorumları yaptılar. Oysa ne Cumhurbaşkanlığı’nda ne de devletin ilgili birimlerinde böyle bir çalışma bulunuyor. Aksine FETÖ ile mücadele adli kolluk ve Yargı tarafından devam ettiriliyor. Ama FETÖ mensuplarını ve onları savunanları, itirafçı sayısındaki artış panikletmiş durumda. Biraz rakamlardan söz edeyim...
FETÖ’DE 41 BİN 751 İTİRAFÇI
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 25 bin FETÖ mensubunun tespit edilip ihraç edilmesini sağlayan “Ankesörlü Hat” operasyonlarında gözaltına alınanların yüzde 40’ının itirafçı olması, Fetullahçı Terör Örgütü’nde paniğe sebep oldu.
Çalıntı sorularla askeri okullara sokulan ve şu ana kadar gözaltına alınan 6 bin 500 dolayındaki askeri öğrencinin yüzde 58’inin de etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olması, paniği büyüttü.
15 Temmuz’dan bu yana adli kolluk tarafından ifadesi alınanlardan 41 bin 751 FETÖ mensubu itirafçı oldu. Bunların 26 bin 500’ü asker ve sivil kamu personeli. 15 bini ise işadamı, esnaf, bayi, öğrenci gibi sivillerden oluşuyor.
İtirafçı olan kamu personelinin 11 bin 500’ü Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu. Geri kalan 15 bin itirafçı arasında polis, hâkim, savcı, maliyeci, vergi denetmeni, Dış İşleri personeli, Milli Eğitim personeli, müfettiş, kaymakam gibi sivil kamu personeli bulunuyor.
Özellikle, örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in sağlık durumunun günden güne bozulması sonrası ortaya çıkan liderlik kavgası nedeniyle, tabanda hızlı çözülme görülüyor.
FETÖ’NÜN TABANI ÇÖZÜLÜYOR
“Tavanı ihanet, ortası ticaret, tabanı ibadet” olarak da tanımlanan FETÖ’nün en bağlı kitlesi üç nedenle kopuş yaşıyor:
Özellikle soru çalma, kumpas davalarında FETÖ’nün rolünün örgüt üyeleri tarafından da kabul edilmesi, 15 Temmuz darbe girişiminde örgütün rolü, kafalarını karıştırmış durumda. Örgüt yöneticilerinin 17/25 Aralık’ta FETÖ elebaşının bedduasıyla başlayıp bugünlerin geçeceğine dair söylemlerinin boş çıkması da inancı zayıflatıyor. Örgütün, önemsediği FETÖ mensuplarını yurtdışına kaçırması ve FETÖ’nün tekrar güçlenip hapisteki örgüt üyelerini çıkaracağı vaadinin gerçekleşmemesi, kopuşlara neden oluyor.
İkincisi, örgütün içine girdiği mali sıkıntı. Özellikle paranın Mustafa Özcan grubunda toplanması ve eskisi gibi örgüt üyelerinin desteklenmemesi, Türkiye’ye gönderilen paraların azalması, gelen paraların da keyfi kullanılması örgüt tabanında kopuşu artıran faktörlerden bazıları.
İTIRAFÇILARI EP’Cİ DİYE TAKİP EDİYORLAR
Üçüncüsü, FETÖ elebaşının hastalığının ilerlemesi ve yerine gelecek kişinin kim olacağı şeklinde Amerika’da yaşanan kavga ve çekişmeler, örgütün taban üzerindeki hâkimiyetinin zayıflamasına yol açıyor. Bundan dolayı da itirafçı sayıları günden güne artıyor. İtirafçı olup yasanın verdiği imkânlardan yararlananların verdiği isimler, yeni isimlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Özellikle, tıpkı TSK, Polis, Yargı gibi, örgütün “mahrem yapı” diye adlandırdığı kurumlarda olduğu gibi sivil bürokrasideki üyelerinin de ortaya çıkmasından rahatsız olan FETÖ, daha önce kullandığı tetikçilerini bu kez örgüt üyelerine karşı kullanıyor.
İtirafçı olan örgüt mensuplarını EP yani “Etkin Pişmanlık” hükümlerinden yararlananlar olarak kodluyor. Konuyu takip edenler, “EP” kısaltmasının sosyal medyada sık sık kullanıldığını görüyor.
HEDEF GÖSTERİYORLAR
“Etkin Pişmanlık”tan yararlananları, soysal medyadan linç kampanyası yaparak hedef gösteriyorlar. Birçok örnek verilebilir ancak, Amerika’da yaşayan firari FETÖ mensubu Emrullah Uslu, Almanya’ya yerleşmiş bir itirafçı için aynen şunları yazdı: “Belgesini teyit ettim. Almanya Köln civarında yaşayan Van’da matematik öğretmenliği yapmış bu kişi itirafçıdır. Çevresindeki kimseye de bunu ifade etmemiş, cemaat içinde de aktif olarak çalışıyor bilgisine ulaştım. İşkence ile filan itirafçı olmamış, gönüllü gidip yakmış insanları.”
FETÖ’cü tetikçiler, yalanlarla, oyalama ve vaatlerle örgüt tabanındaki çözülmeyi engelleyemediği için şimdi de tehditle tutmaya çalıyorlar.
Kaçınılmaz akıbetlerini onlar da görüyorlar artık...